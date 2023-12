Zinssenkungswetten

Obwohl der Offenmarktausschuss der US-Notenbank "weder Zinssenkungen in Betracht zieht noch darüber diskutiert" und sich Fed-Chef Powell noch immer nicht sicher ist, "ob die Zinssätze hoch genug sind, um den Kampf gegen die Inflation zu beenden", ließen die im Oktober schwächer als prognostiziert gestiegenen US-Verbraucherpreise (3,2% p. a.) letzte Zinsanhebungsängste an den Märkten verfliegen.Die stattdessen aufgekommenen Zinssenkungserwartungen, die sich sogar rasch in eine massive Wette auf eine bereits im ersten Halbjahr 2024 anstehende Zinssenkung verwandelt haben, erscheinen vor dem Hintergrund der sich immer stärker entfaltenden Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik durchaus berechtigt, insbesondere dann, wenn die Teuerungsraten in den nächsten Monaten weiter sinken sollten.