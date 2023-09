Der große Wandel: Der Niedergang der westlichen Politik

Diejenigen von uns, die sich mit der politischen Geschichte ausgiebig auseinandergesetzt haben, die ihre Entwicklung genau beobachtet haben und vor allem diejenigen, die alle Taktiken und Tricks der letzten Jahrzehnte zur Kenntnis genommen haben, werden von den Feststellungen und Überlegungen, die ich in der folgenden Analyse skizzieren werde, sicherlich nicht überrascht sein.Dennoch möchte ich den Leser ermutigen, weiterzulesen. Denn für die Mehrheit der Bürger, Steuerzahler, Sparer und Investoren könnte dies alles immer noch "bahnbrechende Neuigkeiten" darstellen. Selbst diejenigen, die diese Dinge schon einmal bedacht haben, können sich über künftige Chancen informieren, von denen sie nicht wussten, dass sie existieren oder die sie nie für möglich gehalten hätten.Von Europa über Australien bis hin zu den USA, unsere westlichen Demokratien, unsere "aufgeklärten" Gesellschaften und "fortgeschrittenen" Volkswirtschaften allesamt höchst unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche "Ursprungsgeschichten", unterschiedliche kulturelle Hintergründe und unterschiedliche Wege und Gründe der Entstehung und für ihr Fortbestehen. Dennoch gibt es einen gemeinsamen Nenner, ein einziges Attribut, das wir alle in unserem Streben nach dem "demokratischen Ideal" teilen.Das gesamte System beruht auf der Annahme, dass wir eine Wahl haben. Das ist die Grundüberzeugung, auf der unsere soziopolitischen Systeme überhaupt erst aufgebaut wurden, und die Grundvoraussetzung, auf der sie nach wie vor beruhen: die Vorstellung, dass wir als normale Bürger, als Individuen, eine Stimme haben.Durch unsere Wahl können wir gute Ideen gutheißen und schlechte ablehnen. Wir können wählen, wie wir regiert werden wollen und nach welchen Regeln wir leben wollen. Wir haben ein Mitspracherecht, wir haben einen Platz am Tisch und wir sind (zumindest bis zu einem gewissen Grad) "die Meister unseres Schicksals, die Kapitäne unserer Seele", um Henley zu paraphrasieren. So sollte unser System zumindest funktionieren.Funktioniert es aber wirklich so? Haben wir wirklich eine echte, bedeutende Wahl? Wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, und sei es auch nur in den einfachsten Begriffen, was bedeutet es dann in der heutigen Zeit wirklich, die Wahl zu haben, wenn diese Wahl zwischen "links" und "rechts" besteht? Wie unterscheiden sich diese beiden Optionen und was macht sie aus? Was genau ist das Alleinstellungsmerkmal dieser vermeintlich "komplett gegensätzlichen" Alternativen?Wenn Sie Ihre Oma oder sogar Ihre Mutter bitten würden, den Unterschied zwischen der politischen Linken und der Rechten zu benennen, würden sie sich höchstwahrscheinlich auf einen Punkt einigen, und zwar zu Recht, denn dieser Punkt hat eine ganze Generation geprägt:Wie sie sich daran erinnern und wie sie es beschreiben würden: Ihre Linke war gegen den Krieg. Sie war anti-imperialistisch, anti-expansionistisch, anti-konformistisch und sogar überwiegend anti-staatlich, denn der "Staat" wurde damals (treffend) als unterdrückerische und menschenfeindliche Kraft erkannt. Diese Linken waren die "Widerständler", die Beschützer der Schwachen, der Armen und der Benachteiligten.Sie waren die Pazifisten, die Blumenkinder und die Hippies, die Kriegsdienstverweigerer und die Mutigsten unter uns, die gegen die Verbrechen und Übergriffe des Staates protestierten, die Menschen betrafen, die sie nicht kannten. Sie waren die Architekten der Gegenkultur, die die Propaganda des Staates in Frage stellten, die die Grausamkeiten des Krieges verabscheuten und sich gegen die Gewalt gegen ihre Mitmenschen auflehnten. So naiv oder kindisch ihre wirtschaftlichen, fiskalpolitischen und geldpolitischen Ideen auch gewesen sein mögen, die Werte und Prioritäten der "alten Linken" waren ehrenhaft, wohltätig und menschenfreundlich.Ihre Lösungen für all diese Übel und Missstände, ihre Lösungen von "Flower Power" und "Make Love, not War" mögen uns heute kindisch, oberflächlich und schlichtweg dumm erscheinen. Und das sind sie natürlich auch. Aber zumindest beruhten sie auf menschlichem Anstand und Mitgefühl. Ganz gleich, wie fehlgeleitet und praktisch kontraproduktiv ihre "Allheilmittel" waren, die Probleme, die sie erkannten und auf die sie sich konzentrierten, waren real, akut und drängend – und vor allem plagten sie hauptsächlich die Schwächsten unter uns, und zerstörten ihr Leben am meisten.Ihr Widerstand gegen den Vietnamkrieg entsprang zum Beispiel einem grundlegenden menschlichen Mitgefühl. Natürlich gab es unter den Demonstranten auch Soziopathen und Opportunisten, die eine Chance sahen, Macht zu erlangen oder eine extreme Ideologie zu verkaufen, aber der durchschnittliche Student, der ein Friedenszeichen hochhielt, tat dies aus guten Gründen. Schließlich war es das erste Mal, dass die Grausamkeit des Krieges im Fernsehen übertragen wurde, und sie waren die erste Generation, die ihn tatsächlich beobachten konnte.Die damalige Linke und die Rechte waren denselben Bildern ausgesetzt. Viele in der Rechten entschieden sich dafür, ihren bereits vorhandenen Überzeugungen, politischen Neigungen und (höchst zynisch) ihren eigenen Interessen Vorrang vor den Beweisen ihrer eigenen Augen einzuräumen. Doch so viele (wenn nicht sogar die meisten) Mitglieder der "alten Linken", auch wenn sie nicht direkt davon betroffen waren, setzten sich für etwas anderes ein, für etwas anderes als sich selbst, für etwas Wichtigeres, Edleres.Man könnte sogar sagen, dass die Reaktion der "Linken" auf diese Schrecken uns alle stolz darauf gemacht hat, Menschen zu sein. Sie waren schockiert und angewidert vom wahren und unbearbeiteten Gesicht des Krieges, sie waren verstört durch seine Brutalität und erschüttert von seiner Barbarei. Und dann waren sie entrüstet. Und dann waren sie wütend. Und dann wurde ihnen klar, dass sie etwas dagegen tun konnten.Vielen von ihnen war es tatsächlich wirklich wichtig – so unwahrscheinlich das in unseren heutigen zynischen Augen auch erscheinen mag. Also mobilisierten, organisierten, rekrutierten und galvanisierten sie. Und schließlich haben sie etwas bewegt. Viele von ihnen (der Optimist in mir hofft, dass es "die meisten" waren) wurden allein durch menschliches Mitgefühl motiviert – andere wurden durch eine giftige, kollektivistische Ideologie radikalisiert, die immer zum Scheitern verurteilt war (so wie sie es jedes Mal tat, wenn sie im wirklichen Leben versucht wurde).