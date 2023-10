Ein Nein für die mystische US-Schuldenuhr der Apokalypse

Aktuell – Oktober 2023

01.10.2023 - https://web.archive.org/web/20231001215753/https://www.usdebtclock.org/

03.10.2023 - https://web.archive.org/web/20231002023123/https://usdebtclock.org/

08.10.2023 - https://web.archive.org/web/20231009023057/https://www.usdebtclock.org/

Der Versuch einer Analyse

Das 1. Datum 01.10.2023 analysiert: Die beiden Nullen und der Punkt werden vernachlässigt, der Rest vom Tag und Monat ergibt die 11. Die Quersumme der Jahreszahl 2023 ergibt 7. Wir haben also die 7 und die 77 (= 11x7).

Das 2. Datum 03.10.2023 analysiert: 10 minus 3 ergibt 7 . Die zweite 7 aus der Jahreszahl ergibt zusammengesetzt die 77 .

Das 3. Datum 08.10.2023 analysiert: 8 minus 1 ergibt 7 . Wie zuvor, ergibt die Jahreszahl eine weitere 7 bzw. die 77 .

Das Ganze entpuppt sich als Dreier-Regel:

- Aus 3 verschiedenen Daten lassen sich jeweils 3x die Zahl 7 und die 77 ableiten.

- Die 3 Einblendungen wurden an 3 Tagen, jeweils von 9 pm bis 12 am, also 3 Stunden lang, angezeigt.



Laut wikipedia.org steht in der christlichen Theologie die Trinität (auch Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit genannt) für die Wesenseinheit Gottes in drei Personen.

Zwischen dem ersten Datum 1.10. und dem dritten Datum 8.10.2023 liegen exakt 7 Tage (= 8-1). Die zweite 7 aus der Jahreszahl ergibt die 77 .

... würden beide Jahreszahlen berücksichtigt, erhält man zudem die 777 .

Zwischen dem ersten und letzten Datum brach am 7 . der Nahost-Konflikt aus.

Der letzte große Nahost-Konflikt war der Jom-Kippur-Krieg (06.10.1973): 6 + 1 ergibt 7. 1+9-3 ergibt 7 . Übrig bleibt die 7 aus der Jahreszahl. 3x die 7 = 777 .

Die erste Version der Uhr wurde 1989 auf der Sixth Avenue zwischen der 42. und 43 . Straße installiert. Die Jahreszahl rückwärts ergibt: 9 + 8 - 9 - 1 = 7 .

Zuletzt, im September 2009, übernahm Douglas Dursts Cousin Jonathan "Jody" Durst als Präsident die Verantwortung für die Schuldenuhr. Auch diese Jahreszahl rückwärts: 9 + 0 - 0 - 2 = 7 .

Nach dem ursprünglichen römischen Kalender* begann das Jahr mit dem Monat März und hatte nur 10 Monate. Der September stellte damals den "siebten" Monat dar. Das Datum "September 2009" beinhaltet symbolisch daher erneut 2x die Zahl 7 , was uns wieder zur 77 oder zur 49 (= 7 x 7) führt.

Die US-Schuldenuhr existiert nunmehr seit 34 Jahren (1989-2023).

- Die Quersumme aus 34 ergibt 7.

- Aus den beiden Jahreszahlen (1989, 2023) kann jeweils die Zahl 7 ermittelt werden bzw. die 77 oder die 49 (= 7x7).

- Und aus beiden zusammen die 777.

*) Warum geschichtlich? Das kanonische Recht ist die Gesamtheit der Rechtssätze der katholischen Kirche, auch kirchliches Recht genannt. Es findet seinen Ursprung in der neutestamentlichen und der apostolischen Zeit. Kommen wir nun zu den Texten aus dieser Zeit…

Das zweite Datum verwies auf den (Teil-)Vers aus: Matthew 21:12

"And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and O verthrew the tables of the M oneychangers."



Entspricht im Deutschen: Evangelium nach Matthäus, Kapitel 21, Vers 12

"Und Jesus ging in den Tempel Gottes und vertrieb alle, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Geldwechsler um."

Das dritte Datum verwies auf den Vers aus: Revelation 1:10

"I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a Trumpet."



Entspricht im Deutschen: Die Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, Vers 10

"Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune."

Der letzte Teilsatz des Matthäus-Vers ".... and the seats of them that sold doves." ("... und die Stände der Taubenhändler um.") fehlt.



Die beiden englischen Wörter "overthrew" ("umstürzen") und "moneychangers" ("Geldwechsler") des ersten Verses sowie das Wort "trumpet"* im zweiten Vers, wurden abweichend von der Norm in Großbuchstaben geschrieben.





*) Anmerkung: Je nach Bibelausgabe wird die "Trompete" bzw. "Posaune" unterschiedlich übersetzt/interpretiert.

Kennen Sie Seymour B. Durst (1913-1995)? Er wurde in New York als Sohn von Joseph Durst, einem jüdischen Einwanderer aus Gorlice (Österreich-Ungarn, heute Polen) und Rose Friedwald geboren.Sein Vater war ein gelernter Schneider. Mittellos in den USA angekommen, gelang es ihm, ein erfolgreiches Bekleidungsunternehmen aufzubauen. Er war in seiner jüdischen Gemeinde sehr aktiv, war Mitglied des Exekutivkomitees der Jewish Education Association und 27 Jahre lang Präsident der Hebrew Free Loan Society. Mit der im Jahr 1915 gegründeten Durst Organisation, die seither in amerikanische Gewerbe- und Wohnimmobilien investiert (inkl. Verwaltung und Entwicklung), verdankt die Familie ihren Aufstieg und ihr heutiges Milliarden-Vermögen.Nach dem Tod des Vaters (1974) führte der Sohn erfolgreich das New Yorker Immobilienunternehmen weiter, wobei er der Devise folgte: "Kaufe nie etwas, zu dem man nicht laufen kann."Was als ein Hobby begann (er kaufte ein deutsches Buch in Paris), mauserte sich im Laufe der Zeit zu einer umfangreichen Privatsammlung (40.000 Bücher & Objekte), die als "The Old York Library“ bekannt wurde. Heute ist sie Teil der "Avery Architectural And Fine Arts Library", der größten Bibliothek für Architektur in den Vereinigten Staaten. Sie befindet sich auf dem Campus der Columbia University in New York City und ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich.Bei jeder passenden Gelegenheit verlautbarte Seymour Durst den Standpunkt, dass sich der amerikanische Staat aus allen marktwirtschaftlichen Dingen, insbesondere aus Immobilientransaktionen, heraushalten sollte. Dieser Part gehört weder zum Aufgabengebiet einer Regierung, noch besitzt diese ausreichend qualifizierte Kompetenzen, so seine feste Überzeugung.Durst beschäftigte sich intensiv mit der Staatsverschuldung seines Landes, die im Jahr 1989 bereits auf unvorstellbare 2,7 Billionen US-Dollar angewachsen war, was damals in etwa 50% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA entsprach. Aktuell beträgt die US-Staatsverschuldung knapp 34 Billionen US-Dollar, tendenz steigend.Seiner meiner Meinung nach, hätte es diese Verschuldungsorgie nie geben dürfen. Um das Problem in die Öffentlichkeit zu rücken, schuf er 1989 die "National Debt Clock" (Schuldenuhr der USA) und installierte sie an einem seiner Gebäude. Nach seinem Ableben (1995) führt die Milliardärsfamilie sein Anliegen weiter.Mit dem Siegeszug des Internets kam eine umfangreichere Onlineversion hinzu: https://www.usdebtclock.org Verschiedene englischsprachige Medien (z.B. hier ) berichteten am 9. Oktober 2023 über einem sonderbaren Vorfall, der am 3. und 8. Oktober stattgefunden haben soll.Auf der "US-Schuldenuhr“-Webseite hat die Milliardärsfamilie erstmalig, für jeweils wenige Stunden, Hinweise platziert. Es begann am 1. Oktober mit der eigentlichen Ankündigung darüber. Danach folgte je ein biblisches Zitat, zuzüglich ein paar religiöser Abbildungen zum letzten Datum. Archive.org hat glücklicherweise alle drei Screenshot für die Nachwelt archiviert. (Die Zeitzonenverschiebung wurde berücksichtig):Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich!Warum zitiert eine Milliardärsfamilie der Finanzelite, bestens verbandelt mit seinesgleichen sowie "Mitglied" in den beiden Clubs der "Superreichen" und "Oberen Zehntausend", innerhalb von Tagen Bibelverse aus Endzeitoffenbarung (Apokalypse)?Haben jene Herrschaften lange Weile oder keine andere Möglichkeit Informationen untereinander auszutauschen?Erlauben sie sich vielleicht einen Spaß mit all jenen Leuten, die außerhalb ihrer Clubs stehen? Oder wollen sie nur ganz banale Dinge, wie Fake News oder sogenannte Verschwörungstheorien in Umlauf bringen? Anhand der biblischen Zitate könnte auch vermutet werden, dass sich irgendwer als eine Art Heilsbringer outen möchte. Wie auch immer, möge jeder seine eigenen Schlüsse aus jener philosophischen Ethik ziehen…Um die beiden Texte einordnen zu können, nachfolgend die Übersetzung: