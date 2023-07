Der Untergang des Dollars: Was kommt danach?

Wirtschaftswissenschaftler und Finanzanalysten haben endlos viel Tinte vergossen, in ihrem Bemühen, die Auswirkungen der Entdollarisierung vorherzusagen. Wie nicht anders zu erwarten, zeichnen die meisten derjenigen, die eine US-zentrierte Weltsicht vertreten und den Status quo verteidigen, ein düsteres Bild. Sie warnen vor den alptraumhaften Folgen einer von Russland und China dominierten Weltordnung, vor den damit verbundenen Gefahren für Freiheit und Menschenrechte und vor einem möglichen Zusammenbruch des Welthandels aufgrund von mangelndem Vertrauen und fehlender Transparenz.Ohne diese Bedenken pauschal abtun zu wollen, halte ich es doch für wichtig, entscheidende Veränderungen wie die Entdollarisierung rational und sachlich zu betrachten.So ist es zum Beispiel ziemlich alarmistisch, größere Handelsstörungen vorauszusagen, weil "die Menschen dem Renminbi nicht so sehr vertrauen wie dem USD", denn wenn die Menschen einer Währung nicht vertrauen, werden sie nicht mit ihr handeln, und wenn sie einer Regierung nicht vertrauen, werden sie ihre Schulden nicht kaufen – und wenn sie es doch tun, werden sie eine Entschädigung für das Risiko verlangen, das sie eingehen. Die Welt hat schon immer genau so funktioniert, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich das jetzt ändern wird.Es ist jedoch interessant festzustellen, dass dieses Argument Teil eines umfassenderen Narrativs ist. Die "Angst vor dem Unbekannten" ist einer der ältesten Tricks in jedem politischen Strategiebuch und wurde in vielen verschiedenen Zusammenhängen verwendet.Er beruht auf der gleichen Argumentation, die auch gegen Kryptowährungen oder andere Formen privater Währungen vorgebracht wurde: "Das wurde in der modernen Weltwirtschaft noch nie in großem Maßstab erprobt, man kann ihm nicht trauen, und es ist extrem leichtsinnig, eine potenziell zerstörerische Alternative zuzulassen, die mit dem Status quo, von dem wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können, konkurriert und ihn bedroht." Aber können wir uns wirklich auf ihn verlassen? Oder genauer gesagt, wer genau kann sich auf ihn verlassen?Es ist nicht abzusehen, welche Währung sich letztendlich als tatsächlicher, realistischer Konkurrent des USD erweisen wird. Es könnte der Petro-Yuan sein, es könnte das Konzept des "Währungskorbs" sein, an dem die BRICS+-Mitglieder Berichten zufolge arbeiten. Oder es könnte gar nichts Bestimmtes sein: nur eine langsame Abkehr von der Idee der "Weltreservewährung" im Allgemeinen und eine Rückkehr zu Geschäften in lokalen Währungen oder in dem, was im jeweiligen Fall am sinnvollsten ist und wofür sich die tatsächlichen Vertragsparteien entscheiden.Freiheitsliebende Menschen und diejenigen unter uns, die für ein echtes System der freien Marktwirtschaft eintreten, befürworten eindeutig das letztere Szenario. Das Wichtigste in dieser Debatte ist jedoch, dass es keinen Grund gibt, blind zu akzeptieren, dass das derzeitige System besser oder gar zu verteidigen ist.Was für die Menschen gilt, gilt auch für das Geld, oder zumindest für die Menschen, die die absolute Macht über dieses Geld ausüben. Der US-Dollar hat lange Zeit seinen Platz auf dem Thron genossen, und man könnte versucht sein, daraus abzuleiten, dass auch das amerikanische Volk in den Genuss seiner Vorteile gekommen ist. Nun, auf einige Amerikaner trifft dies zu, auf eine winzige Minderheit, während der Rest des Landes und der Rest der Welt in mehr als einer Hinsicht den Preis dafür bezahlt hat.Wie Patrick Barron in einem kürzlich erschienenen Artikel betonte, "sollten die Amerikaner das Ende des Fiatdollars begrüßen. Der Fiatdollar war ein Werkzeug der Regierung, um nicht nur den Rest der Welt, sondern auch das amerikanische Volk zu berauben. Die Entwertung des Geldes zerstört Kapital. Ein unwiderlegbarer Beweis dafür ist die Tatsache, dass Amerika so viel für die Verteidigung ausgibt wie die im Ranking nachfolgenden zehn Nationen zusammen.Verteidigungsausgaben sind unproduktiv. Sie können natürlich notwendig sein, aber übermäßige Verteidigungsausgaben stellen reale Ressourcen dar, die der Befriedigung der Bedürfnisse des amerikanischen Volkes vorenthalten werden. Der amerikanischen Industrie wurde das benötigte Kapital vorenthalten. Der unvermeidliche Anstieg der Verbraucherpreise bedeutet einen realen Vermögenstransfer zu den ersten Empfängern der neu gedruckten Dollar von der übrigen Gesellschaft, insbesondere den Rentnern, die versuchen, von ihren Ersparnissen zu leben. Ihre Ersparnisse verlieren jeden Tag an Kaufkraft."Aber die Auswirkungen gehen über den finanziellen Bereich hinaus. Die Nutzung des US-Dollars als Waffe hat geopolitische Entscheidungen, die zu unabsehbarem Schaden geführt haben, erleichtert und ermöglicht; der größte Teil davon richtet sich gegen die Zivilbevölkerung, gegen unschuldige Familien und normale Bürger. Jedes Mal, wenn die US-Regierung beschließt, ein anderes Land auf die "Schwarze Liste" zu setzen, Sanktionen zu verhängen oder den Handel einzuschränken oder auszusetzen, ist nicht die Führungsetage der Leidtragende. Vielmehr sind es alle außer der Führungsetage, die darunter leiden.Lange bevor der Krieg in der Ukraine ausbrach und die USA Russland mit solchen Maßnahmen ins Visier nahmen, konnten wir die Auswirkungen dieser Strategie in viel ärmeren Ländern wie Venezuela und Kuba beobachten.Die wirtschaftliche Verwüstung, die sie anrichteten, konnte weder Maduro noch Castro etwas anhaben; sie hat sie nicht einmal dazu gebracht, ihre Unterdrückungsherrschaft und die Art und Weise, wie sie ihr eigenes Volk behandeln, zu überdenken. Es hatte jedoch sehr schwerwiegende und sehr zerstörerische Auswirkungen auf die Bürger selbst, die nun nicht nur unter dem autokratischen Stiefel an ihrer Kehle leiden mussten, sondern auch unter Armut, dem Verlust ihrer Lebensgrundlage und ständiger Ausweglosigkeit.Im kommenden zweiten Teil werden wir einen genaueren Blick auf die Bedeutung schrittweiser Fortschritte an der Währungsfront werfen und sehen, dass wir an der Schwelle zu einem historischen Wandel stehen könnten, auch wenn es sich von unserem derzeitigen Standpunkt aus nicht so anfühlt.