Caledonia Mining Corporation plc: Verwaltungsrat beschließt vierteljährliche Dividende

St. Helier, 3. April 2023 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 14 United States Cents (0,14 US$) für jede Aktie des Unternehmens beschlossen hat."Die Gesamtdividende für das Jahr 2022 betrug 56 Cent pro Aktie, was einer Steigerung von 12 % gegenüber den 50 Cent pro Aktie im Jahr 2021 entspricht. Die vierteljährliche Dividende, die bei 14 Cent pro Aktie bleibt, ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie und hebt uns unserer Meinung nach von unserer Vergleichsgruppe ab.- Ex-Dividendentermin VFEX: 12. April 2023- Ex-Dividendentag AIM und NYSE: 13. April 2023- Stichtag: 14. April 2023- Auszahlungstermin: 28. April 2023Anteilseigner mit einer eingetragenen Adresse im Vereinigten Königreich werden in Pfund Sterling ausgezahlt.Caledonias Strategie zur Maximierung des Shareholder Value beinhaltet eine vierteljährliche Dividendenpolitik, die der Verwaltungsrat 2014 beschlossen hat. Der Verwaltungsrat wird künftige Erhöhungen der Dividende in Erwägung ziehen, wenn dies im Einklang mit seinem umsichtigen Ansatz beim Risikomanagement steht.Mark LearmonthCamilla HorsfallTel: +44 1534 679 800Tel: +44 7817 841 793Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)Adrian HaddenNeil McDonaldPearl KellieTel: +44 207 397 1965Tel: +44 131 220 9771Tel: +44 131 220 9775Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)Scott Mathieson/Kane Collings-Tel: +44 20 3100 2000BlytheRay Finanz-PR (UK)Tim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPB (Finanz-PR, Nordamerika)Patrick ChidleyPaul Durham-Tel: +1 917 991 7701Tel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaTel: +263 77802131IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)Lloyd MlotshwaIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chTel: +263 (242) 745 119/33/39Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.