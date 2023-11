Pan Global Resources schließt erweiterte Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 6 Mio. $ ab

VANCOUVER, 2. November 2023 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF) gibt heute den Abschluss seiner erweiterten, nicht über Makler vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 6 Millionen Dollar bekannt. (Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf kanadische Dollar.)Das Unternehmen gab am 4. Oktober 2023 bekannt, dass es eine nicht über Makler vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.000.000 Einheiten (die "Einheiten") von Wertpapieren zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2 Millionen Dollar (das "Angebot") arrangiert hat. Am 19. Oktober 2023 teilte das Unternehmen mit, dass es im Rahmen eines erweiterten Angebots bis zu 30.000.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6 Millionen Dollar emittieren wird. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) nicht übertragbaren Aktienkaufoptionsschein, wobei jeder volle Optionsschein den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach Abschluss des Angebots eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,30 Dollar zu erwerben, wobei das Ablaufdatum der Laufzeit vorgezogen werden kann.Bei Abschluss dieses Angebots wurden insgesamt 30.350.000 Einheiten emittiert, was einem Bruttoerlös von 6.070.000 Dollar entspricht.Die im Rahmen dieser Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist und werden in den USA gemäß den US-Wertpapiergesetzen Weiterverkaufsbeschränkungen unterworfen sein. Für einen Teil der Emission wurden Vermittlungsgebühren gezahlt.Zwei leitende Angestellte und ein Direktor des Unternehmens haben im Rahmen des Angebots insgesamt 776.280 Einheiten gezeichnet und erhalten. Diese Zeichnungen stellten jeweils eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Shareholders in Special Transactions ("MI 61-101") - Schutz von Inhabern einer Minderheit von Wertpapieren bei Sondertransaktionen ("MI 61-101") dar.Die Ausgabe der Einheiten an die verbundenen Parteien war gemäß der Ausnahme in Abschnitt 5.5(b) des MI 61-101 von der Bewertungsanforderung des MI 61-101 befreit, da die Aktien des Unternehmens nicht an einem bestimmten Markt notiert sind, und sie war gemäß der Ausnahme in Abschnitt 5.7(a) des MI 61-101 auch von der Genehmigungsanforderung der Minderheitsaktionäre des MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Gegenleistung für die an die verbundenen Parteien ausgegebenen Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstieg.Die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung ("U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen anwendbaren Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder anderer Gerichtsbarkeiten vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ertragreichen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo Infrastruktur, Bergbau- und Fachwissen sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben.Im Namen des Verwaltungsratswww.panglobalresources.comJason Mercier, VP Anlegerbeziehungen und Kommunikationjason@panglobalresources.com+1 778 372-7101Andy Marshall, Chief Financial Officerandy@panglobalresources.com+1 778 309-4784NICHT ZUR VERBREITUNG, FREIGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-PRESSEDIENSTE.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-global-schliesst-erweiterte-privatplatzierungsfinanzierung-in-hohe-von-6-millionen-dollar-ab-301976079.htmlVorausschauende Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten im Hinblick auf die Zukunft. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Resultate und Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen vorausschauenden Aussagen angegebenen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, begründet sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, daher sollte man sich auf solche zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Risiken und Ungewissheiten, die in der Management Discussion and Analysis des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde, offengelegt sind. Kopien der Management Discussion and Analysis des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens können kostenlos auf unserer Investoren-Website unter www.panglobalresources.com oder unter www.sedar.com angefordert werden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFES IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.