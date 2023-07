Silber zieht raus!

Quelle Chart: stock3

Dank soeben veröffentlichter Verbraucherpreisdaten (CPI) aus den USA, welche schwächer als erwartet ausfielen, ziehen die Edelmetalle auf breiter Front gen Norden. Siehe auch dazu das erst gestern veröffentlichte Video zum Goldpreis und dem dabei benannten Trigger-Level von 1.937/1.938 USD. Silber selbst zieht ebenso nach oben hin raus und überwindet den Widerstand bei 23,32 USD.Der nächste Zielbereich auf der Oberseite befindet sich folglich beim Widerstandsbereich von 24,11 bis 24,63 USD. Dort könnte Silber kurz innehalten bzw. temporäre Gewinnmitnahmen erfahren, bevor es über 24,63 USD weiter hinauf bis 25,50 USD gehen könnte.Aktuelle kaum vorstellbar und doch zu bemerken ist abschließend der Fall wiederaufkommender Preisschwäche. Kritisch wäre es dabei, sofern der Silberpreis unter das Niveau von 22,79 USD zurückfällt. In diesem Fall müsste man mit weiteren Abgaben bis mindestens 22,20 USD bzw. 21,70 USD kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.