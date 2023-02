Canada Silver Cobalt Works erbohrt bis zu 28,90 m mit 1,12% Nickeläquivalent nahe der Oberfläche während Phase 2

Bohrung Nr. Von (m) Bis (m) Länge NiÄq % Ni % Cu % Co %

GRL-22-41 217,30 222,10 4,80 1,31 0,86 0,48 0,11

GRL-22-41 232,50 234,00 1,50 0,33 0,22 0,12 0,03

GRL-22-41 236,50 237,50 1,00 0,45 0,34 0,11 0,03

GRL-22-47 121,50 126,50 5,00 0,75 0,22 0,14 0,03

GRL-22-49 51,00 56,00 5,00 1,03 0,64 0,45 0,09

GRL-22-53 104,00 115,30 11,30 0,48 0,30 0,19 0,04

Einschließlich 113,10 114,70 1,60 1,48 1,04 0,28 0,13

GRL-22-54 91,10 100,00 8,90 0,94 0,60 0,38 0,08

GRL-22-55 100,50 104,80 4,30 1,31 0,88 0,38 0,11

GRL-22-56 44,80 47,50 2,70 1,27 0,72 0,73 0,11

GRL-22-57 94,10 102,50 8,40 1,09 0,67 0,55 0,08

Einschließlich 95,60 99,90 4,30 1,61 0,99 0,80 0,12

GRL-22-58 120,70 127,70 7,00 0,47 0,26 0,33 0,04

Einschließlich 126,00 127,70 1,70 1,10 0,60 0,76 0,09

GRL-22-60 51,50 80,40 28,90 1,12 0,73 0,41 0,09

Einschließlich 51,50 74,30 22,80 1,35 0,89 0,5 0,11

GRL-22-61 62,10 78,00 15,90 0,94 0,53 0,56 0,08

Einschließlich 71,40 78,00 6,60 1,52 0,94 0,83 0,11

Coquitlam, 27. Februar 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse seines Phase-2-Bohrprogramms bei Graal von bis zu 28,90 m mit 1,12 % NiÄq (0,75 % Nickel und 0,41 % Kupfer sowie andere Elemente) überprüft und bestätigt hat.Das Unternehmen brachte im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms bei Graal (siehe Pressemitteilung vom 13. Juni 2022) Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.036 m nieder. Insgesamt wurden während der Bohrkampagne 2021-2022 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 16.794,60 m niedergebracht. Für die Phase 1 der Bohrungen wurde ein NI 43-101-konformer technischer Bericht erstellt und am 15. August 2022 veröffentlicht. Die Analyseergebnisse entnehmen Sie bitte Tabelle 1.- 0,94 % NiÄq über 15,90 m mit 0,53 % Ni, 0,56 % Cu und 0,08 % Co in GRL-22-61- 1,12 % NiÄq über 28,90 m mit 0,73 % Ni, 0,41 % Cu und 0,09 % Co in GRL-22-60- 1,61 % NiÄq über 4,30 m mit 0,99 % Ni, 0,80 % Cu und 0,12 % Co in GRL-22-57- 1,27 % NiÄq über 2,70 m mit 0,72 % Ni, 0,73 % Cu und 0,11 % Co in GRL-22-56- 1,31 % NiÄq über 4,30 m mit 0,88 % Ni, 0,38 % Cu und 0,11 % Co in GRL-22-55- 1,03 % NiÄq über 5,00 m mit 0,64 % Ni, 0,45 % Cu und 0,09 % Co in GRL-22-49- 1,31 % NiÄq über 4,80 m mit 0,86 % Ni, 0,48 % Cu und 0,11 % Co in GRL-22-41Wir haben in dieser Bohrphase einige beeindruckende Abschnitte mit hohen Nickel- und Kupfergehalten entdeckt. Phase 2 war ein Erfolg, da wir sowohl mächtigere Abschnitte als auch die Kontinuität der Nickel-Kupfer-Sulfide innerhalb der Zone MHY entdeckten. Während wir die Erkundung des Konzessionsgebietes fortsetzen, erfahren wir immer mehr über die Geologie und die kontrollierenden Strukturen, die für die Sulfidablagerungen verantwortlich sind. Zwischen den Zonen Discovery, MHY und Gravi gibt es eine unglaubliche Menge an Gelände zu erkunden, sodass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Wir freuen uns darauf, dieses Konzessionsgebiet als Teil von Coniagas Battery Metals weiterzuentwickeln, sagte Gerhard Kiessling, P.Geo., Vice President Exploration.Das 6.113 Hektar große Konzessionsgebiet Graal ist eines der zahlreichen Konzessionsgebiete mit kritischen Metallen/Batteriemetallen, die Ende 2020 erworben wurden und wo der Explorationsschwerpunkt auf Nickel-, Kupfer- und Kobaltmineralisierungen liegt (siehe Pressemitteilungen vom 16. Februar, 20. April, 22. Juli, 15. November 2021 und 31. Januar 2022). Das Bohrprogramm wurde von Laurentia Exploration in Zusammenarbeit mit GoldMinds Geoservices Inc. geleitet.Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es eine Ausgliederung des Konzessionsgebietes Graal in ein neues Unternehmen namens Coniagas Battery Metals plant. Die Einzelheiten der Ausgliederung, einschließlich der Aktienstruktur und -verteilung, sind in früheren Pressemitteilungen vom 15. Februar 2023 und 4. Oktober 2022 zu finden. Das Unternehmen wird für die Ausgliederung an Coniagas Battery Metals einen aktualisierten, NI 43-101-konformen technischen Bericht vorlegen, der die neuen Daten aus Phase 2 der Diamantkernbohrungen enthalten wird.Hinweis: Diese Abschnitte repräsentieren die Kernlänge und entsprechen möglicherweise nicht den wahren Mächtigkeiten. Alle Abschnitte entsprechen Sammelanalysen. NiÄq % basiert auf den folgenden Preisen in USD: 10 USD/Pfund Ni, 3,5 USD/Pfund Cu, 25 USD/Unze Ag, 1800 USD/Unze Au, 27 USD/Pfund Co, 870 USD/Unze Pt, 2000 USD/Unze Pd.Die Kernproben wurden zur Probenaufbereitung an das ALS-Labor in Val dOr geschickt und werden an ein separates Labor weitergeleitet, um eine Multi-Element-Suite einschließlich Nickel und Kupfer mittels Vier-Säure-Aufschluss, sowie Platin und Palladium mittels Brandprobe zu analysieren. Der Probencharge wurden Blind- und Standardproben beigefügt, deren Gehalte die öffentliche Bekanntgabe der Analyseergebnisse ermöglichen.Abbildung 1: Lage ausgewählter wichtiger Analyseergebnisse aus historischen Bohrungen sowie Phase 1 und Phase 2https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69446/CCW_022723_DEPRcom.001.pngAbbildung 2: Karte mit einem Pseudo-Längsschnitt der Zone Discoveryhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69446/CCW_022723_DEPRcom.002.jpegAbbildung 3: Karte mit einem Pseudo-Längsschnitt der Zone Gravihttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69446/CCW_022723_DEPRcom.003.jpegAbbildung 4: Karte mit einem Pseudo-Längsschnitt der Zone MHYhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69446/CCW_022723_DEPRcom.004.jpegDie technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden vom technischen Team von Laurentia bereitgestellt und der Inhalt wurde von Claude Duplessis, P.Eng., Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc., einem Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-10, geprüft und genehmigt. Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein fast 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführen wird, (3) ein Lithiumkonzessionsgebiet, das Greenfield-Explorationsflächen über 230 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., Chief Executive Officer416-625-23423028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaSilverCobaltWorks.ComWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralkonzessionsgebietstiteln, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und anderes beziehen, zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine detaillierte Erörterung der Risikofaktoren von Canada Silver Cobalt ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.