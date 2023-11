"Sichere" Anlagen überdenken

Für die meisten aufmerksamen Bürger und gewissenhaften Anleger ist es sicherlich ziemlich offensichtlich, dass das derzeitige Währungs-, Steuer- und Bankensystem in sich fehlerhaft, hoffnungslos ungerecht, korrupt, unhaltbar und einfach dazu bestimmt ist, früher oder später zusammenzubrechen. Mit jeder (absehbaren) Rezession und jeder (vorhersehbaren) Krise wird diese Struktur schwächer; ihre eigenen Architekten stellen sie zunehmend in Frage, misstrauen ihr und zweifeln an ihr, und die breite Öffentlichkeit sieht immer deutlicher ihre grundlegenden Mängel, ihre Unzulänglichkeiten und ihre fatalen Schwächen.Die Formel für Privatanleger war (bis vor nicht allzu langer Zeit) einfach – zumindest für die vernünftigen, klugen Anleger, die stabile, vorhersehbare und zuverlässige Erträge anstrebten: das klassische 60-40-Portfolio, bestehend aus 60% Aktien und 40% Anleihen. Lange Zeit galt dies als vernünftiger, sicherer und verantwortungsvoller Ansatz. Und das zu Recht, denn es hat funktioniert – jedenfalls für eine gewisse Zeit.Tatsächlich funktionierte es in diesem (kurzen, aber beeindruckenden) Zeitraum so gut, dass es viele Anleger dazu brachte, eine ablehnende Haltung gegenüber realen Vermögenswerten – insbesondere gegenüber physischen Edelmetallen – einzunehmen und eine gefährliche, törichte und anmaßende Arroganz gegenüber der Notwendigkeit zu entwickeln, sich für den Fall, dass ihre Prognosen und Analysen nicht zutrafen, in irgendeiner Form "abzusichern".Viele Anleger, Analysten und "Experten" waren so außerordentlich zuversichtlich und so uneingeschränkt überzeugt, dass ihre "Zauberformel" nicht nur einzigartig wirksam war, sondern auch weiterhin sein würde – sie glaubten wirklich, sie hätten "den Code geknackt".So bizarr uns dieser Ansatz und diese jugendliche Zuversicht heute auch erscheinen mögen, so sinnvoll schien das Vorgehen zugegebenermaßen damals. Mehr noch, es zog eine beträchtliche Zahl von Anhängern an. Unzählige Anleger haben sich damals dafür entschieden, und der Optimismus, den sie versprühten, verleitete sogar viele normale Sparer dazu, ihre Hausaufgaben zu machen, sich weiterzubilden und mehr zu lernen und zu verstehen, um Teil dieser ehrgeizigen, aufstrebenden, "proto-disruptiven" Gruppe zu werden.Immerhin waren die eigentliche Strategie, die allgemeine Mentalität und die "versprochenen" Erträge realistisch und vernünftig. Nichts davon beruhte auf blinder Gier und rücksichtsloser Spekulation. Wenn überhaupt, dann erforderte sie Geduld, Mäßigung und Zurückhaltung. Und obwohl diese Eigenschaften für jeden Menschen im Allgemeinen lobenswert und für jeden langfristigen, verantwortungsbewussten Anleger im Besonderen unverzichtbar sind, haben diejenigen, die diese Strategie zu enthusiastisch übernommen haben, um sie jemals zu hinterfragen, einen schwerwiegenden Fehler gemacht: Sie haben ihren Glauben und ihr Vertrauen falsch eingesetzt.Sie wurden getäuscht, sie wurden ausgenutzt, und sie wurden mit dem Versprechen von Stabilität, Sicherheit und verlässlichem Fachwissen, ehrenhaftem Verhalten und menschlichem Anstand hereingelegt.Um es ganz klar und ehrlich zu sagen: Dies war kein dummer oder leichtsinniger Fehler. Zu diesem Zeitpunkt galten Investitionen in Staatsanleihen (westlicher/"fortgeschrittener" Volkswirtschaften) tatsächlich weithin als sichere, konservative Anlage. Viele Leser erinnern sich aus ihrer Schul- oder Studienzeit vielleicht noch an das Mantra "Staatsanleihen sind praktisch risikofrei", was im Grunde genommen dem gleichkommt, Bargeld auf der Bank zu lassen.Diese "Tatsache", diese "grundlegende Wahrheit", wurde nicht nur in den staatlichen Schulen gelehrt, sondern war auch jahrzehntelang die konventionelle Weisheit in der Investmentwelt. Öffentliche und private Pensionsfonds verließen sich darauf, umsichtige und verantwortungsbewusste Privatanleger und gewöhnliche Sparer auf der Suche nach Sicherheit und Stabilität strömten in diese Anlagen.Jeder akzeptierte diese "allgemein anerkannte Weisheit", und fast niemand wagte es, die Glaubwürdigkeit, Kreditwürdigkeit oder allgemeine Zuverlässigkeit seiner Regierung in Frage zu stellen. Wenn man schon jemandem sein Geld leiht, so dachte man, gibt es doch niemanden, der vertrauenswürdiger ist als der Staat selbst: Jede einzelne Person, egal wie gut man sie zu kennen glaubt, oder jedes Unternehmen, ob klein oder groß, egal wie erfolgreich oder solide es im Moment erscheinen mag, kann von einem Tag auf den anderen pleite gehen. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, könnten sie sich einfach entschließen, Sie zu betrügen.Ihre eigene Regierung hingegen... Sie würde Sie niemals auf diese Weise betrügen – so der Gedanke... Sicherlich würde sie Sie nicht um das betrügen, was Ihnen rechtmäßig zusteht, und sie würde ganz sicher niemals einfach "Pleite gehen" und beiläufig verkünden, dass sie nicht in der Lage ist, Ihnen das Geld zurückzuzahlen.Oder wenn sie sich einen beliebigen Geldbetrag von Ihnen geliehen hat, würde sie Ihnen niemals nur einen Bruchteil davon in einer Währung auszahlen, die nur noch die Hälfte dessen wert ist, was sie wert war, als Sie das Darlehen ursprünglich gewährt haben, und dann einfach festlegen, dass ihre Schulden vollständig beglichen sind. Das würde sie niemals tun, oder?Im kommenden zweiten Teil werden wir etwas tiefer in das Thema und seine weitreichenden (und vielleicht überraschenden) Konsequenzen eintauchen. Wir werden auch das Gesamtbild betrachten und uns ansehen, was dies alles für Anleger in physisches Gold und Silber bedeuten könnte.