Bear Creek wird jetzt spannend

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. bewies während der vergangenen Jahre nur eines - pure Schwäche und Verluste für die Anlegerschaft. Wenig überraschend dabei, dass Ende 2023 ein historischer Tiefpunkt bei 0,11 USD ausgebildet wurde. Seither erfuhr die Aktie tatsächlich verstärkten Zuspruch und so verdoppelte sich der Kurs innerhalb kurzer Zeit. Auf die weiteren Details wollen wir einmal mehr im Nachgang blicken.Nach der mehrmonatigen Seitwärtsphase zum Jahresausklang 2023 triumphierten die Bullen sichtlich. Der sich zuvor ausgebildete Boden diente schließlich zum Monatsbeginn des Aprils dem Ausbruch gen Norden und nunmehr wird es für den weiteren Verlauf äußerst spannend. Klar ist, dass trotz des dynamischen Impulses der übergeordnete Abwärtstrend unverändert intakt ist. Faktisch braucht es eine weitere Aufwärtswelle, um ein wirkliches Signal der Befreiung auszusenden. Zweckdienlich wäre hier der Anstieg über den Hochpunkt der Vorwochen bei 0,31 USD zu werten.In weiterer Folge sollte die Attacke auf den Widerstand von 0,33 USD gelingen, welcher bei einem Wochenschlussstand über 0,34 USD als überwunden zu werten wäre. Die dadurch geweckte Nachfrage könnte die Notierungen unter mittel- bis langfristiger Sicht bis 0,44 USD sowie dem folgend über 0,50 USD hinaus in Richtung des Widerstands von 0,67 USD führen. All dies wäre natürlich hinfällig, sofern sich die bisherige Performance als Luftnummer entpuppt.Vorsicht wäre in diesem Zusammenhang bei einem Rückgang unter das Kurslevel von 0,23 USD angebracht. In diesem Fall bestünde nämlich die Gefahr, die dynamische Wochenkerze zum Aprilstart zu relativieren. Dementsprechende Abgaben bis 0,20 USD beziehungsweise 0,15 USD sollten dabei nicht überraschen. Der weitere Weg in Richtung der Tiefs aus 2023 wäre praktisch vorgezeichnet, sodass ein Touch der Zone von 0,11 bis 0,12 USD einkalkuliert werden müsste.Die Spannung steigt und die Chance zur Befreiung aus dem langjährigen Abwärtstrend ist gegeben. Dazu müssen die Bullen allerdings nochmals aufdrehen und das Level von 0,33 USD überspringen. Gelingt dies, wäre mittel- bis langfristiges Folgepotenzial über 0,44 und 0,50 USD hinaus in Richtung von 0,67 USD gegeben.Ob die jüngsten Kursaufschläge nur ein letztes Aufbäumen waren oder nicht, wird sich während der kommenden Wochen herauskristallisieren. Sollten die Kurse unter 0,23 USD zurückfallen, müsste man mit erneuter Schwäche rechnen, welche Abgaben bis unter 0,15 USD bis zur Zone von 0,11 bis 0,12 USD wahrscheinlich werden lässt.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.