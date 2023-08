Beachten Sie, dass ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf eines bestimmten Vermögenswerts im Laufe eines Kalenderjahres darstellt, der über mehrere Jahre hinweg berechnet wird (im Gegensatz zu einem Standardkurs-Chart, der lediglich die Kurse in einem bestimmten Zeitraum zeigt). Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse die prozentuale Veränderung des Preises (indexiert auf 100) angibt. Die Preise spiegeln die Tagesendpreise wider und berücksichtigen nicht die Preisschwankungen innerhalb eines Handelstages. Quelle: Seasonax, klicken Sie auf den Link , um einen interaktiven Chart zu öffnenBeachten Sie, dass ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf eines bestimmten Vermögenswerts im Laufe eines Kalenderjahres darstellt, der über mehrere Jahre hinweg berechnet wird (im Gegensatz zu einem Standardkurs-Chart, der lediglich die Kurse in einem bestimmten Zeitraum zeigt). Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse die prozentuale Veränderung des Preises (indexiert auf 100) angibt. Die Preise spiegeln die Tagesendpreise wider und berücksichtigen nicht die Preisschwankungen innerhalb eines Handelstages.

Der August ist weithin für seine sengende Hitze und trägen Tage bekannt. Er bringt jedoch oft ein einzigartiges Verhaltensmuster auf dem Aktienmarkt mit sich. Historisch gesehen hat der August schwächere Marktbewegungen, geringere Handelsvolumina und häufig einen gewissen Rückgang erlebt. Doch welche Faktoren tragen zu diesem Trend bei?Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass der August ein Monat ist, in dem der Aktienmarkt – bildlich gesprochen – eine kühle Limonade am Pool schlürfen könnte. Schwergewichte wie der S&P 500 und der Dow Jones, die normalerweise vor Handel brummen, legen einen Sommerschlaf ein. Im Gegensatz zu anderen Monaten, in denen es aufgrund von Quartalsergebnissen oder makroökonomischen Indikatoren zu ausgeprägten Marktbewegungen kommen kann, bleibt der August relativ ruhig. Aber warum?Offensichtlich handelt es sich bei diesem Aktienmarktrhythmus nicht nur um „Sommerfaulheit“. Das einzigartige Marktverhalten im August ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Da die Händler in den Urlaub jetten, gibt es an den Handelstischen weniger aktive Tage. Niedrige Handelsvolumina können den Markt dramatischer schwanken lassen und für ein Überraschungsmoment sorgen – die Volatilität! Vor allem in Europa macht ein Großteil der Bevölkerung im August Urlaub. Angesichts der Verflechtung der globalen Märkte kann eine geringere Aktivität der europäischen institutionellen Anleger die Liquidität und Dynamik des US-Marktes beeinträchtigen.Außerdem ist der September historisch gesehen einer der Monate mit der schlechtesten Performance für Aktien. Während sich der August dem Ende zuneigt, wächst die Vorfreude auf diesen potenziellen Abschwung, was zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung vorsichtiger Anlagestrategien und eines geringeren Engagements führen kann.Interessanterweise weist der S&P 500 vom 1. August bis zum 11. Oktober eine Schwächephase auf, die immer wieder auftritt. Betrachtet man die letzten 15 Jahre, so verzeichnete der S&P 500 in dieser Phase einen durchschnittlichen Rückgang von 0,56 %.Dennoch gibt es wie bei allen Trends Ausnahmen. Trotz der saisonalen Flaute, die oft im August und September beobachtet wird, gibt es immer Ausreißer am Aktienmarkt, die sich gegen den Trend stemmen. Bestimmte Aktien, die durch einzigartige Katalysatoren oder starke Sektor-Grundlagen angetrieben werden, schaffen es, auch in diesen typischerweise trägen Monaten beeindruckende Gewinne zu erzielen.Derzeit scheint diese optimistische Markteinstellung eine Kombination aus ermutigenden Halbjahresergebnissen und der erfolgreichen Inflationsbekämpfung der Federal Reserve zu sein. Auch der Anstieg der Anzahl von S&P 500-Aktien, die ihren gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen übertreffen, signalisiert einen bullischen Markt. Dennoch könnte die Diversifizierung von Investitionen, insbesondere in wachsenden Wirtschaften wie Japan und Indien, ein strategischer Schachzug sein.Ein bemerkenswertes Beispiel ist die TVS Motor Company, ein bekannter Name in der indischen Automobilbranche. Investoren beobachten dieses Unternehmen oft als Barometer für die Gesundheit und Entwicklung des Zweiradsegments in der Region.