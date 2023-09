Kranker Mann USA mit 100 Billionen $ Schulden

Der Zustand der Weltwirtschaft ist eindeutig mit dem Zustand der globalen Führungen verbunden. Das wiederum wirft die Frage auf, ob es ungesunde Führer sind, die eine erkrankte Wirtschaft hervorbringen oder ob eine gebrechliche Wirtschaft kranke Führer erzeugt.Was zuerst kam, ist im Grunde nicht wirklich wichtig, weil der westliche Teil der Weltwirtschaft heute (und zwar stärker als je zuvor) so gut wie unheilbar krank ist; und auch seine Bevölkerung wird immer ungesünder. Zudem konzentrieren sich die schwachen westlichen Führungen auf periphere Probleme der Politik – sei es das Klima, ESG, Covid, Genderfragen und andere "woke" Themen.Hier also nichts Neues. Für die glücklosen Führungen scheint es sinnvoll, die Liegestühle an Deck der sinkenden Weltwirtschaft geradezurücken und nicht das Schiff am Sinken zu hindern.Gargantua in der Abbildung oben/ unten verkörpert Völlerei, Gier und eine zügellose Welt. Aber man muss nicht extra in dieses 500 Jahre alte Buch (des französischen Autors Rablais) schauen, um die Laster der Menschheit zu studieren.Die Gesundheit einer Nation zeigt sich genauso auch an der Gesundheit ihrer Führungen. Die aktuellen Gesundheitsführungen der USA, Belgiens, Kanadas und Großbritanniens senden zumindest keinerlei Signale hinsichtlich "mens sana in corpore sano" bzw. "ein gesunder Geist in einem gesunden Körper", wie der römische Dichter Juvenal vor 2.000 Jahren schrieb.Oder wie der griechische Philosoph Thales vor 2.600 Jahren meinte: "Wer ist glücklich? Wer körperlich gesund, reich an geistigen Gaben und von wohlerzogenem Wesen ist."Man muss sich zudem fragen, ob der schlechte Zustand des globalen Finanzsystems vielleicht auch mit der Wahl des Chefs der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (die BIZ oder die Zentralbank der Zentralbanken) in Verbindung steht.