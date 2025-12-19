Demütigende Hybris

Der Begriff "Hybris" stammt ursprünglich aus der griechischen Mythologie und bezeichnet eine Herausforderung der göttlichen Ordnung. Er ist nach wie vor ein wichtiges Thema in der Literatur und im Leben und steht für den gefährlichen Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit oder Überlegenheit. Streng definiert ist es "übermäßiger Stolz, Arroganz oder Überheblichkeit, die zum Untergang einer Person führen, oft indem sie Grenzen überschreitet, sich den Göttern widersetzt oder Warnungen ignoriert".Mark Twain hatte eine andere Definition, die wir Menschen nur allzu gut kennen. Twain schrieb einmal: "Es ist nicht das, was du nicht weißt, das dich in Schwierigkeiten bringt. Es ist das, was du mit Sicherheit weißt, was aber nicht ganz stimmt."Beim Verfassen von Newslettern neigt man dazu, in die unverdiente Rolle einer "Autorität" erhoben zu werden, etwa in Form von Aussagen wie "Er/sie ist eine Autorität in Sachen Gold und Silber". Manchmal werden Autoren von Finanz-Newslettern als "Gurus", "Experten" oder "Fachleute" bezeichnet, aber in Wirklichkeit sind die meisten von uns (im Gegensatz zu professionellen Autoren) ganz normale Menschen, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund die innere Stärke und die Dickhäutigkeit besitzen, ihre Meinung  ob fachkundig oder nicht  öffentlich zu äußern, damit die ganze Welt sie beurteilen und bejubeln oder verurteilen kann.Die Freude kommt nach einer besonders guten Vermutung (im Gegensatz zu einer Berechnung) über die zukünftige Richtung und Amplitude einer bestimmten Aktie oder Ware. Die Verurteilung erfolgt, wenn die Prognose zur zukünftigen Entwicklung und Schwankungsbreite einer bestimmten Aktie oder Ware im Papierkorb landet. Die Belohnung oder Bestrafung für gut ausgeführte Spekulationen ist entweder mehr oder weniger Follower und, je nachdem, ob man als "Content-Anbieter" oder im Abonnementmodell bezahlt wird, der Verlust oder Gewinn von Menschen, die sich an die genauen (oder ungenauen) Prognosen gewöhnt haben.Als kleiner Junge verkaufte ich an den Wochenenden in den frühen Morgenstunden Zeitungen an der Woodbine-Rennbahn im Nordwesten von Toronto, wo Fachleute aus der Branche wie Trainer, Pferdepfleger und Jockeys bei Sonnenaufgang eintrafen und für einen Cent die "Daily Racing Form" kauften, in der alle Rennen und Pferde zusammen mit einer Liste ihrer letzten drei Läufe auf Gras oder Sand aufgeführt waren.Ein Teil der Zeitung war den Handicappern gewidmet, die eine Kolumne mit ihren "Tipps" für die Rennen des Tages schrieben, woraus sich der Begriff "Tippblatt" ableitete. Es gab "Peter's Picks", "The Trackman" und "The OddsMaker", die alle Gewinner, Platzierte und Dritte auswählten, zum ausdrücklichen Nutzen der Amateur-Handicapper oder Wochenend-Glücksspieler, die nach dem Lesen der Hieroglyphen in der Zeitung mit absoluter Sicherheit ihre Mindesteinsätze von 2 Dollar platzierten.Eines Tages beschloss ich, alle Tipps der "erfahrenen" Rennpferde-Experten zu notieren, und so schrieb ich in den folgenden Sommermonaten die Namen aller Pferde und ihre Platzierungen in jedem Rennen auf. Gleichzeitig wählte ich drei Pferde aus, die ich als Sieger, Zweitplatzierte und Drittplatzierte in denselben Rennen tippte, und zwar ausschließlich aufgrund ihrer "Farben", die braun, fuchsfarben, schwarz, braun oder grau waren.Am Ende der Saison zählte ich alle Ergebnisse zusammen, und zu niemandes besonderer Überraschung (außer meiner) übertraf ein 12-jähriger Junge, der Pferde anhand ihrer Fellfarbe auswählte, die "Experten", die alle über 30 Jahre Erfahrung als Buchmacher und Handicapper hatten.Das erinnert unheimlich an die späten 1970er Jahre, als der Newsletter-Guru und ehemalige Senior Technical Analyst bei E.F. Hutton, Joe Granville, Schimpansen (verkleidet als Wall-Street-Banker) bat, mit Pfeilen auf die Börsenseiten des Wall Street Journal zu werfen, und dann ihre Ergebnisse mit denen der "Bank Trust Officers" verglich, die heute als "Marktstrategen" bezeichnet werden.Die Ergebnisse waren alle gleich. Manchmal lagen die Affen an der Spitze des Feldes (in der Regel in Bärenmärkten), manchmal lagen sie im Mittelfeld, aber selten lagen sie am Ende des Feldes, was einmal mehr bewies, dass Burton G. Malkiel, Autor von "A Random Walk down Wall Street", mehr als nur ein Theoretiker war, sondern vielmehr ein Statistiker.Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass Anlageerfolge häufiger in Bereichen zu verzeichnen waren, mit denen ich vertraut war, wie beispielsweise im Bereich der Junior-Bergbauunternehmen. Ich glaube, der Grund dafür, dass sich meine Karriere um Rohstoffe und Bergbau drehte, war meine Faszination für die Pferde in Woodbine.Man konnte zwei Dutzend Pferde unter zwei Dutzend verschiedenen Jockeys beobachten, und nur an der Art und Weise, wie Pferd und Reiter eine gewisse "Selbstsicherheit" ausstrahlten, konnte man die Bedeutung der "Präsenz" in diesem Sport der Könige erkennen. In ähnlicher Weise strahlten die CEOs erfolgreicher Bergbau- und/oder Explorationsunternehmen eine ähnliche "Selbstsicherheit" aus, wenn sie den Sitzungssaal betraten.Die Festigkeit eines Händedrucks oder die Direktheit des Blicks bei der Vorstellung schienen die Großen zu begleiten. Letztendlich würden jedoch selbst die Großen (wie Friedland, Beattie oder Netolitzky) als Erste zugeben, dass wirklich großartige Geologen eine gehörige Portion Glück benötigen, um beneidenswerte Erfolge zu erzielen.Glück spielt bei jeder Entdeckung eine große Rolle, denn selbst die ausgefeilteste Technologie in der Geophysik oder Geochemie kann nicht verhindern, dass Mutter Natur und Frau Glück mit gnadenloser Regelmäßigkeit und ungestümem Timing grausame Streiche spielen.Technische Analysten möchten uns glauben machen, dass all diese verschnörkelten Linien in einem Diagramm unendlich viel aussagekräftiger sind als die feuchten Blätter am Boden einer Teetasse oder ein wishboneförmiges Stück Treibholz, wenn es darum geht, unterirdisches Wasser zu lokalisieren.Obwohl ich mit dem Einsatz des Instruments "technische Analyse" (TA) zur Verbesserung der Renditen persönlich erfolgreich war, habe ich in der vergangenen Woche eine wertvolle Lektion gelernt. Vor etwa einem Monat, als sich der Goldpreis 4.400 Dollar näherte, habe ich mit Hilfe der TA eine Reihe extremer Werte identifiziert, die in der Vergangenheit zu Trendwenden geführt haben.Infolgedessen verschickte ich am 17. Oktober eine E-Mail-Warnung, in der ich einen Höchststand für Gold prognostizierte, was zu einem Outside Key Reversal Day führte, gefolgt von einem erneuten Test am folgenden Montag, der ebenfalls fehlschlug. Daher war und ist meine Prognose eines kurzfristigen Höchststands für Gold nach wie vor solide, da der Goldpreis im Februar immer noch 213 Dollar unter dem Höchststand von 4.433 Dollar vom vorherigen Freitag lag.Erfüllt von innerer Ruhe und dem Stolz, den man empfindet, wenn eine bestimmte Prognose eintrifft, wartete ich mit der Geduld eines Löwenjägers darauf, dass ein anderes beliebtes Metall ähnliche Eigenschaften wie Gold aufweisen würde. Ich lauerte still im Gebüsch bis Ende November, und mit der ganzen Überheblichkeit und Prahlerei eines Secretariat oder Northern Dancer, die sich dem Starttor nähern, entschied ich mich für eine Prognose, die ich heute bereue, nämlich "Silber verkaufen". Der Preis lag bei etwa 57,00 Dollar je Unze auf März-Basis.In der Woche unmittelbar nach dieser Entscheidung begann ich zu spüren, dass es eine Art Wandel gegeben hatte, ähnlich wie in "Es hat sich etwas in der Macht verändert, Luke" aus Star Wars, als Silber der "Expertise" der GGMA ins Gesicht spuckte und durch 59 Dollar nach Norden fuhr. Am Montag durchbrach Silber die 60-Dollar-Marke und erreichte am Donnerstag 65 Dollar. Was hatte sich verändert?Als ich in meinem Büro saß, mit Blick auf den schönen und nun zugefrorenen Scugog Swamp, und aufmerksam den Worten von Fed-Chef Jerome Powell lauschte, beschloss ich, meinen Abonnenten Folgendes zu schreiben:"Im Einklang mit den beiden Mandaten der Fed, "Preisstabilität" und "maximale Vollbeschäftigung", wurde ihr geheimes drittes Mandat, "Wall Street zu schützen", heute von Fed-Chef Jerome Powell wunderbar umgesetzt, als er die Welt durch die Pressekonferenz um 14:30 Uhr führte, ohne einen Gedanken an die Inflation zu verschwenden, aber reichlich Kommentare zum "schwächelnden Arbeitsmarkt" abzugeben.Die Wall Street wertete dies als "gemäßigte" Haltung und ließ den DJIA um 600 Punkte und den S&P 500 um 55 Punkte steigen. Die Händler ließen auch den US-Dollar fallen, wobei der DXY um 0,568 auf 98,632 sank, Gold von einem Minus von 30 Dollar auf ein Plus von 27 Dollar stieg und Silber von einem Minus von 0,27 Dollar auf ein Plus von 1,36 Dollar stieg.