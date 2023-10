Feldprogramm von Vital Battery Metals liefert 9,5 ppm Gold, 4,84% Kupfer und 1,97% Zink in Ausbiss bei Projekt Sting

Vancouver - Vital Battery Metals Inc. (Vital oder das Unternehmen) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FRA: C0O) freut sich, die Ergebnisse des Kartierungs- und Gesteinsprobennahmeprogramms beim Projekt Sting (das Projekt) im Nordwesten von Neufundland bekannt zu geben. Bedeutsame Gold-, Kupfer- und Zinkwerte im Gestein wurden entlang eines Kontakts zwischen mafischem Vulkan- und Intrusivgestein vorgefunden, einer regionalen Struktur, die als Gregory River-Verwerfung bezeichnet wird und bekanntermaßen Edel- und Basismetallmineralisierungen enthält.- Die Höhepunkte der Ergebnisse beinhalten 9,5 g/t Gold, 0,5 % Kupfer und 2,0 % Zink, die im Ausbiss entdeckt wurden.- Bedeutsame Ergebnisse im Ausbiss in einer regionalen, in Richtung Nordosten verlaufenden Zone mit hohem Kupfer-, Gold- und Zinkgehalt.- Im Trendverlauf der Kupfermine York Harbour1 - die regionale magnetische Geophysik zeigt deutlich den verworfenen Kontakt zwischen dem mafischen marinen Vulkangestein und dem hypabyssischen Intrusivgestein, der als Gregory River-Verwerfung bezeichnet wird und durch das Zentrum der Schürfrechtegruppe Sting und die Kupfermine York Harbour verläuft (Abb. 2).- Anhäufung von stark anomalen Proben, die über 350 m von einem Gebiet entnommen wurden, in dem es keine dokumentierten Mineralvorkommen gibt.- Das Schürfrechtepaket umfasst eine vielversprechende Geologie mit einer Fläche von 123 km² im bergbaufreundlichen Neufundland.- Die Strukturanalyse und die Interpretation der Bodenproben sind im Gange. Das Unternehmen plant zurzeit die nächste Explorationsphase, in der die oben genannten vielversprechenden geochemischen Ergebnisse erweitert und verfeinert werden sollen, um Bohrziele zu generieren.Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, sagte: Diese positiven Ergebnisse bauen weiterhin auf unserem ersten Explorationsprogramm beim Projekt Sting auf, das zuvor beeindruckende Ergebnisse von bis zu 14,2 % Kupfer und Goldwerte von 0,007 bis 0,470 ppm lieferte. Die Goldwerte des Programms 2023 waren wesentlich höher als die historischen Probennahmen, was die äußerst vielversprechende Beschaffenheit des Konzessionsgebiets verdeutlicht. Wir planen zurzeit die nächste Explorationsphase in der Hoffnung, kommende Bohrziele zu definieren und das expandierende Projektgebiet vollständig zu erkunden.Das mafische Gestein, das unterhalb des Erkundungsgebiets Jumbo Lode - des Schwerpunkts des jüngsten Explorationsprogramms - liegt, ist Teil des Bay of Islands Complex, der hochgradige Kupfer- sowie Kupfer-Zink-Lagerstätten beherbergt, wie etwa die Mine York Harbour1, einen ehemaligen Produzenten, der sich 35 km weiter südsüdöstlich befindet. Der Kontakt zwischen dem Vulkan- und dem Intrusivgestein des Bay Island Complex beherbergt nachweislich eine Kupfer-, Gold- und Zinkmineralisierung und wird durch die Probennahmeergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Programms im Bereich des Erkundungsgebiets Jumbo Lode belegt, die zwischen <0,001 und 9,50 ppm Gold, <1 und 48.400 ppm Kupfer sowie 4 und 19.700 ppm Zink ergaben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72389/VBAM_NR-Oct26-RocksResults_dePRcom.001.pngAbb. 1: Vorkommen Jumbo beim Projekt Stinghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72389/VBAM_NR-Oct26-RocksResults_dePRcom.002.pngAbb. 2: Kupfer- und Zinkabschnitt entlang des Kontakts zwischen dem Vulkangestein und dem hypabyssischen mafischen Gestein des Bay Island ComplexDie Probennahmeteams haben 99 Gesteinsproben und 404 Bodenproben in vier Rastern im gesamten Konzessionsgebiet entnommen. Bodenproben wurden in Intervallen von 25 m entlang von Linien entnommen, die einen Abstand von 100 bis 200 m aufwiesen.Die Ergebnisse der Bodenprobennahmen des Programms werden zurzeit in Verbindung mit einer Strukturstudie interpretiert und in einer zukünftigen Pressemitteilung erörtert werden.Tab. 1: Bedeutsame Gesteinsergebnissehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72389/VBAM_NR-Oct26-RocksResults_dePRcom.003.pngDie regionale magnetische Geophysik zeigt deutlich den verworfenen Kontakt zwischen dem mafischen marinen Vulkangestein und dem hypabyssischen Intrusivgestein, der als Gregory River-Verwerfung bezeichnet wird und durch das Zentrum der Schürfrechtegruppe Sting verläuft.Das Frühlings-Feldprogramm wurde von Coast Mountain Geological Ltd. (CMG) aus Vancouver in British Columbia geleitet. Die vom Feldteam entnommenen Gesteins- und Bodenproben wurden von Mitarbeitern von CMG direkt an SGS Labs in Grand Falls Windsor in Neufundland gesendet, wo sie unter den Analysecodes GE und ARM3V25 analysiert wurden.Derrick Strickland, P. Geo (1000315), ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.1 Der qualifizierte Sachverständige hat die Informationen über die angrenzenden Konzessionsgebiete nicht verifiziert und die offengelegten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Sting, das Gegenstand dieser Pressemeldung ist. Mineralisierungen, die auf angrenzenden und/oder nahegelegenen und/oder geologisch ähnlichen Konzessionsgebieten vorkommen, lassen nicht notwendigerweise darauf schließen, dass auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens eine Mineralisierung vorkommt. Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Lithiumprojekte Schofield und Dickson Lake, seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.Das Lithiumprojekt Schofield erstreckt sich über 8.824 Hektar und grenzt an das Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration. Das Projekt Schofield befindet sich rund 60 km südlich von Hearst (Ontario).Das Lithiumprojekt Dickson Lake umfasst 464 Bergbauclaims, die jeweils aus einer Parzelle bestehen, und erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 9.780 Hektar. Das Projekt befindet sich in der Nähe eines Lithiumprojekts der Firma Brunswick Exploration sowie unweit der von Imagine Lithium explorierten Lagerstätte Jackpot und der von Rock Tech bearbeiteten Lagerstätte Georgia Lake.Das Kupferprojekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 12.300 Hektar, beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.www.vitalbatterymetals.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Projektakquisition, die eine risikoarme Möglichkeit darstellt, das Unternehmen, das ein starkes Batteriemetallportfolio mit risikoarmen Möglichkeiten aufbaut, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und das Unternehmen, das einen ersten Arbeitsplan vorlegt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; die Aufnahme von Bohr- oder Explorationsprogrammen in der Zukunft und der erwartete Nutzen der Ergebnisse des Programms. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!