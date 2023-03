Orestone Mining stellt auf der Prospectors and Developers Association of Canada aus

3. März 2023 - Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: WKN: O2R1) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen 105 Quadratkilometer großen Projekts Captain im Norden von British Columbia, das 41 Kilometer nördlich von Fort St. James und 30 Kilometer südlich der Kupfer-Gold-Mine Mt Milligan liegt.Das Projekt Captain beherbergt eine von Gold dominierte Porphyr-Kupfer-Mineralisierung, die innerhalb eines 5 Kilometer langen, von Norden nach Süden verlaufenden Korridors mit geringem spezifischem Widerstand vorkommt, der durch magnetotellurische (MT) Flugmessungen und Bohrungen definiert wurde.Um mehr über Orestones Explorationspläne für 2023 zu erfahren und sich den Bohrkern aus dem Projekt anzusehen, besuchen Sie uns bitte am Stand 2138 auf der PDAC 2023, die vom 5. bis 8. März im Metro Toronto Convention Centre, South Building stattfindet.PDAC 2023: The Worlds Premier Mineral Exploration & Mining Convention ist die führende Veranstaltung für Menschen, Unternehmen und Organisationen, die sich mit Mineralexploration und Bergbau beschäftigen.Auf dieser jährlich in Toronto (Kanada) stattfindenden Konferenz kommen bekanntermaßen bis zu 30.000 Teilnehmer aus über 130 Ländern zusammen, um sich an den Bildungsprogrammen, Netzwerkveranstaltungen und hervorragenden Geschäftsmöglichkeiten zu erfreuen.Wenn Sie weiter über die neuesten Aktivitäten von Orestone informiert werden wollen, klicken Sie bitte hier und stimmen Sie dem Erhalt von Nachrichten und Updates zu. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website von Orestone unter: www.orestone.caIM NAMEN VON Orestone Mining Corp.David HottmanCEODavid Hottman604-629-1929info@orestone.ca407 - 325 Howe StreetVancouver, BC V6C 1Z7, KanadaTel.: +1 604-629-1929Fax: +1 604-629-1930www.orestone.caWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung wurde vom Management erstellt und keine Regulierungsbehörde hat die darin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!