Majestic gibt Notierung seiner Tochterfirma Persistence Resources an der Hongkonger Börse HKEX bekannt

Vancouver, 21. Dezember 2023 - Majestic Gold Corp. (Majestic oder das Unternehmen) (TSX.V: MJS; FWB: A0BK1D) freut sich bekannt zu geben, dass seine sich zu 70,5 % in Besitz befindliche Tochtergesellschaft Persistence Resources Group Ltd. (Persistence), das drittgrößte Goldbergbauunternehmen(1) in der chinesischen Provinz Shandong, erfolgreich in den Börsenhandel im Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die HKEX) aufgenommen wurde und dort unter dem Börsensymbol 02489 notiert. Persistence hat 25 % seiner insgesamt ausgegebenen und einbezahlten Aktien (Aktien) zur öffentlichen Zeichnung in Hongkong sowie im Rahmen eines globalen Angebots auch international platziert.Die Notierung an der HKEX ist für den Einstieg von Persistence in den Kapitalmarkt Hongkongs ein entscheidender Meilenstein. In nächster Zukunft will Persistence von den Wachstumschancen im Goldbergbaumarkt profitieren und macht sich dafür die internationale Kapitalplattform Hongkongs und das mit dem HKEX-Listing verbundene Prestige zunutze. Persistence ist bestrebt, seine Kompetenzen im Hinblick auf Technologie und betriebliches Management weiter auszubauen, seine Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu stärken und sich als Benchmark für andere Goldunternehmen in Yantai in der Provinz Shandong zu etablieren, was letztendlich seinen Aktionären und Investoren zugutekommen wird.Persistence hat erfolgreich eine internationale Platzierung seiner Aktien durchgeführt. Dabei wurden 500.000.000 Aktien zum Preis von 0,55 HKD (0,0943 CAD) pro Aktie emittiert und daraus ein Bruttoerlös von 275 Mio. HKD (ungefähr 47,2 Mio. CAD) erzielt. Nach Abzug der Provisionen für das Konsortium und anderen geschätzten Aufwendungen in Verbindung mit der internationalen Platzierung ergibt sich ein Nettoerlös von rund 217 Mio. HKD (ungefähr 37,2 Mio. CAD).Den entsprechenden Nettoerlös wird Persistence wie folgt verwenden: 55,0 % fließen in den Erwerb von Goldbergbauaktiva, 20,4 % in den Minenoptimierungsplan und jeweils 12,6 %, 10,0 % bzw. 2,0 % in die Rückzahlung der bestehenden Bankgarantien, das Betriebskapital (Working Capital) und die zusätzlichen Explorationsaktivitäten zur Hochstufung der Goldreserven.Persistence wird 55,0 % des Nettoerlöses für den selektiven Erwerb von umliegenden hochwertigen Goldbergbauaktiva verwenden und damit seine Mineralressourcen und seinen Marktanteil erweitern. Zu den Kriterien, die von den Übernahmezielen erfüllt werden müssen, zählt die Lage des Betriebs in der Provinz Shandong mit potenziellen Goldressourcen von mindestens 10 Tonnen in weniger als 1.000 Metern Tiefe, eine Lebensdauer der Mine (LoM) von über fünf Jahren sowie eine Amortisationsdauer von unter 10 Jahren.Persistence wird 20,4 % des Nettoerlöses für die Umsetzung des Minenoptimierungsplans verwenden, der die Erweiterung der obertägigen Förderfläche um rund 150 Meter südlich der bestehenden Grenze des Tagebaubetriebs Songjiagou vorsieht, um die Grubenöffnung auf 0,46 Quadratkilometer zu vergrößern und die Tiefe der Grube auf -171 Meter Seehöhe abzusenken.Rund 12,6 % des Nettoerlöses werden zur Rückzahlung der bestehenden Bankdarlehen verwendet und ungefähr 10 % fließen in das Betriebskapital (Working Capital).Zusätzliche Explorationsaktivitäten in der bestehenden Betriebszone zur Steigerung der Goldreserven 2,0 % werden den zusätzlichen Explorationsaktivitäten auf dem Areal des Tagebaubetriebs Songjiagou zugewiesen. Persistence hat die Absicht, in den noch nicht bearbeiteten Zonen neben und unterhalb der derzeitigen Grubenöffnung des genehmigten Tagebaubetriebs Songjiagou nach zusätzlichen Mineralressourcen zu suchen. Im Rahmen der Explorationsplanung sind 26 Erkundungsbohrungen in drei Phasen in unterschiedlichen Tiefen auf insgesamt mehr als 6.500 Bohrmeter vorgesehen, um zusätzliche Goldmineralressourcen aufzufinden.Wie bereits angekündigt, hat die Firma Persistence ihren Prospekt zum Listing ihrer Aktien an der HKEX am 14. Dezember 2023 veröffentlicht. Über ihre Tochtergesellschaft ist die Firma Persistence zu 75 % indirekt an der Firma Yantai Zhongjia Mining Co. Ltd. beteiligt, die als Betreiber der Goldmine Songjiagou (das Konzessionsgebiet) im östlichen Teil der chinesischen Provinz Shandong fungiert. Majestic besaß vor der Emission der Aktien 94 % von Persistence, Majestic besitzt nun ungefähr 70,5 % der gesamten emittierten und eingezahlten Aktien von Persistence. Gemäß und zum Zeitpunkt der Notierung der Aktien an der HKEX könnte Persistence zusätzliche Aktien emittieren, was die kumulative effektive Gesamtbeteiligung von Majestic am Konzessionsgebiet auf unter 50 % verwässern könnte. Aber nachdem mit dem HKEX-Listing ein entsprechender Wertzuwachs und ein besserer Zugang zu Kapital für die zukünftigen Bedürfnisse von Persistence verbunden ist, hat das Board of Directors von Majestic nach Absprache mit seinen Rechts- und Finanzberatern die Börsennotierung einstimmig genehmigt.Majestic bestätigt, dass alle für den erfolgreichen Abschluss des Listings erforderlichen Genehmigungen, auch jene der Börsenaufsichtsbehörden der TSX.V und der HKEX, eingeholt wurden. Majestic Gold Corp. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das derzeit vornehmlich in China aktiv ist und in der Goldmine Songjiagou in der ostchinesischen Provinz Shandong einen Goldförderbetrieb besitzt. Majestic ist das drittgrößte Goldbergbauunternehmen (1) in der Provinz Shandong. James Mackie, CFO und Corporate SecretaryTelefon: +1 (604) 560-9060E-Mail: info@majesticgold.comWebseite: www.majesticgold.com306 - 1688 152nd StreetSurrey, British ColumbiaKanada, V4A 4N2Tel: 604-560-9060Fax: (604) 560-9062E-Mail: info@majesticgold.comMajestic lädt die Allgemeinheit ein, seine Website unter www.majesticgold.com zu besuchen oder eine E-Mail an info@majesticgold.com zu senden, um in die E-Mail-Liste des Unternehmens für Pressemitteilungen und Aktualisierungen aufgenommen zu werden.Vorsichtshinweise: Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und werden gemäß den Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der kanadischen Wertpapiergesetze abgegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Solche Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen und Aussagen über die Erwartungen des Managements in Bezug auf u.a. Geschäfts- und Finanzaussichten, Finanzmultiplikatoren und Zuwachsschätzungen, zukünftige Trends, Pläne, Strategien, Ziele und Erwartungen, einschließlich in Bezug auf Produktion, Explorationsbohrungen, Reserven und Ressourcen, Ausbeutungsaktivitäten und Ereignisse oder zukünftige Operationen. Informationen, die aus der Interpretation von Bohrergebnissen und Informationen über Mineralressourcenschätzungen abgeleitet werden, können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, da sie eine Vorhersage dessen darstellen, was sich bei der tatsächlichen Entwicklung eines Projekts als vorhanden erweisen könnte.In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie können, sollten, erwarten, planen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell oder fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften unseres Unternehmens oder unserer Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, in gutem Glauben getätigt werden und unsere derzeitige Einschätzung der Richtung, in die unser Geschäft sich entwickelt, widerspiegeln, werden die tatsächlichen Ergebnisse fast immer, manchmal erheblich, von den hierin enthaltenen Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Annahmen oder anderen zukünftigen Leistungsvorschlägen abweichen. Majestic hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um diese Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!