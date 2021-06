Fed erklärt Inflation für temporär - Lügen ist von persönlichem Interesse

"Es könnte sein, dass die Inflation in den USA steigt und sich dies indirekt auf den Euroraum auswirken könnte. Ein Szenario ist ein Anstieg des Preisniveaus in den weltweiten Nicht-Euro-Lieferketten, jedoch ohne einen kompensierenden Anstieg des realen handelsgewichteten Wechselkurses des Euro."



"Es ist auch möglich, dass gegenläufige deflationäre Kräfte neutralisieren oder überkompensieren. Es gibt keinen einzigen Indikator, der uns sagt, was passieren wird."

Punktediagramm der Fed-Zinsprognosen Dezember 2016

Punktediagramm der Fed-Zinsprognosen Dezember 2017

Punktediagramm der Fed-Zinsprognosen September 2018

Die Fed hat sich so lange in vielerlei Hinsicht geirrt, dass wir einige gezielte Fragen stellen müssen.F: Wenn die Inflation ansteigt, wird die Fed dann zugeben, dass sie einen Fehler gemacht hat, oder wird sie die Geldmenge verdoppeln?F: Wenn die Fed die Inflation verdoppelt, wird sie ihren Fehler zugeben oder wird sie sagen, lasst uns über das Ziel hinausschießen, um die vergangene Inflation auszugleichen?F: Wenn das Übersteigen des Ziels weitergeht, wird die Fed dann sagen "Verdammt, wieder falsch!" oder "Besser 10% Inflation als 10% Arbeitslosigkeit"?Ich glaube, wir kennen die Antworten auf diese Fragen, paraphrasiert aus einem Beitrag von Eurointelligence. Die Eurointelligence-Autoren schrieben aus der Perspektive der EZB. Sie wussten nicht, ob die Inflation steigen wird oder wie weit. Das weiß auch niemand sonst, da es zu viele Variablen gibt. Wer hat Covid-19 und die weltweite Reaktion darauf prognostiziert? Aus Sicht des Euro listete Eurointelligence ein Paar Alternativen auf:"Diejenigen, die absolut sicher sind, dass die Inflation nicht steigen wird, sind meist die gleichen Leute, denen es egal ist, ob sie steigt." Genauer gesagt, wir haben keine Ahnung, was die Zentralbanker wirklich glauben, wir wissen nur, was sie den Massen sagen.1. Was die Fed sagt, ist nicht unbedingt das, was sie glaubt.2. Die Erfolgsbilanz der Fed in Bezug auf Inflationsprognosen, Immobilienprognosen, Blasen, Punktdiagramme und buchstäblich alles andere war entweder eine große Reihe von Lügen oder eine große Reihe von Fehlern. Vielleicht ist es eine Kombination.