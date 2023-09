Egon von Greyerz Interview: Tag der Abrechnung bei Gold?!

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:10 Jamie Dimon (JP Morgan) warnt vor Banken und Verbraucherproblemen

3:15 Das Überleben der Banken in einer neuen Bankenkrise ist zweifelhaft

3:50 1,555 Billionen Dollar Einlagenabzüge von Banken

5:35 Die FED verliert bisher 100 Mrd. $ für Zinsen auf Bankeneinlagen

6:15 7,6 Billionen Dollar Schulden werden innerhalb eines Jahres fällig

7:05 Das US-Haushaltsdefizit erreicht bald 2 Billionen Dollar jährlich

9:25 Sehr ungewöhnlich Ereignisse in China, hohes Aufgeld beim Goldpreis!

10:50 Physischer Markt in China vs. Papiermarkt im Westen

12:00 Im aktuell ruhigen Markt wird alles Gold absorbiert, steigende Nachfrage geht nur über den Preis

13:35 Der Goldpreis in Shanghai ist der reale Goldpreis?

14:25 Chinesen kaufen Gold auch zur Sicherung der Ersparnisse

14:50 Der reale Goldpreis offenbart sich, wenn Papierinhaber Lieferung verlangen

15:55 Im Westen kaufen bisher nur wenige Menschen regelmäßig Gold

17:20 Der Goldpreis spiegelt das Mißmanagement der Finanzen wider

18:10 Gold ist eine Feuerversicherung für einen sicher kommenden Brand

Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, warnt vor Risiken im Bankensystem und hält den US-Verbraucher für weniger stark als immer behauptet. Die Banken in den USA und Europa verlieren über 1,5 Billionen Dollar an Einlange in einem Jahr, während ihre Bondbestände weiter an Wert verlieren. Die FED weist mittlerweile ein Defizit von 100 Milliarden Dollar aus, die sie Banken an Einlagezinsen zahlt.Für den Bondmarkt dramatisch ist die Tatsache, daß innerhalb eines Jahres US-Anleihen im Wert von 7,6 Billionen Dollar fällig werden. Dies und das erwartet Defizit von 2 Billionen Dollar pro Jahr ist nicht mehr ohne QE zu finanzieren oder die Renditen schießen in unerträgliche Höhen.Der Goldmarkt in China hat sich vom Westen abgekoppelt. In Shanghai werden in der Spitze 121 Dollar mehr pro Unze gezahlt als im Westen. Ein Beleg für die wachsende Bedeutung des physischen Handels? So oder so ist das aktuelle Finanzsystem nicht zu retten, also kaufen Sie jetzt die Feuerversicherung, die gewiß in Anspruch genommen werden wird!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)