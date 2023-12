Goldpreisprognose: 01./02. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

• Update der Gold-Prognose: 30.12.23 (09:38 Uhr) bei 2.062 US-DollarDas Tief des Jahres 2022 hat der Goldpreis (XAU/USD) bei 1.614 $ markiert. Dort war der vorangegangene Abwärtstrend beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 hat der Spot-Preis bei 2.081 $ im auch die Höchstmarken der Jahre 2020 und 2022 herausgenommen. Hier ist jedoch der altbekannte Widerstand aus den letzten Anläufen über die 2.000 US-Dollar Marke zum Tragen gekommen und die Notierungen mussten sich im Juni sowie im August am 61,8% Fibonacci-Retracement stützen.Nachdem auch diese Unterstützung gebrochen wurde, hat der Goldpreis Anfang Oktober bei 1.810 $ ein neues Zwischentief erreicht. Die dort entstandene Nachfrage konnte den Markt dann in eine eindrucksvolle Erholung drehen und in einer Übertreibung ein neues Rekordhoch bei 2.146 $ markieren. Die Gewinne wurden jedoch direkt wieder abgegeben, womit die 2.000er $ Marke erneut stützen musste. Der Kurs ringt weiterhin um den 2.080er $ Bereich.In der vergangenen Woche hat Gold die Widerstandszone am Mai-Hoch weiter bearbeitet, ist zum Wochenschluss jedoch wieder zurückgekommen. Am Ende wurden Notierungen über 2.050 $ verteidigt. Die positive Tendenz könnte zum Start in das neue Jahr ermüden und zunächst einen Re-Test am 20-Tage durchschnitt anstreben. Nach dem Feiertag bleibt ein moderater Handelsstart am Dienstag zu erwarten.• Mögliche Tagesspanne: 2.050 $ bis 2.070 $• Nächste Widerstände: 2.075 $ = Jahreshoch 2020 | 2.081 $ = Mai-Hoch | 2.088 $ = Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 2.052 $ = Vorwochentief | 2.009 $ = Oktoberhoch• GD20 (Std): 2.066 $Mit Notierungen über 2.050 $ bleibt ein Ringen um den 2.080er $ Bereich zu erwarten. Sollte der Kurs darunter nachgeben, ist mit Korrekturpotential bis an die runde Marke zu rechnen.Am Mittwoch liegt der Fokus daher zunächst auf der Unterstützung durch das Vorwochentief.• Erwartete Tagesspanne: 2.040 $ bis 2.065 $Ergänzend zum Stundenchart ist der Goldpreis am Überwinden der 2.080er $ Marke zunächst gescheitert. Momentan scheint der Widerstand dort zu überwiegen, so dass eine Pendelbewegung darunter wahrscheinlich bleibt.• Mögliche Wochenspanne: 2.030 $ bis 2.080 $Nach dem Ausbruch an das neue Allzeithoch hat sich über 2.100 $ Widerstand herauskristallisiert. Ein Schlusskurs auf Wochenbasis darüber würde ein Signal für weitere Anstiege liefern, womit weitere Rekordwerte beflügelt werden könnten.Bis dahin stellt eine Schiebephase über 1.990 $ – auch mit Blick auf weniger Aktivität zum Jahreswechsel – die wahrscheinlichste Entwicklung dar.• Mögliche Wochenspanne: 1.995 $ bis 2.085 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)