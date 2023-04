Caledonia Mining Corporation Plc: Platzierung in Simbabwe - Ausgabe weiterer Aktien

St. Helier, 14. April 2023 - Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia oder das Unternehmen) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt die Ausgabe von weiteren 1.814 Aktien im Zusammenhang mit der Platzierung in Simbabwe bekannt.Das Unternehmen gab am 11. April 2023 bekannt, dass im Rahmen der Platzierung in Simbabwe etwa 5,825 Mio. USD vor Kosten eingenommen wurden, wobei insgesamt 423.951 ZDRs zum Platzierungspreis von je 13,74 Dollar platziert wurden. Zusammen mit den 781.749 platzierten Aktien, die am 30. März 2023 zum Handel am AIM zugelassen wurden, wurden somit insgesamt 1.205.700 Stammaktien in Form von Depositary Interests und ZDRs platziert, und durch die Kapitalbeschaffung wurden insgesamt ca. 16,566 Mio. USD vor Kosten eingenommen.Aufgrund eines Verwaltungsfehlers bei den Dienstleistern in Simbabwe wurden weitere 1.814 ZDRs gezeichnet und bezahlt, aber nicht erfasst und dem Unternehmen vor der Bekanntgabe nicht mitgeteilt. Das Unternehmen hat daher die Ausgabe von weiteren 1.814 Aktien und ZDRs angewiesen. Somit beläuft sich der Gesamterlös der Platzierung in Simbabwe auf ca. 5,850 Mio. USD vor Kosten für die Ausgabe von insgesamt 425.765 ZDRs. Insgesamt wurden durch die Kapitalbeschaffung also ca. 16,591 Mio. USD vor Kosten eingenommen.Bei der London Stock Exchange plc wurde ein Antrag auf Zulassung von 1.814 Depositary Interests, die die ZDRs repräsentieren, zum Handel am AIM (Zulassung) gestellt.Die Zulassung wird voraussichtlich am 19. April 2023 um 8.00 Uhr erfolgen. Die in Bezug auf die ZDRs ausgegebenen Aktien sind gleichrangig mit den Stammaktien des Unternehmens, wobei die Abwicklung für das Datum der Zulassung vorgesehen ist.Nach der Ausgabe der ZDRs wird das Unternehmen über eine Gesamtzahl von 19.188.073 Stammaktien ohne Nennwert verfügen, die alle stimmberechtigt sind. Diese Zahl kann von den Aktionären als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie feststellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung am Unternehmen oder eine Änderung ihrer Beteiligung am Unternehmen zu melden.Sofern nicht anders definiert, haben die in dieser Pressemitteilung verwendeten Begriffe in Großbuchstaben die Bedeutung, die ihnen in den Pressemitteilungen vom 24. März 2023 gegeben wurde.Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793Cenkos Securities plc (Nomad and Joint Broker)Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775Liberum Capital Limited (Joint Broker)Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000BlytheRay Financial PR (UK)Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 32043PPB (Financial PR, North America) Tel: +1 917 991 7701Patrick Chidley Tel: +1 203 940 2538Paul DurhamCurate Public Relations (Zimbabwe) Tel: +263 77802131Debra TatendaIH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Zimbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39Lloyd MlotshwaIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!