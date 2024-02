Gold: Eine nachhaltige Investition

Im Jahr 2023 war die Goldnachfrage mit 4.899 Tonnen so hoch wie nie zuvor. Der zunehmende Wunsch, Gold zu besitzen, sollte nicht überraschen, schließlich hat sich Gold in Zeiten wirtschaftlicher, geopolitischer und finanzieller Notlagen als Portfoliobewahrer erwiesen. Und in solchen Zeiten befinden wir uns zweifellos gerade. Aber wir befinden uns auch in besorgniserregenden, ökologischen Zeiten. Es obliegt uns, die Auswirkungen unserer Investitionen auf die Landschaft zu berücksichtigen. Gold gibt es schon seit Jahrtausenden, aber es wird den Bedürfnissen und Anliegen der Anleger immer besser gerecht, sowohl im Hinblick auf die Erhaltung des Portfolios als auch auf nachhaltige Investitionen.Nachhaltigkeit wird in der Goldindustrie über die gesamte Lieferkette hinweg sehr ernst genommen. Die Grundsätze für den verantwortungsvollen Goldabbau behandeln alle wesentlichen ESG-Risiken, die mit dem Goldabbau verbunden sind. Im weiteren Verlauf der Lieferkette müssen alle von der LBMA akkreditierten Scheideanstalten die Leitlinien für verantwortungsbewusstes Gold befolgen, um sicherzustellen, dass sie über angemessene Verfahren für eine verantwortungsvolle Beschaffung verfügen.Kein Goldhändler, der etwas auf sich hält, wird frisch verarbeitete Barren oder Münzen kaufen, die nicht von einer LBMA-akkreditierten Scheideanstalt oder Prägeanstalt stammen. Achten Sie also beim Kauf von Goldbullion auf diese Kriterien. Es ist jedoch erwähnenswert, dass für Gold, das vor 2012 verarbeitet wurde und in Tresoren von Goldbanken, Zentralbanken oder Börsen gelagert wird, kein Herkunftsnachweis erforderlich ist.Es braucht sehr wenig Energie, um Gold aufzubewahren (es muss nicht unter bestimmten Bedingungen gelagert werden) oder es zu handeln. Es ist nicht so, dass es, sobald es gehandelt wird, verbraucht ist, sondern es wird immer existieren. Der American Eagle, den Sie letzte Woche gekauft haben, könnte zum Beispiel nicht aus frisch gefördertem Gold sein.Stattdessen könnte er einer der ersten sein, die 1986 herausgegeben wurden, und er könnte Gold aus Hunderten von Jahren zuvor enthalten. Die Tatsache, dass es sich um ein Produkt handelt, das nach seiner Förderung Tausende von Jahren überdauern wird, zeigt, dass es sich um eine nachhaltige Investition handelt. Das liegt daran, dass Gold nur selten zerstört wird und daher alles Gold, das jemals gefördert wurde, heute noch existiert. Und es existiert in seiner ursprünglichen Form - als Gold - und ist daher immer noch genauso investierbar und praktisch wie zum Zeitpunkt der ursprünglichen Förderung.Gold wurde schon immer recycelt, und in der heutigen Zeit gewinnt recyceltes Gold zunehmend an Bedeutung. Die Gesamtnachfrage nach Gold war im Jahr 2023 so hoch, dass das Angebot an recyceltem Gold um 9% anstieg. Mehr als 25% des in diesem Jahr gekauften Goldes wird aus einer recycelten Quelle stammen, was insofern von Bedeutung ist, als es über 90% weniger kohlenstoffintensiv ist als die Beschaffung von abgebautem Gold.© Mark O'ByrneDieser Artikel wurde am 8. Februar 2024 auf www.GoldCore.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.