Vortex Energy beglückwünscht World Energy GH2 zum Erhalt eines internationalen Investments

Vancouver, 19. Mai 2023 - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) beglückwünscht World Energy GH2 (GH2) zum Erhalt eines ersten Investments in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für sein 4,2 Milliarden Dollar teures Projekt für Windenergie und grünen Wasserstoff von SK Ecoplant (SK) im Gegenzug für eine 20%ige Beteiligung. Das Projekt umfasst auch 164 Windturbinen, die Wasserstoff- und Ammoniakanlagen in Stephenville (Neufundland und Labrador) betreiben werden. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol kamen diese Woche zur Unterzeichnung einer Absichtserklärung zu kritischen Mineralen, sauberer Energiewende und Energiesicherheit zusammen.Das Salzprojekt Robinson River von Vortex Energy befindet sich in unmittelbarer Nähe des GH2-Projekts, was das Unternehmen als eine große Chance für eine potenzielle Zusammenarbeit erachtet. Vortex Energy verfügt über eine innovative Technologie, die das Potenzial hat, in der Lieferkette für den Transport von Ammoniak und Wasserstoff am Ort der Nutzung eingesetzt zu werden.Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund der Ankündigung der Hydrogen Alliance zwischen Kanada und Deutschland, die darauf abzielt, bis 2025 Wasserstoff nach Deutschland zu exportieren. Die Ankündigung erfolgte in Stephenville, wo Premierminister Trudeau und Bundeskanzler Olaf Scholz einen transatlantischen Versorgungskorridor für saubere Energie durch den Transport von Ammoniak/Wasserstoff in Aussicht stellten.Dieses Investment in der Provinz ist eine wichtige Bestätigung dafür, dass Vortex zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. Neufundland und Labrador wird durch diese großen Investitionen schnell zu einem globalen Zentrum für die Produktion, Speicherung und den Transport von grünem Wasserstoff und grüner Energie. Die Technologie von Vortex zur Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff mit hohem Reinheitsgrad ist ein Schlüsselelement für den Wasserstofftransport, da sie Ammoniak als sicheren und kostengünstigen Träger nutzt. Darüber hinaus können die potenziellen Salzkavernen von Vortex bei Bedarf als Wasserstoffspeicher dienen. Das Team von Vortex begrüßt zusätzliche Investitionen und Partner in der Provinz, die sich zu der globalen Drehscheibe für die Erzeugung grüner Energie entwickelt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70623/Vortex_190523_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1. Karte der Region um Stephenville Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Salzprojekt Robinson River in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador weiter, das sich über 17.000 Hektar erstreckt. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.Für das Board of DirectorsPaul Sparkes, Chief Executive Officer, Director+1 (778) 819-0164info@vortexenergycorp.com Diese Informationen unterliegen naturgemäß allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!