Abitibi Metals kündigt Planung von Gravitationstests beim B26 Vorkommen an

London, 9. Mai 2024 - Abitibi Metals Corp. (Abitibi oder das Unternehmen) (CSE: AMQ - WKN: A3EWQ3 - OTCQX: AMQFF) freut sich bekannt zu geben, dass es auf der Polymetalllagerstätte B26 (B26, das Projekt oder die Lagerstätte) eine hochauflösende, grundstücksweite Gravitätsuntersuchung (die Untersuchung) durchführen wird, die am 14. Mai beginnen soll. Das Ziel der Untersuchung ist es, eine Signatur der Umgebung der Lagerstätte B26 zu erhalten und andere ähnliche Ziele auf dem Grundstück zu identifizieren. Am 16. November 2023 schloss das Unternehmen ein Optionsabkommen über die Lagerstätte B26 ab, um über einen Zeitraum von 7 Jahren 80 % von SOQUEM Inc. zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 16. November 2023).Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, sagte: Diese erste Phase der Schwerkraftuntersuchung ist für das gesamte Grundstück B26 geplant und wird ein wichtiges Instrument für das Verständnis der Lagerstätte und des Potenzials des Projekts insgesamt sein. Wir werden die Untersuchung nutzen, um die Schwerkraftsignatur der Hauptlagerstätte B26, einschließlich der westlichen und östlichen Satellitenerweiterungen, abzugrenzen und auch das mögliche Vorhandensein anderer Ziele für ähnliche Lagerstätten innerhalb des Grundstücks aufzudecken. Der Fußabdruck von B26 hat derzeit eine Streichenlänge von 1,6 Kilometern, wir haben jedoch einen gezielten Trend von etwa 5,5 Kilometern westlich dieses Fußabdrucks identifiziert, der mit dieser Untersuchung untersucht werden soll. Die Daten werden die Ergebnisse unseres kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms auf 13.500 Metern ergänzen, während wir mit den Vorbereitungen für Phase 2 und den Rest unseres Bohrprogramms auf 30.000 Metern im Jahr 2024 beginnen.Das Unternehmen schloss vor kurzem sein Winterbohrprogramm der Phase 1 bei der Polymetalllagerstätte B26 ab, bei dem insgesamt 13.502 Meter in 44 Bohrlöchern gebohrt wurden (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2024), und zwar als Teil einer vollständig finanzierten 30.000-Meter-Feldsaison 2024. Abitibi Metals befindet sich nach wie vor in einer starken finanziellen Position und verfügt über $ 18,0 Millionen, um die verbleibenden 16.500 Meter, die für das Arbeitsprogramm 2024 geplant sind, sowie weitere 20.000 Meter im Jahr 2025 abzuschließen, die in eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen werden, um die Option abzuschließen. Zu den Highlights des bisherigen Programms zählen:· 2,82 % CuEq auf 44,5 Metern, beginnend in 146 Metern Tiefe innerhalb der Hauptlagerstätte (#1274-24-339), siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2024);· 1,35 % CuEq auf 19,75 Metern, beginnend in 216 Metern Tiefe innerhalb der Hauptlagerstätte (#1274-24-336), siehe Pressemitteilung vom 29. April 2024);· 1,47% CuEq auf 97,5 Metern, beginnend in 30,5 Metern Tiefe innerhalb der Hauptlagerstätte (#1274-24-301), siehe Pressemitteilung vom 16. April 2024);· 2,6% CuEq auf 37 Metern, einschließlich 6,3% CuEq auf 10,6 Metern, beginnend in 106 Metern Tiefe innerhalb der Hauptlagerstätte (#1274-24-293); und· 2,5 % CuEq auf 61,3 Metern, einschließlich 11,4 % CuEq auf 10,6 Metern, beginnend in 128,6 Metern Tiefe innerhalb der Hauptlagerstätte (#1274-24-294), siehe Pressemitteilung vom 16. April 2024).Die Ergebnisse von 23 Bohrlöchern des Jungfernbohrprogramms stehen noch aus, einschließlich der Bohrlöcher 1274-24-312 und 1274-24-313 innerhalb des östlichen Ziels, wo 2,45% Cu Eq auf 26,7 Metern, einschließlich 4,74% CuEq auf 11,7 Metern (1274-14-167), in historischen Bohrungen gefunden wurden.Die Schwerkraftuntersuchung nutzt den Dichtekontrast zwischen den Gesteinseinheiten, um die Geologie über die bekannten Informationen hinaus zu extrapolieren. In der Umgebung der Lagerstätte B26 sollte das umfangreiche Sulfidvolumen eine höhere Dichte aufweisen, die mit dieser Methode nachgewiesen werden kann.Die Untersuchung, die von einem in Val d'Or ansässigen Geophysikunternehmen durchgeführt wird, besteht aus etwa 1.900 Schwerkraftstationen, die in einem Abstand von 50 Metern auf einem Raster mit einem Azimut von N360 angeordnet sind, wobei die Linien einen Abstand von 500 Metern haben sollen. In interessanten Gebieten wie der Hauptlagerstätte B26 und einigen historischen Bohrvorkommen werden zusätzliche Linien mit einem Abstand von 250 Metern angelegt. Jede Vermessungslinie wird durch eine parallele Linie mit einem Abstand von 50 Metern abgedeckt, um die zukünftige Datenverarbeitung zu erleichtern.Die Schwerkraftmessung wird mit einem Scintex CG-6-Gerät durchgeführt. Darüber hinaus wird eine topografische Vermessung mit einem Trimble R 12 Differential-GPS durchgeführt, dessen Basis eine Stationsgenauigkeit von weniger als 2 Zentimetern auf den drei Achsen (XYZ) gewährleistet.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden von Martin Demers, P.Geo., OGQ Nr. 770, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist und für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich ist. Abitibi Metals Corp. ist ein auf den Erwerb und die Exploration von Mineralien spezialisiertes Unternehmen in Quebec, das sich auf die Erschließung von hochwertigen Grund- und Edelmetallgrundstücken konzentriert, die bohrbereit sind und ein hohes Aufwertungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Abitibis Portfolio strategischer Grundstücke bietet eine reichhaltige Diversifizierung und beinhaltet die Option, 80 % der hochgradigen Polymetalllagerstätte B26 zu erwerben, die eine historische Ressourcenschätzung1 für 2018 von 7,0 Mio. Tonnen mit 2,94 % Cu-Äq (Ind) und 4,4 Mio. Tonnen mit 2. 97% Cu Eq (Inf) beherbergt, sowie das Goldprojekt Beschefer, wo historische Bohrungen vier historische Abschnitte mit einem Metallfaktor von über 100 g/t Gold identifiziert haben, wobei 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern und 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern in vier modellierten Zonen hervorzuheben sind.SOQUEM, eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, widmet sich der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbaugebieten in Québec. SOQUEM trägt auch zur Erhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralienreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Mineralien, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein.Im Namen des UnternehmensJonathon DeluceChief Executive OfficerDas Unternehmen ist auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv, um Stakeholder und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, und ermutigt Aktionäre und Interessierte, dem Unternehmen über die folgenden Kanäle zu folgen und sich mit ihm auszutauschen, um über die neuesten Nachrichten, Brancheneinblicke und Unternehmensankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben:Twitter: https://twitter.com/AbitibiMetalsLinkedIN: https://ca.linkedin.com/company/abitibi-metals-corpDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Fussnoten:Anmerkung 1: Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen. Der Emittent behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Quelle: Rapport Technique NI 43-101 Estimation des Ressources Projet B26, Québec, für SOQUEM Inc. von SGS Canada Inc. Yann Camus, Ing., Olivier Vadnais-Leblanc, Géo, SGS Canada - Geostat, Gültigkeitsdatum: April 18, 2018, Datum des Berichts: Mai 11, 2018Anmerkung 2: DieKupferäquivalentwerte wurden unter Verwendung von Metallpreisen von $4,00/lb Cu, $1,50/lb Zn, $20,00/Unze Ag und $1.800/Unze Au berechnet. Bei der Berechnung des Kupferäquivalents wird eine Metallgewinnung von 100 % zugrunde gelegt. Die Anwendung eines Kupferäquivalents ist ein Vergleichsmaßstab, der zur Nivellierung von variablen Metallverhältnissen verwendet wird. Die Ergebnisse stehen in keinem Zusammenhang mit der Gewinnung und dem Wert einer Bergbauproduktion.Anmerkung 3 - Quellen: Fayard, Q., Mercier-Langevin, P., Wodicka, N., Daigneault, R., & Perreault, S. (2020). Das B26 Cu-Zn-Ag-Au Projekt, Brouillan Volcanic Complex, Abitibi Greenstone Belt, Teil 1: Geologischer Rahmen und Geochronologie. Fayard, Q. (2020). CONTRÔLES VOLCANIQUES, HYDROTHERMAUX ET STRUCTURAUX SUR LA NATURE ET LA DISTRIBUTION DES MÉTAUX USUELS ET PRÉCIEUX DANS LES ZONES MINÉRALISÉES DU PROJET B26, COMPLEXE VOLCANIQUE DE BROUILLAN, ABITIBI, QUÉBEC.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Hinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die nicht auf historischen Informationen beruhen, sondern sich auf zukünftige Operationen, Strategien, Finanzergebnisse oder andere Entwicklungen im Projekt B26 oder auf andere Weise beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen und von denen sich viele in Bezug auf zukünftige Geschäftsentscheidungen ändern können. Diese Ungewissheiten und Eventualitäten können sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den von dem Unternehmen oder in seinem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl Abitibi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Alle Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen von Abitibi verlassen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "schätzt", "geht davon aus" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze (einschließlich negativer und grammatikalischer Abwandlungen) oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte" oder "eintreten". Die Exploration und Erschließung von Mineralien ist in hohem Maße spekulativ und mit einer Reihe von erheblichen inhärenten Risiken verbunden, die dazu führen können, dass das Unternehmen aus kommerziellen, technischen, politischen, behördlichen oder finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, laufende oder geplante Projekte erfolgreich zu erschließen, oder dass sie, falls sie erfolgreich erschlossen werden, unter anderem aus den oben genannten Gründen nicht über die gesamte Lebensdauer der Mine wirtschaftlich rentabel bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird, um eine kommerzielle Mineralienproduktion zu erreichen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der Betriebsphase betrachtet werden.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.