Microsoft skrupelllos?, Peinlichkeiten & Mobilität als Luxus?

In Deutschland reiht sich eine Peinlichkeit an die nächste. Bundeskanzler Scholz spricht vor einer fast leeren UN, deutsche Staatssekretäre will niemand sehen, einem DDR-Grenzschützer gratuliert das Bundesinnenministerium zum 40jährigen Jubiläum.Microsoft ändert zum 30. September seine Geschäftsbedingungen. Schwammig definiertes Fehlverhalten kann drastische Konsequenzen haben.In England rudert Premier Sunak bei der Klimaagenda zurück, da die Zustimmung der britischen Bevölkerung schwindet.Im EU-Parlament werden neue Vorschriften diskutiert, die Autofahrer betreffen. Fahranfänger sollen bei der Höchstgeschwindigkeit beschränkt werden, ältere Menschen müßten regelmäßig den Führerschein neu machen.Gibt es Doppelgänger von Joe Biden? Ein entsprechendes Video legt den Schluß nahe.Was ist mit Silber? Von der SFE wurden in dieser Woche 115,8 t abgezogen, es bleiben 1216,13 t.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)