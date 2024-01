Auf der Suche nach einem Tiefpunkt in Gold

Nachdem die Edelmetallpreise an der COMEX das Jahr 2023 mit einem Aufwärtstrend beendet hatten, sind sie nun wieder auf dem Weg nach unten und belasten die Anlegerstimmung. Im vergangenen Jahr gab es ähnliche Phasen, und auf die meisten folgten deutliche Kurserholungen. Stehen wir also vor der ersten Rally des Jahres 2024? Beginnen wir mit einer Bestandsaufnahme, wie schlecht das neue Jahr begonnen hat:• COMEX-Gold beendete das Jahr 2023 bei 2.072 Dollar. Während ich diese Zeilen am 22. Januar schrieb, wurde es bei 2.022 Dollar gehandelt. Das ist ein Minus von 50 Dollar im bisherigen Jahresverlauf oder etwa 2,5%.• COMEX-Silber beendete das Jahr 2023 bei 24,09 Dollar und notierte zuletzt bei 22,25 Dollar, was einem Verlust von 7,6% seit Jahresbeginn entspricht.• All dies hat sich auch überproportional auf den Bergbausektor ausgewirkt. Der GDX beendete das Jahr 2023 bei 31,01 Dollar und wird derzeit bei 27,60 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 11% entspricht. Igitt.Auch die Stimmung der Anleger hat sich verschlechtert. Und warum sollte sie auch nicht? Welcher andere Sektor an den Aktienmärkten hat im letzten Jahr bereits 11% verloren? Eine Möglichkeit, Stimmung und Dynamik zu messen, ist der so genannte Relative Strength Index. Im Allgemeinen gilt ein Wert von über 70 in diesem Index als übermäßig gekauft oder manchmal als übermäßig optimistisch, während ein Wert unter 30 das Gegenteil bedeutet.Wo befinden wir uns derzeit in Bezug auf den RSI? COMEX-Gold liegt bei 46, aber COMEX-Silber und der GDX liegen bei 33. Wir schreien also noch nicht "überverkauft" und "Boden", aber wir sind nahe dran. Welche anderen Anzeichen gibt es noch? Werfen wir einen Blick auf einige andere Indikatoren und "Fundamentaldaten".Erstens: Wie wir letzte Woche geschrieben haben, mussten die Märkte und die Anlegeröffentlichkeit zu Beginn des Jahres ihre Zinssenkungserwartungen dringend zurückschrauben. Dies hat nun stattgefunden. Während sich "die Märkte" zu fast 90% sicher waren, dass der Leitzins im März gesenkt wird, liegt der Konsens jetzt bei vernünftigen 40%. Die Fed könnte tatsächlich im März die Zinsen senken, aber bis zu dieser Sitzung sind es noch acht Wochen!Ein weiterer Faktor, der die Preise in den ersten drei Wochen des neuen Jahres belastet hat, war der Anstieg des Dollar-Index. Das Maß für den USD im Vergleich zu einem Korb anderer Fiatwährungen lag Ende 2023 bei 101,33, steht aber derzeit bei 103,35, also etwa 2% höher. Wenn der Dollar-Index innerhalb eines Tages steigt, "sehen" die HFT-Handelsmaschinen dies und reagieren mit Verkäufen oder Leerverkäufen von COMEX-Gold- und -Silberkontrakten. Aber auch das Gegenteil ist der Fall, und ein fallender Dollar-Index kann den Metallen Rückenwind verschaffen, ist der Index also an einem Punkt, an dem er ein kurzfristiges Top bilden könnte?Werfen Sie einen Blick auf den folgenden Chart. Ja, es handelt sich um einen soliden Aufschwung des Index, aber bis jetzt ist es nur ein Aufschwung innerhalb eines laufenden Abwärtstrends. Solange der Index nicht ein neues "höheres Hoch" über 104,50 erreicht, werden technische Analysten feststellen, dass das aktuelle Muster einfach als eine weitere "Bärenflaggen"-Konsolidierung interpretiert werden kann, bevor der Abwärtstrend wieder einsetzt. Wenn der Index hier überschlägt und wieder in Richtung 101 fällt, werden die COMEX-Metalle ein anhaltendes Angebot erhalten.Die Preise für COMEX-Gold und -Silber haben sich ebenfalls in Bereiche bewegt, in denen wir eine gewisse Unterstützung erwarten sollten. Nach den Verlusten der letzten drei Wochen ist dies auch zu erwarten. Natürlich können die Charts nie die ganze Wahrheit sagen, und niedrigere Preise könnten immer noch kommen, aber 2.000 Dollar Gold und 22 Dollar Silber waren schon früher bedeutende Unterstützungsniveaus, und ich erwarte, dass das so weitergeht.