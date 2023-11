Dani Stüssi im Gespräch mit Claudio Grass: "Gesundes Geld muss in realen, greifbaren Vermögenswerten verankert und durch diese gedeckt sein."

In den letzten Jahren haben die finanzielle Misere und der tägliche Druck, der auf den Durchschnittsbürger, Sparer und Steuerzahler ausgeübt wird, das Thema Geld in den Mittelpunkt gerückt. Zahllose normale Menschen, die sich sonst nie ernsthaft mit diesen Fragen beschäftigt haben, begannen, grundlegende Prinzipien zu hinterfragen: Was lässt ihr Gehalt von Monat zu Monat schrumpfen, wer oder was ist eigentlich dafür verantwortlich und was können sie selbst tun, um ihre Ersparnisse zu schützen.Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor haben auch das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert und ernste und weitreichende Bedenken hinsichtlich der Stabilität und der Zukunft des derzeitigen Systems geweckt. Jetzt ist es wichtiger denn je, Lösungen, "Auswege"´zu finden und Notfallpläne zu schmieden. Der einzelne Sparer muss jetzt selbst aktiv werden und für sich selbst vorausplanen.Deshalb ist es so wichtig, Lösungen wie die RealUnit zu kennen und zu ergründen. Die Idee, in reale, greifbare Werte zu investieren, auf der die RealUnit basiert, ist gerade unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen ein Selbstläufer, aber auch die Art und Weise, wie dies in diesem Fall praktisch umgesetzt wurde, ist sehr interessant. Im folgenden Interview äußert sich der CEO der RealUnit Schweiz AG, Dani Stüssi, zu den Problemen des heutigen Systems und skizziert die Lösung, die sein Unternehmen entwickelt hat.: Die RealUnit wurde aus einem klaren Verständnis der vielen Mängel und Schwachstellen unseres derzeitigen Geld- und Finanzsystems heraus geboren. Bevor wir näher auf das Unternehmens selbst eingehen, möchte ich Sie zunächst bitten, Ihre Ansichten zu diesen Unzulänglichkeiten zu teilen. Was stimmt Ihrer Meinung nach mit unserem System nicht und warum geht dies auch den Durchschnittsbürger etwas an?: Die vollständige Antwort auf die Frage, was das Problem mit unserem derzeitigen System ist, richtig zu erörtern, würde wohl mehrere Bücher füllen. Aber ich werde versuchen, es so einfach wie möglich und in einem streng praktischen Sinn auszudrücken.Im Jahr 1971 läutete Präsident Nixons bahnbrechende Entscheidung, die einseitige Aufgabe des Bretton-Woods-Systems anzukündigen, das Ende der Konvertierbarkeit des US-Dollars in physisches Gold ein und markierte damit effektiv und eindeutig das Ende der "Goldstandard-Ära". Seit diesem bedeutsamen Punkt in unserer Geschichte und in den darauf folgenden fünfzig Jahren wurden die meisten Fiatwährungen, nicht nur der USD, eindeutig und in beunruhigender Weise entwertet. Die Geldmenge ist explodiert, dank einer lockeren Geldpolitik, die nur aufgrund des Fiatgeldsystems und der dadurch geförderten eklatanten Marktverzerrungen möglich war.Ich persönlich bin der Meinung, dass für alle, die hart für ihr Geld arbeiten, die ihr hart verdientes Geld verantwortungsbewusst und umsichtig verwalten und die den Wert einer geringen Zeitpräferenz zu schätzen wissen, ihre Ersparnisse langfristig ihren Wert behalten können sollten. Heute ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. Seine Ersparnisse auf einem "sicheren" Bankkonto liegen zu lassen, würde sich höchstwahrscheinlich als großer Fehler erweisen – vielleicht sogar als zukunftsweisende Entscheidung.Zum einen nimmt Ihre Kaufkraft in diesem Fall im Laufe der Jahre dramatisch ab. Wenn Sie Ihr Geld auf einem Bankkonto ungenutzt lassen, lassen Sie es nicht nur nicht für sich arbeiten, sondern Sie sorgen sogar oft dafür, dass es gegen Sie arbeitet. Dafür sorgt die Inflation, auch bekannt als "der stille Dieb" oder die "versteckte Steuer".: Einer der Schwerpunkte des RealUnit-Konzepts ist der Gedanke, die Kaufkraft zu erhalten. Natürlich ist die Inflation eine Bedrohung, die die meisten Menschen heute im Kopf haben, da die Preise in den letzten Jahren unaufhaltsam gestiegen sind. Davor war sie jedoch weder für die Öffentlichkeit noch für die Anleger ein großes Thema: Jahrelang hielten die Zentralbanken an ihrem "2%"-Ziel fest, und die Inflation galt als eine Sache der Vergangenheit. Wie und warum hat die RealUnit den Anlegern schon vor der aktuellen Inflationswelle Vorteile gebracht?: Die unverblümte Antwort ist ziemlich einfach: Weder ich noch sonst irgendjemand im RealUnit-Team hat jemals die Einschätzungen oder Prognosen von Zentralbankern, die "Ausblicke" und Prognosen internationaler Institutionen oder die Darstellungen von Regierungen und Politikern ernst genommen. Offizielle Erklärungen, Pressemitteilungen oder sogar "Forward Guidance"-Ankündigungen sind immer noch Worte – und wie wir alle wissen, sprechen Taten viel lauter als Worte.Es lohnt sich wirklich, sich die Zeit zu nehmen und die Mühe zu machen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Vor allem dann, wenn die Beweise, die man mit eigenen Augen sieht, diesen "Expertenmeinungen" eklatant widersprechen, so wie es schon so oft der Fall war (und zwar genau so). Als beispielsweise vor einem Jahr praktisch alle Zentralbanken vehement darauf bestanden, die Inflation sei "vorübergehend", "unter Kontrolle" und im Allgemeinen kein Grund zur Sorge, war es für jeden aufmerksamen und vernünftigen Menschen mit gesundem Verstand offensichtlich, dass dies ganz offenkundig unwahr war.Das zügellose Gelddrucken der letzten zehn Jahre, und insbesondere sein Höhepunkt während der Pandemie, konnte unmöglich ohne Folgen bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Bürger, Sparer oder Investor dies als einen Moment erkennt, in dem er seine Pläne überdenken, neu bewerten und vielleicht neu kalibrieren muss – um alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um angemessen auf das vorbereitet zu sein, was vor ihm liegt.Die Inflation der Vermögenspreise hat Sachwerte wie Immobilien und Edelmetalle seit der letzten Finanzkrise im Jahr 2008 erheblich verteuert. Sparer sind seither die großen Verlierer, auch wegen der absurden Negativzinspolitik. Wer seit 2010 in unsere RealUnit-Anlagestrategie investiert hat, konnte von der Wertsteigerung der Sachwerte profitieren.Das RealUnit-Konzept wurde seit seiner Einführung vor 22 Jahren kontinuierlich getestet, angepasst und optimiert. Seitdem hat es eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,6% im Jahr erzielt.