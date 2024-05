Nur noch Irre!!

Die Vogelgrippe ist wieder in den Schlagzeilen. In den USA wurden wohl Milchproben positiv getestet, Pasteurisierung soll das Virus aber inaktivieren. Neue Panikmache?Die Deutschen sollen in kleineren Wohnungen wohnen, um Treibhausgase im Gebäudesektor zu sparen, so Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes.Die Regierung sorgt sich die Gesundheit der Deutschen. Landwirtschaftsminister Özdemir hat das Max-Rubner-Institut beauftragt, bessere Rezepturen für Fertiggerichte zu finden, die weniger Zucker, Fett und Salz enthalten.Auf der politischen Spielwiese verbucht die SPD, so INSA, Zugewinne, während CDU-Chef März auf der Beliebtheitsliste steigt. Derweil plakatiert die CDU in Leipzig in türkischer und arabischer Sprache.Nach Aussagen des britischen Verteidigungsministers Shapps liefert Italien Storm Shadow Marschflugkörper an die Ukraine, die immer schwerer in Bedrängnis gerät. Gold und Silber korrigieren, in diesem Umfeld sicher nur vorübergehend.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)