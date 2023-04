Golden Independence Mining: Abschluss der Akquisition des Goldprojekts Napoleon

Vancouver, 31. März 2023 - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB: GIDMF, FWB: 6NN) (das Unternehmen oder Golden Independence) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Akquisition des Goldprojekts Napoleon in Kamloops, British Columbia (die Akquisition) abgeschlossen hat.Wir sind begeistert, dass wir uns dieses aufregende Projekt sichern konnten, das ein Potenzial fuer die Entdeckung hochgradiger Goldvorkommen aufweist, sagte Jeremy Poirier, CEO von Golden Independence. Dieses Projekt verfügt über eine hervorragende ganzjährig verfügbare Infrastruktur mit einer Reihe von großen Minen im Bezirk und befindet sich zudem zu 100 % in unserem Besitz und ist frei von jeglichen Lizenzgebühren. Wir haben mit der Zusammenstellung historischer Informationen und Gesprächen zur Beauftragung von Auftragnehmern für ein erstes Explorationsprogramm begonnen und werden die Einzelheiten unseres Programms in Kürze bekannt geben.Das Goldprojekt Napoleon umfasst 996 Hektar im Bergbaurevier Kamloops, etwa 35 Kilometer nordwestlich der Stadt Kamloops, British Columbia. Das Konzessionsgebiet befindet sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens und ist frei von Lizenzgebühren. Das Konzessionsgebiet verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit Straßenzugang über asphaltierte und gut unterhaltene Schotterstraßen und profitiert außerdem von einer kompetenten Bergbauarbeiterschaft mit mehreren aktiven Minen in der Gegend, einschließlich der Mine New Afton von New Gold.Das Konzessionsgebiet ist höffig für eine mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Goldmineralisierung sowie für andere verwandte Mineralisierungstypen, wie etwa eine porphyrische Gold-Kupfer-Mineralisierung mit großen Tonnagen und eine Mineralisierung des Paläo-Seifenlagerstättentyps. Die Explorationsarbeiten in der Region reichen bis in die 1970er und 1980er Jahre zurück, als in mehreren Clustern von Quarzgang-Lesesteinmaterial über einer Diorit-Intrusion eine Goldmineralisierung mit Gehalten zwischen 3,4 und 547 g/t Gold ARIS 32930 BC Geological Survey Assessment Report. https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/32930.pdf/ entdeckt wurde. Das Konzessionsgebiet grenzt an die Lagerstätte Bonaparte, die in der Vergangenheit ausgiebig erkundet wurde, einschließlich Untertageentwicklung, Tagebau und einer Massenprobe von 3.700 Tonnen, die einen Gehalt von 26,5 g/t Gold ergab Technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 über das Goldprojekt Bonaparte für Westkam Gold Corp. von R. Kemp, datiert 12. April 2019.Golden Independence weist Investoren darauf hin, dass die historischen Informationen noch überprüft werden müssen und die Mineralisierung der Lagerstätte Bonaparte nicht unbedingt auf eine ähnliche Mineralisierung auf dem Goldprojekt Napoleon hinweist.Die Akquisition wurde gemäß einer Fusionsvereinbarung zwischen dem Unternehmen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens (SubCo) und 1396791 BC Ltd. (das verkaufende Unternehmen) abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung haben sich SubCo und das verkaufende Unternehmen zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens zusammengeschlossen und alle ausstehenden Stammaktien des verkaufenden Unternehmens wurden gegen 7.000.000 Stammaktien des Unternehmens getauscht.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, PGeo (BC), einem Director und President von Golden Independence Mining Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt. Golden Independence Mining Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich derzeit in erster Linie auf das im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Projekt Independence, das an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mine im Battle Mountain-Cortez Trend in Nevada grenzt, sowie auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Napoleon in der Kamloops Mining Division in British Columbia konzentriert. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2021 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cashkosten (AISC) auf 1.078 USD pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden.Jeremy Poirier, Chief Executive OfficerTelefon: 1.604.722.9842E-Mail: info@goldenindependence.coVorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss der Fusion. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen getätigt wurden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen, vor allem auf der Annahme, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Fusion erfüllt werden, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, einschließlich, vor allem aber nicht ausschließlich, des Risikos, dass die Canadian Securities Exchange und die Aktionäre des verkaufenden Unternehmens der Fusion nicht zustimmen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!