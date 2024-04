Silberpreisprognose: 16./17. KW 2024

Silberpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Letztes Update: 13. April 2024 bei einem Silberkurs von 27,84 $Im vergangenen Jahr 2023 hat Silber im Kursverlauf von April bis September eine breite Seitwärtsphase zwischen 22 und 26 US-Dollar ausgebildet, deren Untergrenze im Oktober deutlich getestet wurde. Die folgende Erholung konnte im Dezember ein Zwischenhoch bei 25,91 $ setzen. Von dort ist der Kurs in eine nächste kurzfristige Abwärtstrendstruktur übergegangen, die sich nach dem Jahreswechsel um 22 $ herum stabilisieren konnte. Seit Anfang März konnte der Silberpreis den 20-Tage-Durchschnitt halten und einen neuen Bewegungszweig nach oben ausbilden.Im Ausbruch aus der breiten Seitwärtsphase hat der Silberpreis direkt auf die 30-Dollar-Marke gezielt. Dort ist jedoch auch der nächste Widerstand präsent, an dem der Kurs zurückgewiesen wurde. Der Pullback könnte jetzt zu einem Re-Test des 20-Tage-Durchschnitts ansetzen.In Relation zum Goldpreis hat Silber noch einiges an Aufholpotential, so dass die Bildung einer Aufwärtstrendstruktur an neue Hochs nun möglich ist.• Mögliche Wochenspanne: 26,70 $ bis 28,50 $• Nächste Widerstände: 29,79 $ = Vorwochenhoch | 30,09 $ = 2021 Hoch• Wichtige Unterstützungen: 26,94 $ = 2022 Hoch | 26,87 $ = Vorwochentief | 26,12 $ = 2023 Hoch• GD20: 26,06 $ GD50: 24,36 $ GD200: 23,59 $Nach der dynamischen Umkehr vor der 30er $-Marke wäre ein Abflauen der Volatilität in der Korrekturbewegung üblich. Damit dürfte der prognostizierte Re-Test am GD 20 in die Kalenderwoche 17 fallen.Bei Anzeichen einer Umkehr im Bereich von 26 $ ist ein weiterer Schub an das Kursziel von 30 US-Dollar zu erwarten.• Mögliche Wochenspanne: 25,70 $ bis 27,60 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)