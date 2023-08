Alle Augen sind auf den DXY gerichtet

Wir sind offiziell in die Zeit eingetreten, die als "Hundstage des Sommers" bekannt ist. Für die Märkte bedeutet dies ein geringes Volumen und niedriges Interesse, da die kohlenstoffbasierten Händler noch einen Urlaub vor dem Herbst und dem Jahresende suchen. Bei TFMR haben wir die "Hundstage" immer als den Zeitraum zwischen dem ersten Freitag im August und dem jährlichen Treffen der Fed in Jackson Hole drei Wochen später definiert. Dies ist der wichtigste Zeitraum, in dem die europäischen Händler ihren Jahresurlaub nehmen und die US-Händler versuchen, noch einen weiteren Urlaub vor dem Ende des Sommers und dem Beginn der Schule einzuschieben.Während dieser Zeit nimmt das Handelsvolumen ab, da die menschlichen Händler das Gebäude verlassen. Die HFT-Algorithmen machen jedoch keinen Urlaub und arbeiten rund um die Uhr, unabhängig vom Kalender. Dies setzt die COMEX-Edelmetalle einer starken Volatilität aus, die stark von den Bewegungen der wichtigsten Inputs beeinflusst wird, auf die die HFT-Algos programmiert sind. Was die COMEX-Edelmetalle betrifft, so ist der wichtigste HFT-Input der US Dollar Index (DXY). An Tagen, an denen die Algorithmen einen Anstieg des DXY "sehen", reagieren sie mit Verkäufen oder Leerverkäufen von COMEX-Gold und -Silber.An Tagen, an denen der DXY fällt, geschieht das Gegenteil, und wenn Sie dies genau beobachten, werden Sie feststellen, dass die umgekehrte Korrelation sehr eng und nahezu 100% ist. Nehmen wir nur die ersten beiden Tage dieser Woche als Beispiel. Unten sehen Sie ein 5-Minuten-Candlestick-Chart des DXY, das am Montag um 5:00 Uhr morgens beginnt und bis Dienstag um 10:00 Uhr morgens läuft.Als Nächstes sehen Sie einen Chart des COMEX-Goldpreises für den ersten Monat des 23. Dezembers über denselben 29-Stunden-Zeitraum:Auf dem kleinen, winzigen COMEX-Silbermarkt werden die Auswirkungen des reinen HFT-Handels in Zeiten geringen Volumens noch verschärft. Werfen Sie einen Blick auf den nachstehenden Chart und vergleichen Sie ihn mit dem Chart des DXY. Beachten Sie die eindeutige umgekehrte Korrelation.Wir werden den DXY also in den nächsten zweieinhalb Wochen sehr genau beobachten müssen. Nach Jackson Hole und dem nächsten US-Arbeitsmarktbericht in der darauffolgenden Woche werden die menschlichen Händler zurückkehren, und die Fundamentaldaten könnten wieder eine Rolle spielen. Bis dahin wird der DXY nach unten drehen müssen, wenn wir eine Chance auf eine Erholung der COMEX-Metalle haben wollen.Auf dem nachstehenden Chart sind die Widerstandsniveaus für den DXY deutlich zu erkennen. Die Abwärtstrendlinie reicht bis in den November 2022 zurück und ist in der Nähe der 103er-Marke sehr gut definiert. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Linie würde zu einer Erholung des Index führen und die Edelmetalle weiter belasten. Sollte die Linie jedoch wie in der Vergangenheit die derzeitige Erholung eindämmen, würde ein Nachlassen des Index und ein Rückgang in Richtung 101-102 in den kommenden Tagen für eine gewisse Erleichterung bei den Futures-Verkäufen sorgen.Behalten Sie also den DXY im Auge, während die Hundstage weitergehen. Vielleicht sollten Sie es den europäischen und amerikanischen Händlern gleichtun und in den nächsten Wochen selbst Urlaub machen, um diese Zeit hinter sich zu bringen? Wie auch immer, die Kunst wird darin bestehen, Ihre Emotionen zu kontrollieren und in den nächsten Wochen einen klaren Kopf zu bekommen. Sobald der Sommer zu Ende ist, werden alle Hände voll zu tun haben, denn wir steuern auf ein sehr spannendes und volatiles letztes Drittel des Jahres zu.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 8. August 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.