Vortex Energy ernennt den ehrenwerten George J. Furey zum Berater und gewährt Optionen

Vancouver, 14. Juni 2023 - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung des ehrenwerten George J. Furey zum Berater bekannt zu geben. Herr Furey, ein ehemaliger Senator aus Neufundland und Labrador, war zum Zeitpunkt seines Rücktritts Anfang dieses Jahres das dienstälteste Mitglied des kanadischen Senats. Zuletzt war er als Sprecher des kanadischen Senats tätig.Paul Sparkes, CEO von Vortex, sagt dazu: George Furey ist einer der angesehensten Vertreter unserer Provinz und wird immenses Wissen und Erfahrung in die Arbeit von Vortex einbringen, während wir unser Salzprojekt an der Westküste von Neufundland und Labrador weitentwickeln. Es ist uns eine Ehre, dass er in dieser spannenden Übergangsphase, in der sich die Provinz zu einem Kraftwerk für erneuerbare Energien entwickelt, zu unserem Team stößt.Herr Furey besitzt drei Abschlüsse der Memorial University und einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Dalhousie Law School. Während seiner Laufbahn als Pädagoge war er Lehrer an der römisch-katholischen Schulbehörde in St. Johns, stellvertretender Schulleiter an der römisch-katholischen Schulbehörde in Port-au-Port und Schulleiter an der römisch-katholischen Schulbehörde in Placentia-St. Marys. Herr Furey wurde 1984 von der Law Society of Newfoundland and Labrador als Anwalt zugelassen und anschließend zum Partner der Anwaltskanzlei OBrien, Furey & Hurley in St. Johns ernannt. In seinem zweiten Jahr als Anwalt focht er erfolgreich die Bestimmungen des Strafgesetzbuches zu sexuellen Übergriffe an und wies nach, dass mit der Einführung der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten bestimmte Bestimmungen des Strafgesetzbuches verfassungswidrig waren. Im Jahr 1996 war er außerdem als Queens Counsel tätig. Herr Furey ist eine weithin geachtete Führungspersönlichkeit in der Gemeinde und engagiert sich in zahlreichen ehrenamtlichen Gruppen, Berufsverbänden und Provinzkommissionen, darunter die Newfoundland and Labrador Teachers Association, die Boy Scouts of Canada, der Ethikausschuss des St. Clares Mercy Hospital und der Gonzaga High School Council. Er hat sich stets für die Interessen der Einwohner von Neufundland und Labrador eingesetzt.Es ist mir eine große Freude, an diesem spannenden Projekt in Neufundland und Labrador mitzuwirken, so Herr Furey. Ich freue mich darauf, die Mission von Vortex zu unterstützen, die Wasserstoff- und Salzindustrie in unserer Provinz zu fördern.Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Furey zum Berater und der kürzlich erfolgten Ernennung von Herrn David Bowen zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens hat das Unternehmen Herrn Furey 150.000 Aktienoptionen (Optionen) und Herrn Bowen 200.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von jeweils 0,98 Dollar gewährt. Die Herrn Furey gewährten Optionen werden in vier gleichen Raten von 37.500 Optionen am 13. Dezember 2023, 13. Juni 2024, 13. Dezember 2024 und 13. Juni 2025 unverfallbar. Die Herrn Bowen gewährten Optionen werden in vier gleichen Raten von 50.000 Optionen am 13. September 2023, 13. Dezember 2023, 13. März 2024 und 13. Juni 2024 unverfallbar. Jede unverfallbare Option berechtigt den Inhaber nach Zahlung des Ausübungspreises zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die Herrn Furey und Bowen gewährten Optionen unterliegen den Bestimmungen und Bedingungen des aktienbasierten Vergütungsplans des Unternehmens und verfallen, sofern sie nicht ausgeübt werden, am 13. Juni 2026. Diese Optionen und alle Aktien, die bei der Ausübung der Optionen ausgegeben werden, sind im Einklang mit den Statuten der Canadian Securities Exchange an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Fire Eye, befindet sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Unternehmen arbeitet daran, dieses Projekt voranzutreiben, während es weiterhin andere Energiemetallliegenschaften bewertet. Diese Informationen unterliegen naturgemäß allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!