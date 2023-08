Ist eine BRICS-Goldwährung wirklich von Bedeutung?

Für etwas, das erst acht Jahre nach der Schaffung des Begriffs "BRIC" offiziell existierte, hat sich der als "BRICS" bekannte Block schnell von einer informellen Bezeichnung für eine Gruppe junger Volkswirtschaften zu einer Gruppe entwickelt, die immer mehr Gewicht erhält, wenn es um die Zukunft des globalen Systems geht.Auf dem Gipfeltreffen in Südafrika werden nicht nur die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten (mit Ausnahme von Putin, was keiner Erklärung bedarf), sondern auch 67 weitere Staats- und Regierungschefs aus Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Asien erwartet. Von diesen 67 Staats- und Regierungschefs haben 23 offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in dem Block gestellt, in der Hoffnung, dem Beispiel Südafrikas zu folgen, das 2011 beigetreten ist. Seit langem gibt es Gerüchte über die Schaffung einer gemeinsamen BRICS-Währung (die ich erst letzten Monat angesprochen habe). Das macht Sinn: Der Hauptimpuls des Blocks besteht darin, die Weltordnung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nichts schafft so sehr Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft wie die Vorherrschaft des US-Dollar.Tatsächlich ist die Diskussion über eine goldgedeckte gemeinsame Währung nichts Neues. Allein in den letzten 20 Jahren haben führende asiatische und afrikanische Politiker dies vorgeschlagen. Am aufschlussreichsten war dies 2009, als der damalige Leiter der chinesischen Zentralbank, Zhou Xiaochuan, schrieb: "Eine internationale Reservewährung sollte zunächst an einem stabilen Referenzwert verankert sein und nach klaren Regeln ausgegeben werden ... [Ihre] Anpassungen sollten von den wirtschaftlichen Bedingungen und souveränen Interessen eines einzelnen Landes unabhängig sein. Die Akzeptanz von kreditbasierten nationalen Währungen, wie sie im gegenwärtigen System der Fall ist, ist ein seltener Sonderfall in der Geschichte."Natürlich ist bis jetzt noch nichts passiert. Aber sind wir an einem Punkt angelangt, an dem dies der Fall sein könnte? Im Juli erhielten wir vielleicht eine Bestätigung dafür, wie ernst der Vorschlag war, als der staatliche Sender RT berichtete, dass die "BRICS die Einführung einer neuen, durch Gold gedeckten Handelswährung im August planten". Es ist bemerkenswert, dass eine neue Währung auf der Tagesordnung für die Sitzung nicht erwähnt wird. Inwieweit man das glauben kann, sei dahingestellt.Es ist zweifellos kein leichtes Unterfangen, eine BRICS-Währung zu vereinbaren und einzuführen. Allein die fünf Mitgliedsländer wollen zwar alle eine Alternative zum Status quo schaffen, aber ihre außenpolitischen Ziele unterscheiden sich erheblich. Trotz des politischen Einflusses der aufstrebenden Gruppe der derzeitigen und künftigen BRICS-Mitglieder gibt es einige große Probleme, die ihre Volkswirtschaften belasten. Man denke nur an den Zusammenbruch des Rubels oder die jüngsten Verkäufe chinesischer Aktien und Anleihen durch ausländische Investoren. Ganz zu schweigen von den persönlichen Wünschen des künftigen argentinischen Präsidenten Milie, der die Zentralbank abschaffen und den US-Dollar als Landeswährung einführen möchte.Wie viel können die BRICS-Staaten bei solchen Unterschieden wirklich erreichen? Wie der "Gründer" der BRICS, Jim O'Neill, gegenüber der FT erklärte, haben sie "noch nie etwas erreicht, seit sie sich zum ersten Mal getroffen haben". Wir halten dies jedoch für kurzsichtig, und wer dies glaubt, betrachtet die Nationen so, als befänden sie sich immer noch in der Dritten Welt. Niemand schlägt vor, eine einheitliche Währung einzuführen und die souveränen Währungen abzuschaffen (wie in der Eurozone). Nein, stattdessen wurde eine gemeinsame Handelswährung vorgeschlagen. Und das könnte von großer Bedeutung sein.Um einen Satz des chinesischen Außenministers Wang Yi zu zitieren: "Die BRICS-Länder sind wie fünf Finger: kurz und lang, wenn sie ausgestreckt sind, aber eine mächtige Faust, wenn sie zusammengeballt sind." Gegenwärtig besteht der Block aus nur fünf Ländern, aber sollten die zusätzlichen 23 Mitglieder, die sich derzeit um eine Mitgliedschaft bemühen, beitreten können, wird dies die politische Dimension der Gruppe erheblich verbessern und ein viel stärkeres Gegengewicht zu den G7- und G20-Ländern darstellen.Interessant ist vor allem, dass Saudi-Arabien, das nicht Mitglied der BRICS ist, den Prozess der Entdollarisierung anzuführen scheint. Im Januar erklärten sie, sie seien offen für einen Ölhandel ohne Dollar. Sollte Saudi-Arabien Mitglied werden, dann stehen uns in der Tat sehr interessante Zeiten bevor. Wie der ehemalige GoldCore TV-Gast Jim Rickards kürzlich erklärte:"...okay, was passiert also, wenn man Saudi-Arabien in die BRICS aufnimmt, wenn man die anderen Mitglieder betrachtet, hat man zwei der drei größten Ölproduzenten der Welt. Russland und Saudi-Arabien haben zwei der drei größten Atomwaffenarsenale [und] einige andere... Das sind keine Einzelfälle, das sind viele der größten Volkswirtschaften der Welt, die gemeinsam über enorme Macht verfügen, natürliche Ressourcen: Goldreserven, Land, eine große Bevölkerungszahl, Militär, und ich könnte die Liste noch weiter fortsetzen, aber das ist ein Block, der auf seine eigene Weise nach vielen dieser Maßstäbe genauso mächtig ist wie der kollektive Westen."Man könnte sich fragen, warum ausgerechnet Gold angepriesen wird? Warum nicht ein Währungskorb oder sogar ein Korb von Rohstoffen? Warum nicht eine völlig neue Währung, wie wir es beim Euro gesehen haben? Weil Gold grenzenlos ist. Es wird bereits als Währung akzeptiert - die Zentralbanken halten es in Reserve. Es erfordert keine Zentralbank oder einen Mechanismus, um es zu verwalten. Der Pessimist der BRICS-Währung Jim O'Neill erklärte: "Es ist gut für den Westen, dass sich China und Indien nie einig sind, denn sonst wäre die Vorherrschaft des Dollar sehr viel angreifbarer."Aber in einer Sache sind sie sich einig - dass Gold Geld ist. Da es eine souveräne Währung ist, kann es nicht wie Fiatwährungen manipuliert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die BRIC-Staaten irgendetwas zustimmen, das sie dazu bringt, eine weitere Fiatwährung zu unterstützen - die Welt hat es auf die harte Tour gelernt, als sie sah, wie Bretton Woods ablief. Und was hat uns das gebracht? Wenn die Länder ihre Differenzen überwinden und sich auf eine goldgedeckte Gemeinschaftswährung einigen können, wird die Symbolik des gegenseitigen Besitzes von Gold enorm sein. Das Edelmetall ist der perfekte Schlichter. Wie wir in der Römerzeit und später im Mittelalter gesehen haben, schickten Herrscher ihre Kinder in ehemals verfeindete Königreiche, um den Frieden zu sichern. Stellen Sie sich vor, das chinesische Gold würde außerhalb Chinas aufbewahrt.Brauchen wir wirklich einen Goldstandard, um den Goldpreis in die Höhe zu treiben? Da Gold derzeit in einer engen Spanne zwischen 1.890 und 1.900 Dollar gehandelt wird, könnte es sich ziemlich langweilig anfühlen und so aussehen, als bräuchten wir etwas anderes als die FOMC-Protokolle, um den Preis zu treiben, aber in Wahrheit wird es genau richtig sein. Gold muss nicht offiziell eine Währung stützen, um zu glänzen. Sollten die BRICS-Staaten beschließen, eine gemeinsame Währung zu schaffen, werden die USA (und andere) das nicht einfach so hinnehmen, und dann wird sich der Goldpreis gut entwickeln.Gegenwärtig dreht sich vieles darum, was mit Gold passieren wird, sollte es eine goldgedeckte Währung geben. Stattdessen sollte man sich darauf konzentrieren, was mit Gold passieren wird, wenn die BRICS lediglich einen Plan aufstellen, um den Übergang zu einer neuen, gemeinsamen Währung (mit Gold unterlegt oder nicht) zu bewältigen. Genau wie bei Invasionen in Ländern oder Militärputschen ist es nicht das endgültige Regime, das den größten Aufruhr verursacht, sondern das "Dazwischen", der Übergang zu einem neuen Regime oder einer neuen Währung, der die größten Umwälzungen verursacht.Von den vielen Szenarien, die Gold bevorzugt, sind ihm die mit Unsicherheiten am liebsten. Die ganze Welt ist (auf die eine oder andere Weise) in das vom Dollar geführte Finanzsystem investiert. Die fünf Länder, die derzeit die BRICS bilden, repräsentieren 40% der Weltbevölkerung und 26% der Weltwirtschaft.© Mark O'ByrneDieser Artikel wurde am 17. August 2023 auf www.GoldCore.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.