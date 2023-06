Vital Battery Metals leitet Arbeitsprogramm auf Kupferprojekt Sting ein

Vancouver, 1. Juni 2023 - Vital Battery Metals Inc. (Vital oder das Unternehmen) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Firma Coast Mountain Geological Ltd. (CMG) das Sommer-Explorationsprogramm (das Programm) auf seinem Kupferprojekt Sting im Nordwesten Neufundlands aufgenommen hat.Das Unternehmen hatte zuvor Analyseergebnisse von Stichproben auf seinem Kupferprojekt Sting gemeldet, darunter 14,2 % Cu, 11,6 % Cu, 14,2 % Cu, 13,9 % Cu sowie Goldwerte zwischen 7 und 470 ppb. Das Ziel von Vital auf dem Kupferprojekt Sting im Westen Neufundlands sind hochgradige Kupfer und Edelmetallvorkommen. Das mafische Gestein, das das Zielgebiet Jumbo-Lode unterlagert, ist Teil des Bay of Islands-Komplexes, der Kupfer- und Kupfer-Zink-Lagerstätten beherbergt, wie etwa die Mine York Harbour, ein ehemaliger Produktionsbetrieb 35 km süd-südöstlich gelegen. Darüber hinaus meldete York Harbour Metals vor Kurzem (Pressemeldung vom 21. April 2023) die endgültigen Ergebnisse seines Phase-4-Bohrprogramms, in dessen Rahmen ein Bohrloch (YH22-73) 44,93 Meter mit 1,292 % Kupfer einschließlich 5,36 Meter mit 2,938 % Kupfer durchteufte.Das aktuelle Arbeitsprogramm ist darauf ausgerichtet, den früheren ermutigenden Ergebnissen nachzugehen und die bekannten mineralisierten Zonen zu erweitern. Das Programm umfasst auch Prospektionsarbeiten, Kartierungen und geochemische Probenahmen entlang von Rastern, um die zugrunde liegende günstige regionale Geologie und Geophysik zu erfassen. Die drei separaten Raster beinhalten die Raster North Sting, Jumbo-Lode und South Sting. Das Raster North Sting erfasst eine Fläche von 240 ha und erstreckt sich über die nach Nordosten streichende Kontaktzone zwischen mafischem Vulkangestein und mafischem Intrusivgestein, einem regional bedeutenden Lineament für Kupfermineralisierungen.Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, sagt dazu: Unser erstes Explorationsprogramm auf dem Projekt Sting hatte beeindruckende Ergebnisse von bis zu 14,2 % Cu und Goldwerte zwischen 7 ppb und 470 ppb. Aufbauend auf unserem vorherigen Programm sehen wir der weiteren Exploration von vorrangigen Zielen entgegen, die unserer Ansicht nach erneut starke Kupfer- und Goldwerte liefern werden.Das Gebiet Jumbo-Lode weist überzeugende in der Vergangenheit abgegrenzte Kupferanomalien auf, die die Mineralvorkommen Jumbo, Red Love und Lode 9 umgeben und sich von dort aus erstrecken. Das Team wird Lücken bei den historischen Ergebnissen schließen sowie diese erweitern und verifizieren. Zudem soll der östliche Kontakt zwischen mafischem Vulkangestein und Intrusivgestein auf Kupferanomalien untersucht werden. Das Raster South Sting deckt dasselbe Lineament weiter südlich ab, wo es keine Aufzeichnungen über Explorationsarbeiten gibt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70787/VitalBattery_010623_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1 - Bereiche des Explorationsprogramms 2023 auf dem Kupferprojekt Sting von Vital Battery MetalsDie technischen Informationen in dieser Präsentation wurden von Derrick Strickand, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.Der qualifizierte Sachverständiger hat die Informationen in Bezug auf die Mine York Harbour nicht verifiziert und diese Angaben lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Kupferprojekt Sting zu. Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Lithiumprojekte Schofield und Dickson Lake, seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.Das Lithiumprojekt Schofield erstreckt sich über 8.824 Hektar und grenzt an das Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration. Das Projekt Schofield befindet sich rund 60 km südlich von Hearst (Ontario).Das Lithiumprojekt Dickson Lake umfasst 464 Bergbauclaims, die jeweils aus einer Parzelle bestehen, und erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 9.780 Hektar. Das Projekt befindet sich in der Nähe eines Lithiumprojekts der Firma Brunswick Exploration sowie unweit der von Imagine Lithium explorierten Lagerstätte Jackpot und der von Rock Tech bearbeiteten Lagerstätte Georgia Lake.Das Kupferprojekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 12.700 Hektar, beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.comFür das Board of DirectorsAdrian Lamoureux, Chief Executive Officer, Director+1 (604) 229-9772info@vitalbatterymetals.comHaftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. 