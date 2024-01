NGEx bohrt bei Lunahuasi 62 Meter mit 6,98% Kupferäquivalent

NGEx Minerals Ltd. meldete gestern die ersten Bohrergebnisse des aktuellen Programms auf dem Projekt Lunahuasi im Bezirk Vicuña in der Provinz San Juan, Argentinien.• Bohrloch DPDH009 durchteufte 62,0 m mit 6,98% Kupferäquivalent ab 144,0 m, darunter:–26,1 m mit 13,36% CuEq ab 168,9 m–4,5 m mit 18,37% CuEq ab 171,8 m–6,5 m mit 26,00% CuEq ab 188,5 mDie oben genannten Abschnitte sind in einem breiteren Abschnitt von 128,3 m mit 4,01% CuEq ab 144,0 m enthalten.Die Bohrung wurde bis zu einer Tiefe von 582,0 m niedergebracht; alle Untersuchungen sind abgeschlossen.• Bohrloch DPDH010 durchteufte 62,6 m mit 5,84% CuEq ab 226,0 m, einschließlich:–9,4 m mit 12,10% CuEq ab 232,0 m–4,2 m mit 19,70% CuEq ab 282,2 mDie oben genannten Abschnitte sind in einem breiteren Abschnitt von 102,0 m mit 4,56% CuEq ab 192,0 m enthalten.Das Bohrloch wurde bis zu einer Tiefe von 1.070,2 m abgeschlossen; die Untersuchungen bis 355,3 m sind beendet, der Rest steht noch aus.© Redaktion MinenPortal.de