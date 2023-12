Rückblick & Ausblick

Da das Jahr 2023 zu Ende geht, lassen Sie uns kurz in Erinnerungen schwelgen, um zu sehen, ob es irgendwelche Hinweise darauf gibt, wohin sich die Gold- und Silberpreise im neuen Jahr bewegen werden. Irgendwann Anfang nächsten Monats werde ich meine Prognose für 2024 verfassen und veröffentlichen. Ich veröffentliche diese jährlichen Prognosen nun schon seit sieben oder acht Jahren, und zwar aus zwei Hauptgründen:• um mich selbst für Fehler, Irrtümer und Fehleinschätzungen zur Rechenschaft zu ziehen;• um dauerhaft festzuhalten, was ich zu Beginn des vergangenen Jahres gedacht habe.Es gibt ein paar Dinge, die ich falsch verstanden habe. So ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe tatsächlich auf 5% gestiegen, und die Kupferpreise sind nicht in die Höhe geschossen, da die physischen Kupfervorräte nach wie vor robust sind. Aber was ist mit der Wirtschaft, der Fed-Politik und den Edelmetallen? Habe ich mich da auch geirrt, oder war ich einfach zu früh dran?Ich denke, es ist das Letztere - ich war einfach zu früh dran. Im vergangenen Januar ging ich davon aus, dass die US-Wirtschaft im Juni oder Juli Anzeichen einer Verlangsamung zeigen würde und dass die Fed darauf mit einer "Pause" bei den Zinserhöhungen und einer "Kehrtwende" zu Zinssenkungen reagieren würde. Ich rechnete damit, dass dies den Goldpreis in die Höhe treiben würde, und ging davon aus, dass der COMEX-Goldpreis noch vor Jahresende die Marke von 2.300 Dollar erreichen würde.Als ich dies am 18. Dezember schrieb, überstieg der Goldpreis vor zwei Wochen kurzzeitig die Marke von 2.100 Dollar, aber es sieht nicht so aus, als würden wir "irgendwann vor Ende 2023" die 2.300 Dollar erreichen. Was ist also passiert? Habe ich mich geirrt oder war ich einfach zu früh dran?Im Juni sah es so aus, als ob wir genau auf dem richtigen Weg wären. Die Liquiditätsprobleme der Banken im März und April hatten die Märkte aufgeschreckt, und es schien, als würde sich die US-Wirtschaft planmäßig verlangsamen. Auf der FOMC-Sitzung im Juni gaben die siebzehn FOMC-Mitglieder ihre Einschätzungen zu einer aktualisierten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (SEP) ab, und was ergab sich daraus? Es wurde mit vier Zinssenkungen im Jahr 2024 und fünf Zinssenkungen im Jahr 2025 gerechnet.Doch dann schienen sich die Wirtschaftsdaten zu verbessern, und alle Zinssenkungserwartungen wurden auf Eis gelegt. Im September trat der FOMC erneut zusammen, und am Ende dieser Sitzung sah der aktualisierte SEP nur zwei Zinssenkungen im Jahr 2024 vor, gefolgt von fünf im Jahr 2025. Plötzlich war "höher für länger" in aller Munde und die Edelmetallpreise sanken auf Mehrmonatstiefs.