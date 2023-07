Gold: Die Antwort auf Bankentzug?

Man sagt, dass der Begriff "Bank" vom italienischen "banca" stammt, was "Bank" bedeutet. Das war zu einer Zeit, als wir Banken als sichere Häfen für die Aufbewahrung mehrerer Sachwerte, insbesondere Gold, nutzten. Die Regale, auf denen das Gold gelagert wurde, nannte man "die Bank" oder "Banken". Daher "banken" wir heute unser Geld und benutzen "die Bank" für verschiedene Finanztransaktionen. Heutzutage hat dieser Begriff eine viel größere Bedeutung als damals. Nur sehr wenige Menschen verstehen die Komplexität des Bankensystems oder haben überhaupt das Bedürfnis, all die verschiedenen Produkte und Institutionen, die es umfasst, in vollem Umfang zu nutzen. Es ist nicht mehr das, was es einmal war.Trotzdem ist es nach wie vor ein fester Bestandteil des täglichen Lebens, wie damals, als wir uns darauf verließen, unser hart verdientes Gold sicher aufzubewahren. Für viele ist die Fähigkeit, ein Bankkonto zu besitzen, gleichbedeutend mit der Möglichkeit, in der modernen Gesellschaft zu existieren. Es gab eine Zeit, in der die Existenz außerhalb des Bankensystems eher mit dem wirtschaftlichen Status als mit den eigenen Überzeugungen verbunden war. Die finanzielle Eingliederung steht seit langem ganz oben auf der Agenda vieler Regierungen in der ganzen Welt.Ein Bankkonto zu haben bedeutet, am täglichen Wirtschaftsleben teilhaben zu können - Rechnungen zu bezahlen, zur Arbeit zu fahren, zu sparen, die Wohnung zu heizen, die Kinder zu ernähren - all das wird durch den Zugang zu einem Bankkonto ermöglicht. Diejenigen, die kein Bankkonto haben, werden gewöhnlich als "bankenlos" bezeichnet. Für eine Minderheit ist es eine bewusste Entscheidung, kein Bankkonto zu haben. Aber für die Mehrheit derjenigen, die keine Bankverbindung haben, ist es ein Umstand, der ihnen das Leben schwer macht.13 Millionen Menschen in der EU und 5,9 in den USA haben keinen Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen. Es gibt Bemühungen, diese Zahl zu verringern, indem Systeme eingerichtet werden, die einer größeren Zahl von Minderheitengruppen wie Flüchtlingen, Gefangenen, Opfern von Menschenhandel usw. den Zugang zu Bankgeschäften erleichtern. Und das zu Recht, denn Geld gibt einem Freiheit. Wenn man also keinen Zugang dazu hat, sind das Leben und die Möglichkeiten, die man hat, eingeschränkt. Niemand will das für seine Mitbürger.Was sagt es also aus, wenn das Bankensystem einerseits diejenigen unterstützen will, die wegen ihrer politischen Überzeugungen aus ihrem Heimatland fliehen mussten, und andererseits bereit ist, einem Bürger ihres eigenen Landes die Bank zu entziehen wegen... ach ja, wegen seiner politischen Überzeugungen? Wir beziehen uns natürlich auf Nigel Farage. Farage ist eine spaltende Persönlichkeit. Es ist selten, dass er die Sympathien der Mainstream-Medien und des breiteren politischen Spektrums auf sich zieht.Auch auf die Gefahr hin, etwas zu wiederholen, was Sie bereits gehört haben. Herrn Farage wurde sein Konto bei der britischen Traditionsbank Coutts gesperrt. Ursprünglich hieß es, es handele sich um ein Finanzierungsproblem. Ein Dokument, auf das Herr Farage Zugriff hatte, deutet jedoch darauf hin, dass die Schließung viel mehr mit seinen Meinungen und politischen Überzeugungen zu tun hat als mit der Menge an Bargeld, die er auf der Bank hatte (und von der es genug gab, um die Kriterien zu erfüllen). "Der Ausschuss war der Ansicht, dass die Fortführung der Bank NF mit Coutts angesichts seiner öffentlich geäußerten Ansichten, die im Widerspruch zu unserer Position als integrative Organisation stehen, nicht vereinbar ist." Dieser Schritt ist für Coutts etwas nach hinten losgegangen. In einem Versuch, Herrn Farage von jeglicher Verbindung mit dem Unternehmen auszuschließen, erscheint die Geschichte nun in über 4,7 Millionen Suchergebnissen bei Google.Der Schritt hat auch einen ganzen Bereich der politischen Debatte aufgeworfen, der schon lange überfällig ist - wie sehr kann die Redefreiheit die Freiheit, als normaler Bürger zu existieren, beeinflussen? Wie Farage selbst an einem Abend in der BBC sagte: "Ist es vernünftig, dass gesetzestreue Bürger ausgebootet und zu Nicht-Menschen gemacht werden können?" Der britische Premierminister Rishi Sunak (definitiv kein Fan von Farage) twitterte sogar: "Das ist falsch. Niemand sollte wegen seiner politischen Ansichten von der Nutzung grundlegender Dienste ausgeschlossen werden. Die Meinungsfreiheit ist der Eckpfeiler unserer Demokratie."Farage ist nicht die einzige unpopuläre Person, die von ihrer Bank im Regen stehen gelassen wurde. Auch andere, die mit dem Brexit und unpopulären Ansichten in Bezug auf Transgender-Rechte in Verbindung gebracht werden, wurden in ähnlicher Weise behandelt. Besorgniserregend ist jedoch, dass das Vorgehen von Coutts in keiner Weise gegen irgendwelche Vorschriften zu verstoßen scheint. Wie der FCA-Vorsitzende Ashley Alder dem Treasury Select Committee sagte: "Für Banken wie auch für andere Wirtschaftsunternehmen ist es im Grunde genommen ihre Sache, mit wem sie Geschäfte machen... Mir ist nichts im Regelwerk der FCA bekannt, das darauf eingeht, wie Banken ihre eigene Einstellung zum Reputationsrisiko beurteilen, falls es darauf ankommt."Da haben Sie es also. Wenn Ihrer Bank etwas nicht gefällt, wofür Sie rechtlich stehen, oder was Sie rechtlich getwittert haben, oder mit wem Sie rechtlich verbunden sind, oder was Ihnen rechtlich zusteht, dann kann sie Ihr Bankkonto schließen. Das ist in der Tat ein sehr beängstigender Schritt und etwas, auf das jeder (unabhängig von seinen Überzeugungen oder der Nutzung sozialer Medien) aufmerksam werden sollte. Wie Herr Farage selbst sagte, "Ohne ein Bankkonto sind Sie praktisch eine Unperson geworden. Sie existieren nicht wirklich. Es ist wie bei den schlimmsten Regimen Mitte des 20. Jahrhunderts, sei es in Russland oder Deutschland, man wird buchstäblich zu einer Unperson... Ich fange an zu glauben, dass das Leben im Vereinigten Königreich wegen der vielen Vorurteile gegen mich jetzt vielleicht völlig lebensunwürdig wird", sagte er." Es ist nicht richtig, dass eine Geschäftsbank rechtmäßig beschließen kann, jemandem ein solches Gefühl zu vermitteln, die Existenz eines Menschen so weit zu verschlechtern, dass er sich wie eine "Unperson" fühlt. Aber es scheint nicht illegal zu sein, dies zu tun.Normalerweise sprechen wir über Gold und die Rolle, die es in einem ausgewogenen Portfolio spielt. Wie es als finanzielle Versicherung in Zeiten von Inflation oder globalem Wirtschaftsstress fungiert und so weiter. Aber Fälle wie der von Nigel Farage bringen uns auf den eigentlichen Grund zurück, warum sich die Menschen für Gold entschieden haben (und immer noch entscheiden): weil es ihnen gehört, und nur ihnen. Das Aufkommen des Debanking verweist auf eines der wichtigsten Argumente für den Besitz von Gold - wenn Ihr Geld erst einmal im Bankensystem liegt, haben Sie nur noch wenig Kontrolle oder Mitspracherecht, wie Sie es verwenden können. Das Schöne am Goldbesitz ist, dass er außerhalb eines politisch motivierten Bankensystems existiert. Ein System, das mehr an sein eigenes Image denkt als an die Sicherheit Ihres Geldes und die Leichtigkeit, mit der Sie es verwenden können.© Mark O'ByrneDieser Artikel wurde am 20. Juli 2023 auf www.GoldCore.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.