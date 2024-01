Eine ereignisreiche Woche für Gold

Mit dem Ende des Januars und dem Beginn des Februars ist der Kalender plötzlich sehr voll mit Nachrichten, die sich auf den COMEX-Goldpreis auswirken werden. Ob diese Auswirkungen positiv oder negativ sein werden, bleibt abzuwarten. Beginnen wir mit den Wirtschaftsnachrichten, die für Dienstag anstehen. Die monatlichen JOLTS-Arbeitsmarktdaten sind seit langem ein Treiber der Intraday-Volatilität bei den Edelmetallen, und wenn sie am Dienstag veröffentlicht werden, können Sie sicher sein, dass die Preise wieder einmal "durchgeschüttelt" werden. Und warum? Dieser Bericht misst die Trends bei Einstellungen und Entlassungen, und da der US-Arbeitsmarkt Berichten zufolge weiterhin "stark" ist, achten die Händler auf den JOLTS-Bericht als Frühwarnzeichen für die Gesamtbeschäftigung.Am Mittwoch findet die Januar-Sitzung des Offenmarktausschusses statt, doch zuvor werden die monatliche ADP-Umfrage zur Beschäftigung sowie der Chicagoer Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Allerdings wird es die FOMC-Sitzung sein, die die Dinge wirklich aufrüttelt. Es besteht zwar eine 98%ige Chance, dass die Fed den Leitzins unverändert lässt, aber was Jerry Powell sagt und wie er es sagt, wird den Unterschied ausmachen. Seit Montag, dem 29. März, steht die Chance, dass die Fed den Leitzins auf der nächsten FOMC-Sitzung im März senkt, etwa 50:50. Wo werden diese Prozentzahlen am späten Mittwoch stehen? Wenn die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung steigt und sich auf 60% zubewegt, dann können Sie mit einem Anstieg des COMEX-Goldpreises rechnen.Am Donnerstag gibt es keine Entspannung, denn an diesem Tag werden mit der Veröffentlichung der neuesten Einkaufsmanagerindices von S&P und ISM die neuesten Daten für das verarbeitende Gewerbe in den USA veröffentlicht. Aufgrund der Art und Weise, wie diese Daten berechnet werden, könnten die jüngsten Engpässe in der Lieferkette aufgrund der Konflikte im Roten Meer dazu führen, dass diese beiden Berichte fälschlicherweise einen Anstieg der Aktivität und eine Rückkehr zum "Wachstum" ausweisen. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie sich nicht täuschen und stellen Sie selbst Nachforschungen an. Aber auch hier gilt: Erwarten Sie so oder so keine Unterbrechung der Volatilität am Donnerstag.Und am Freitag gibt es mit dem letzten offiziellen Beschäftigungsbericht - oder wie wir ihn auf meiner Website nennen, dem "BLSBS" - das neueste Update zur Beschäftigungssituation in den USA. Es wird immer deutlicher, dass die monatlichen Zahlen über die neuen Arbeitsplätze zum Zwecke der politischen Einflussnahme manipuliert werden. Wie kann ich das mit Gewissheit sagen? Von den elf bisher gemeldeten monatlichen Gesamtzahlen für 2023 wurden zehn in späteren Berichten nach unten korrigiert.Lassen Sie sich also zunächst einmal nicht von den Schlagzeilen und der Berichterstattung der Mainstream-Medien täuschen. Schauen Sie genauer hin und achten Sie darauf, wie viele "neue Arbeitsplätze" auf einfache statistische Schätzungen und Modellierungen zurückzuführen sind. Achten Sie außerdem darauf, wie viele Vollzeitstellen im Vergleich zu Teilzeitstellen hinzugekommen sind. In den letzten Berichten übertrafen die neuen Teilzeitarbeitsplätze die Verluste an Vollzeitarbeitsplätzen, so dass das BLS einen Netto-Zuwachs an Arbeitsplätzen melden konnte. Achten Sie auch beim nächsten Bericht auf diese Entwicklung.Die nicht denkenden HFT-Computer werden sich jedoch nicht mit den Details befassen. Stattdessen überfliegen sie einfach die Schlagzeilen und achten dann auf die Reaktion des Anleihemarktes und des Dollar-Index. Wenn die Zahl der neuen Arbeitsplätze über den Erwartungen liegt, ist mit einem Ausverkauf der Anleihen und einem Anstieg des Dollar-Index zu rechnen, unabhängig von der Qualität der Arbeitsplätze und der Zahl der im Dezember revidierten Arbeitsplätze.Zu Beginn der Woche erholen sich beide COMEX-Digitalmetalle ein wenig, und bei beiden sind die Preischarts und die Commitment-of-Traders-Strukturen positiv für weitere Kursgewinne. Es ist jedoch zu erwarten, dass alle Wirtschaftsnachrichten, die in den nächsten 96 Stunden anstehen, die Preise von Tag zu Tag beeinflussen werden. Bleiben Sie daher wachsam, beobachten Sie die Schlagzeilen und halten Sie, falls Sie Ihr Portfolio mit physischem Edelmetall aufstocken möchten, etwas Bargeld bereit, falls es zu nachhaltigen Preiseinbrüchen kommt.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 29. Januar 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.