Vulcan Energy Resources: Hochstufung der Ressourcen vom Projekt Zero Carbon Lithium

- Erweiterung der größten Lithiumressource in Europa- Steigerung von Vertrauen und Verringerung von Risiko im Vorfeld der Phase 1, vor bevorstehendem Abschluss von Überbrückungsstudie und Beginn der Finanzierung29. September 2023 - Vulcan Energy Resources Ltd. (Vulcan; ASX: VUL, FWB: VUL, das Unternehmen), das Unternehmen für erneuerbare Energien und kohlenstoffneutrales Lithium, freut sich, ein aktuelles Mineralressourcenupdate für sein Projekt Zero Carbon Lithium im Oberrheintal-Solefeld (URVBF) in Deutschland hinsichtlich der laufenden Überbrückungsstudie für die Phase-1-Erschließung bekannt zu geben, die kurz vor dem Abschluss steht.- Neue Optimierungsarbeiten unterhalb der Oberfläche haben begonnen:§ Neue Bohrlochdaten von Überarbeitung von Produktionsbohrloch bei Insheim§ Neue seismische 3D-Daten für bessere Modellierung von Vorkommen§ Moderne Vorkommentechnik und Szenarienmodellierung zur Erstellung von optimiertem Feldentwicklungsplan (FDP)§ Aktualisierter Phase-1-FDP, der die stärkere Fokussierung rund um den Kern, bestehende Produktions- und Injektionsbohrungen im Gebiet des Insheim-Landau Rift (namens Lionheart) sowie die Streichung von risikoreicherer Step-out-Zone aus Phase-1-Plänen umfasst. Ermöglicht Flexibilität, um auf unterschiedliche Risiken und Möglichkeiten einzugehen, was zu Verbesserung von Investitionskosten, Gewinnungsrate und der Injektionsfähigkeit führen könnte§ Entsprechende Verringerung von vorgelagertem Risiko mit einem anstelle von zwei Produktionszentren und im Umfeld von bestehender Produktionsinfrastruktur- Die Lithiumressource URVBF von Vulcan, die bereits die größte Lithiumressource in Europa1 ist, wurde von 26,6 Millionen t Lithiumcarbonatäquivalent (Mt LCÄ) mit 174 mg/l auf 27,7 Millionen t mit 175 mg/l erhöht, um eine größere Ressource im Phase-1-Gebiet Lionheart widerzuspiegeln.- Das Gebiet URVBF von Vulcan umfasst nunmehr 11,2 Mt LCÄ mit 179 mg/l Li an nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen, wovon sich 4,16 Mt LCÄ mit 181 mg/l Li im Phase-1-Gebiet Lionheart befinden und 2,11 Mt LCÄ nunmehr in der nachgewiesenen Kategorie sind.- Die Phase-1-Überbrückungsstudie wird im November abgeschlossen werden. Danach wird die Phase-1-Finanzierung offiziell beginnen, wobei Vulcan strategisches Eigen- und Fremdkapital auf Projektebene anstrebt, was mit der erfolgreichen Marktsondierung im Einklang steht, die im Jahr 2023 durchgeführt wird. Mehrere wesentliche Verbesserungen, die in der DFS vom Februar nicht erkannt worden waren, wurden nun identifiziert (Abb. 1), einschließlich der Erzielung weiterer Größenvorteile durch die Reduzierung der geplanten beiden Lithiumextraktionsanlagen (LEPs) und zweier geothermischer Kraftwerke auf eine zentrale LEP und ein geothermisches Kraftwerk mit einer unveränderten Kapazität von 24.000 tpa Lithiumhydroxidäquivalent.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter dem folgenden Link: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02718351-6A1171152?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4Level 2267 St Georges TerracePerth WA 6000 Australia08 6331 6156Vulcan Energie Ressourcen GmbHAmalienbadstraße 41 Bau 5376227 Karlsruhe1 Laut öffentlich verfügbaren Daten gemäß JORC. Siehe Ergebnisse der Phase-1-DFS und Ressourcen-Reserven-Update für das Projekt Vulcan Zero Carbon Lithium https://www.investi.com.au/api/announcements/vul/e617fca6-6d4.pdf 2022/02/13 (DFS Presentation)Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!