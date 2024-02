Chinas Öffentlichkeit kauft jetzt wie verrückt Gold

Während vordergründig positive Wirtschaftsdaten den Aktienmarkt zu neuen Höchstständen treiben, stellen die Edelmetallanleger die von den Cheerleadern der Wall Street und den Regierungsbürokraten erzählte Geschichte in Frage. Am Donnerstag gab das Bureau of Economic Analysis seine Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal bekannt. Es übertraf die Erwartungen mit einem BIP-Wachstum von 3,3%.Die Zuwächse waren größtenteils auf saisonbedingte Anstiege bei den Lagerbeständen und Exporten zurückzuführen, die voraussichtlich nicht von Dauer sein werden. Es ist so gut wie sicher, dass das BIP-Wachstum im ersten Quartal dieses Jahres deutlich geringer ausfallen wird. Später im Jahr 2024 könnte es sogar einen negativen Trend aufweisen. Alternative Maßstäbe für die Wirtschaftsleistung, die durch den Leading Economic Index (LEI) erfasst werden, sind bereits rückläufig. Der LEI fiel im Dezember, was auf eine grundlegende Schwäche hindeutet. Ebenfalls besorgniserregend: die Zahl der amerikanischen Arbeitnehmer, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragen, steigt.Dennoch wird an der Wall Street von einer sanften Landung gesprochen. Die Mainstream-Finanzmedien preisen eine sogenannte "Goldlöckchen"-Wirtschaft an, nachdem die offiziellen Inflationsraten gesunken sind. Während die Bullenstimmung überhand nimmt, ignorierten die Anleger Edelmetalle weitgehend als potenzielle sichere Häfen. Die nachlassende Nachfrage nach Bullion hat die Aufschläge schrumpfen lassen und zur bisherigen Preisschwäche im Jahr 2024 beigetragen. Der Goldmarkt war zu Beginn des Jahres sehr nahe an seinen Allzeithochs angelangt. Trotz des Rückgangs hat die Unterstützung bei der Marke von 2.000 $ gehalten.Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung am heutigen Freitag liegt der Preis des monetären Metalls bei 2.027 $ pro Unze, was einem Rückgang von 0,6% in dieser Woche entspricht. Der Silbermarkt verzeichnete einen kleinen Wochengewinn von 0,5% und brachte den Spotpreis auf 22,94 $ je Unze. Die gute Nachricht für Silberanleger ist, dass die Aufschläge für Silbermünzen, -barren und -ronden auf ein verlockend niedriges Preisniveau gesunken sind, so dass die Gesamtkosten für die Anhäufung verschiedener Formen des "Goldes des armen Mannes" im Einzelhandel so niedrig sind wie seit Anfang letzten Jahres nicht mehr. Die Platinpreise machen die Verluste vom Anfang der Woche mit einer kleinen Erhöhung wieder wett und liegen nun mit einem Wochenplus von 1,2% bei 925 $. Ähnlich verhält es sich beim Palladium, das in dieser Woche um 1,0% zulegte und nun bei 996 $ pro Unze liegt.Obwohl Gold und andere Edelmetalle von den US-Anlegern derzeit weitgehend übersehen werden, ist das in anderen Teilen der Welt nicht der Fall. In der Tat boomt der Goldmarkt in Ländern wie China. Sowohl der chinesische Aktienmarkt als auch die chinesische Währung haben in den letzten Monaten stark an Wert eingebüßt. Aber die Goldpreise haben in Relation zum chinesischen Yuan Rekordhöhen erreicht. China ist heute der weltweit größte Einzelhandelskäufer von Gold. Und die chinesischen Haushalte greifen zunehmend auf Goldbullion und -schmuck zurück, um ihr Vermögen zu schützen. Nach Angaben der China Gold Association stiegen die Schmuckkäufe in China im vergangenen Jahr um 8%.Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Goldmünzen im Jahr 2023 um fast 16%. Chinesische börsengehandelte Goldprodukte erhöhten ihre Bestände um 10 Tonnen. Und die People's Bank of China (PBOC) erhöhte ihre Goldreserven um satte 225 Tonnen. Die PBOC hat auch Maßnahmen ergriffen, die es Bankkunden erleichtern, Bargeld in Gold umzutauschen. Chinesische Beamte sehen Gold möglicherweise als geopolitisches Instrument angesichts der zunehmenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten.Der US-Dollar verliert stetig an Marktanteilen in Bezug auf die weltweiten Währungsreserven der Zentralbanken, während Gold an Bedeutung gewinnt. Die größte Bedrohung für die Vorherrschaft des US-Dollars geht letztlich nicht von China, Russland oder anderen Gegnern der Vereinigten Staaten aus. Es ist die rücksichtslose Fiskal- und Geldpolitik der USA, die das weltweite Vertrauen in ihre Währung untergräbt. Die Rating-Agenturen Standard and Poor's und Fitch haben die US-Schulden angesichts des in die Höhe schießenden Haushaltsdefizits und der ständigen Haushalts-Diskussionen in Washington, D.C., herabgestuft. Viele Anleger glauben dennoch, dass die US-Wirtschaft, der Aktienmark, das Bankensystem und die Währung auf einer soliden Basis stehen. Doch wenn sich ihre Goldlöckchen-Szenarien nicht bewahrheiten, könnten sie sich wünschen, sie hätten stattdessen auch in echtes Gold investiert.© Mike GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 26. Januar 2024 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.