Timing der kommenden US-Rezession

Bei den US-Wirtschaftsindikatoren hat sich in den letzten drei Monaten nur wenig getan. Die Konjunkturdaten haben sich zwar abgeschwächt, aber nicht dramatisch, während es bei den wichtigsten Frühindikatoren für eine Rezession keine nennenswerten Veränderungen gab. Die übergreifende Botschaft der Daten ist, dass die US-Wirtschaft nicht weit von einer Rezession entfernt ist, auch wenn der Wendepunkt noch nicht erreicht ist. Allerdings ist ein deutlicher Stimmungsumschwung zu beobachten, bei dem die Ansicht vorherrscht, dass eine Rezession vermieden wird (die Erwartung einer weichen Landung oder einer Nichtlandung).Was die Daten betrifft, so werden wir wie üblich die aktuelle Position des ISM-Index für neue Aufträge im verarbeitenden Gewerbe (NOI) und die Renditekurve betrachten, zwei unserer bevorzugten Frühindikatoren für eine Rezession. Der folgende Monatschart zeigt, dass sich der NOI weiterhin auf einem Niveau (unter 48) befindet, das in der Vergangenheit in der Regel darauf hindeutete, dass sich die US-Wirtschaft entweder in einer Rezession befindet oder kurz davor steht, in eine Rezession einzutreten.Beachten Sie auch, dass der NOI in der Vergangenheit zwar einige falsche Rezessionswarnungen auslöste, der einzige Zeitraum seit 1970, in dem der NOI mehrere Monate unter 48 lag, ohne dass eine Rezession eintrat, war 1995. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass wir es mit einem Szenario aus dem Jahr 1995 zu tun haben, denn damals war die öffentliche und private Verschuldung relativ niedrig, und die Fed hörte auf, die Geldpolitik zu straffen, lange bevor die Renditekurve invertiert wurde.Apropos Renditekurve: Der folgende Chart zeigt, dass die Renditespanne zwischen 10 Jahren und 3 Monaten weiterhin extrem invertiert ist (die Renditekurve ist invertiert, wenn die Linie in diesem Chart unter Null liegt). Dies zeigt uns, dass die monetären Bedingungen so straff geworden sind, dass eine offizielle Rezession praktisch garantiert ist. Das Signal für eine bevorstehende Rezession ist jedoch eine Umkehrung der Renditekurve von einer Abflachung/Inversion zu einer Versteilerung, die bisher noch nicht eingetreten ist.Man beachte, dass die leichte Versteilerung in den letzten zwei Monaten offenbar durch die Besorgnis über die Geschwindigkeit, mit der sich die US-Regierung verschulden wird, ausgelöst wurde. Wir betrachten dies nicht als die Art von Versteilerung, die vor einer bevorstehenden Rezession warnt.Es ist sehr ungewöhnlich, dass die NOI so lange in der Rezession verharren (11 Monate und mehr), ohne dass die Wirtschaftsdaten einen eindeutigen Hinweis auf eine Rezession geben, aber die Zeit von der Umkehrung der Renditekurve bis heute liegt immer noch innerhalb der historischen Bandbreite.Wir beziehen uns auf die Tatsache, dass seit den späten 1960er Jahren die Zeitspanne zwischen der Inversion der 10y-3m-Renditekurve und dem Beginn einer offiziellen Rezession in der Regel 8-12 Monate betrug, mit einem Minimum von 5 Monaten und einem Maximum von 17 Monaten. Die 10y-3m-Renditespanne kehrte sich im Oktober letzten Jahres um, so dass die typische historische Vorlaufzeit für den Beginn einer Rezession auf Juni bis Oktober dieses Jahres und die maximale historische Vorlaufzeit auf März nächsten Jahres hinausläuft.Einer der nützlichsten Wirtschaftsindikatoren ist der durchschnittliche Kreditspread, dargestellt durch den High Yield Index Option Adjusted Spread (HYIOAS). Der HYIOAS ist ein Koinzidenzindikator für die US-Wirtschaft und ein Frühindikator für eine Rezession, da zu dem Zeitpunkt, zu dem die US-Wirtschaft schwach genug ist, um in eine Rezession einzutreten, in der Regel eine erhebliche Ausweitung der Kreditspreads stattgefunden hat, die sich in einem raschen Anstieg des HYIOAS zeigt. Im folgenden Chart sind beispielsweise die Aufwärtsbewegungen des HYIOAS in den Monaten vor den Rezessionen 2001 und 2007-2009 zu sehen.Von März bis Juni letzten Jahres kam es zu einer Aufwärtsbewegung des HYIOAS, die mit dem Vorlauf einer Rezession vereinbar wäre, doch dann erholte sich die Wirtschaft wieder, und seit Juni letzten Jahres ist der HYIOAS rückläufig. Dieser Abwärtstrend des HYIOAS deutet auf einen Aufwärtstrend des wirtschaftlichen Vertrauens hin. Der HYIOAS befindet sich derzeit in der Nähe eines 16-Monats-Tiefs, was nicht mit dem Beginn einer bevorstehenden Rezession vereinbar ist. Wenn in den nächsten Monaten eine Rezession beginnt, sollte der HYIOAS bald eine deutliche Aufwärtsbewegung erfahren.Obwohl die meisten Daten darauf hindeuten, dass sich die US-Wirtschaft am Rande einer Rezession befindet, deuten das niedrige Niveau des HYIOAS und das Ausbleiben einer Umkehr der Renditekurve darauf hin, dass der Beginn der Rezession noch mindestens drei Monate entfernt ist.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 12. September 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.