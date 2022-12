Dividenden Könige

Beachten Sie, dass der saisonale Chart den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre zeigt. Auf der Zeitachse ist das Kalenderjahr abgebildet, und die vertikale Achse zeigt die prozentuale Veränderung im Wert der Aktie (indexiert auf 100). Die Preise zeigen die Tagesschlusskurse und berücksichtigen nicht die Kursschwankungen innerhalb eines Tages! Quelle: Seasonax, klicken Sie auf den Link , um einen interaktiven saisonalen Chart zu öffnenBeachten Sie, dass der saisonale Chart den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre zeigt. Auf der Zeitachse ist das Kalenderjahr abgebildet, und die vertikale Achse zeigt die prozentuale Veränderung im Wert der Aktie (indexiert auf 100). Die Preise zeigen die Tagesschlusskurse und berücksichtigen nicht die Kursschwankungen innerhalb eines Tages!

Quelle: Seasonax, für weitere Informationen klicken Sie auf den Link , um einen interaktiven saisonalen Chart zu starten

In den letzten Jahren war es für Unternehmen äußerst schwierig, sich auf den Märkten zurechtzufinden. Börsencrashs, wirtschaftliche Rezessionen, Kriege, eine globale Pandemie, technologische Revolutionen und Veränderungen im Konsumverhalten haben alle ihre Spuren hinterlassen.Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es eine elitäre Gruppe von Unternehmen gibt, die alle Hindernisse überwunden haben und es geschafft haben, ihre Dividendenzahlungen in mindestens 50 aufeinander folgenden Jahren zu steigern?Sie werden Dividendenkönige genannt!Starke Unternehmen mit großer Markenbekanntheit, soliden Bilanzen und geringer Volatilität - ich bezeichne sie gerne als ultimative Blue Chips. Was müssen wir also über Dividendenkönige wissen, und wie können sie Ihre Anlagestrategie optimieren?Erstens: Dividenden werden vom Vorstand eines Unternehmens angekündigt und in der Regel vierteljährlich an die Aktionäre ausgeschüttet. Nicht alle profitablen Unternehmen schütten jedoch eine Dividende aus. Einige Unternehmen reinvestieren die Gewinne in das Unternehmen oder erhöhen die Vergütung der Mitarbeiter.Dividendenzahlungen folgen einer strengen Abfolge von Ereignissen, um zu bestimmen, wer Anspruch auf eine Auszahlung hat. Nachdem die Unternehmensleitung die Dividendenausschüttung angekündigt hat, sollten die Anleger das Ex-Dividenden-Datum beachten - der so genannte Tag, an dem die Dividendenberechtigung erlischt. Mit anderen Worten, der Anleger muss die Aktien vor diesem Datum kaufen, um die Auszahlung zu erhalten. Wenn das Ex-Dividenden-Datum beispielsweise der 1. Dezember ist, hat jeder, der vor diesem Datum Aktien hält, Anspruch auf die Auszahlung.Aber nicht viele Unternehmen haben es geschafft, in diese elitäre Gruppe der Dividendenkönige aufgenommen zu werden. Zu den Glücklichen gehört Canadian Utilities, ein diversifiziertes globales Energieinfrastrukturunternehmen, das Lösungen in den Bereichen Elektrizität, Pipelines und Flüssiggas sowie Energie für den Einzelhandel anbietet.Trotz mehrerer Rezessionen und unsicherer Wirtschaftslage in den letzten 50 Jahren ist das Unternehmen das einzige kanadische Unternehmen, das es in diese Liste geschafft hat.Aus dem obigen saisonalen Chart ist ersichtlich, dass in den letzten 10 Jahren das erste Quartal des Jahres für dieses Unternehmen günstig war. In dieser Zeitspanne von 55 Handelstagen (vom 6. Januar bis 9. April) stiegen die Aktien im Durchschnitt um fast 8%. Darüber hinaus weist das Muster seit 2013 eine Gewinnquote von 80% auf, was bedeutet, dass Canadian Utilities Limited in 8 von 10 des ausgewählten Zeitraums Gewinne erzielt hat.Abgesehen von der starken saisonalen Kursentwicklung frage ich mich, ob es möglich ist, die saisonale Strategie mit dem bevorstehenden Ex-Dividenden-Termin zu kombinieren und eine zusätzliche Dividendenzahlung als Sahnehäubchen zu erhalten?Wenn dieses Thema Ihr Interesse geweckt hat, gibt es viele andere Dividendenkönige, in die Sie investieren könnten.American States Water beispielsweise hat seine Dividende in 68 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und ist damit das Unternehmen mit dem längsten Dividendenwachstum auf dem Aktienmarkt. Das Unternehmen ist im Bereich der regulierten Wasserversorgung tätig. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung auf 11 Militärstützpunkten in den USA.Abgesehen von den Dividendenzahlungen hat ASW eine saisonal vorteilhafte Periode im letzten Quartal des Jahres. Betrachtet man den saisonalen Chart, so hatte American States Water bereits einen erfolgreichen Oktober und November. Wird sich dieser Lauf im Dezember fortsetzen?Dividendenkönige sind nicht unbedingt für jeden Anleger geeignet. Viele dieser Aktien liefern häufig ein relativ geringes Wachstum.Dividendenkönige können jedoch ein wichtiger Bestandteil von Altersvorsorgeportfolios oder für Anleger sein, die ein zuverlässiges Einkommen suchen.Bei der Auswahl der richtigen Aktien sollten Sie nicht nur die Fundamentaldaten, sondern auch Faktoren wie die Besteuerung der Dividendengewinne berücksichtigen.Berechtigte Dividenden werden mit dem Steuersatz für langfristige Kapitalgewinne besteuert, der niedriger ist als der Steuersatz für reguläre Erträge. Um diesen Status zu erhalten, muss ein Anleger die Aktie mindestens 60 Tage lang innerhalb der 121 Tage halten, die 60 Tage vor dem Ex-Dividenden-Termin beginnen. Für alle anderen kurzfristigen Anleger wird der reguläre Steuersatz angewandt.© Tea MuratovicCo-Founder und Managing Partner von Seasonax Betreten Sie die Welt der saisonalen Chancen. Um weitere Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotenzial zu identifizieren, verwenden Sie am besten unseren Saisonalitäts-Screener. Der Screener ist ein integraler Bestandteil Ihres Seasonax-Abonnements und findet für Sie geeignete saisonale Muster für profitable Engagements ab einem bestimmten Datum. Entdecken Sie Aktien mit starken saisonalen Mustern, die fast jedes Kalenderjahr wiederkehren mit der Hilfe von Seasonax - das spart Ihnen Zeit und verschafft Ihnen einen dauerhaften Vorsprung!