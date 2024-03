Als ich vor 34 Jahren meine NASD Series 7 "Börsenmaklerlizenz" erwarb, hatte ich das Privileg, von Branchenveteranen zu lernen, von denen einige schon seit den 1950er Jahren in diesem Geschäft tätig waren. Sie gaben mir einige bewährte Sprüche mit auf den Weg, von denen die meisten auch heute noch aktuell sind.Der anhaltende Ausbruch des Goldpreises über die Marke von 2.100 Dollar erinnert mich an eines der Sprichwörter, während ich den Beitrag dieser Woche tippe: "Das Volumen geht dem Preis voraus." Was ist damit gemeint? In der Sprache der Börsenmakler ist eine Aktie totes Geld, wenn sie zu einem niedrigen Preis und mit geringem Handelsvolumen verharrt. Bevor der Kurs jedoch steigt, nimmt das Handelsvolumen oft zu. Dieser Anstieg des Handelsvolumens ist in der Regel ein Zeichen für ein wachsendes/neues Anlegerinteresse an der Aktie, und in vielen Fällen führt dieses erneute Interesse an den Aktien schließlich zu einem höheren Kurs.Seit Jahren können wir von TF Metals Report dieses Sprichwort auf COMEX-Gold übertragen - mit einem Unterschied. Es ist nicht das tägliche Handelsvolumen, das erwähnenswert ist. Stattdessen ist es das Volumen der gesamten offenen Kontrakte. Die einfachste Erklärung ist, dass die Gesamtzahl der offenen Kontrakte steigt, wenn die spekulativen Hedgefonds-Investitionen zunehmen. Die Fonds werden "Long" und die Banken "Short", und das Open Interest steigt. So ist es für COMEX-Gold sehr schwierig, den Preis zu steigern, wenn das gesamte Open Interest an COMEX-Kontrakten auf einem Mehrjahrestief liegt. Stellen Sie sich das wie die notleidenden und übersehenen Stammaktien vor, von denen die alten Börsenmakler sprachen. Geringe Umsätze bedeuten, dass sich niemand dafür interessiert. Es ist totes Geld, das sich nicht bewegt.Am 16. Februar 2024 lag das gesamte Open Interest für COMEX-Gold bei nur 406.999 Kontrakten. Dieses Niveau war ein Fünfjahrestief gegenüber einer Gesamtzahl von 408.234, die zuletzt am 18. Dezember 2018 verzeichnet wurde. Noch am vergangenen Mittwoch, dem 28. Februar, lag das Gesamtinteresse an COMEX-Gold mit 411.698 Kontrakten in der Nähe dieses Niveaus. Und dann begann sich etwas zu ändern.Am Donnerstag, dem 29. Februar, stieg der Goldpreis an der COMEX um 12 Dollar. Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte stieg jedoch an diesem Tag um 12.400. Dies war der erste Hinweis auf ein verändertes Interesse von Hedgefonds und institutionellen Anlegern am Besitz von COMEX-Gold. Am Freitag, dem 1. März, als der Preis um 42 Dollar anstieg, stieg das gesamte Open Interest an Kontrakten explosionsartig um über 30.000 Kontrakte an. Das ist also ein Anstieg um 54 Dollar innerhalb von zwei Tagen, der auf ein massiv gestiegenes Anlegerinteresse zurückzuführen ist und zu einer Ausweitung der offenen Kontrakte um fast 43.000 Kontrakte oder etwa 10% führte.(Nebenbei bemerkt: Überlegen Sie einmal, wie viel stärker die Preisrally ausgefallen wäre, wenn für all das neue Kaufinteresse der Spekulanten Verkäufer bestehender Kontrakte hätten gefunden werden müssen. Stattdessen waren die Banken in der Lage, die Rally zu kontrollieren oder zu "dämpfen", indem sie 43.000 neue Kontrakte ausgaben und damit die Short-Seite gegenüber den hungrigen Long-Positionen der Spekulanten einnahmen.)Die Rally und der Anstieg des Open Interest setzt sich am Montag, dem 4. März, definitiv fort. Während ich diese Zeilen schreibe, ist der Goldpreis an der COMEX um weitere 25 Dollar gestiegen, und Sie können sicher sein, dass die Gesamtzahl der COMEX-Goldkontrakte noch einmal deutlich zugenommen haben wird, wenn die endgültigen Zahlen zum Open Interest veröffentlicht werden. Was ergibt sich aus diesen Zahlen? Das wachsende Interesse der breiten Öffentlichkeit am Besitz von COMEX-Goldfutures treibt den Preis in die Höhe und zwingt die Banken, die Rally durch die Ausgabe neuer Kontrakte einzudämmen. Das Volumen (wie das Open Interest an der COMEX) geht dem Preis voraus. Was bedeutet dies nun für den künftigen Preis?Einfach ausgedrückt, gibt es nach allen historischen Maßstäben sehr viel Spielraum für ein Wachstum der gesamten offenen Kontrakte. Ein typisches Niveau für offene Kontrakte in Bullenmärkten liegt bei 550.000 bis 600.000 Kontrakten. Am 1. März waren wir erst bei 454.383. Während ich diese Zeilen schreibe, ist der Kurs um weitere 25 Dollar gestiegen, und die Gesamtzahl der offenen Kontrakte wird wahrscheinlich um weitere 10.000 bis 15.000 steigen. Nun ist der Zusammenhang zwischen Preis und Open Interest nicht linear, und wir können nicht einfach beide Summen in die Zukunft extrapolieren. Es mag jedoch eine grobe Vereinfachung sein, aber stellen Sie sich die Richtung so vor:• Die seit Monaten erwartete Rally auf 2.300 Dollar beginnt endlich.• Für jeweils 30.000 neue offene Kontrakte steigt der Preis um etwa 40 Dollar.• Damit steigt das gesamte Open Interest am COMEX-Gold auf 600.000 Kontrakte.• Ein zukünftiger Commitment-of-Traders-Bericht zeigt, dass die Hedgefonds der großen Spekulanten bei einem Stand von 2.300 Dollar nun eine Netto-Longposition von etwa 300.000 Kontrakten halten, was dem Höchststand entspricht, den diese Gruppe bei früheren Preiserholungen häufig erreicht hat.• Aus demselben Commitment-of-Traders-Bericht geht hervor, dass die Netto-Short-Position der Commercials auf 350.000 Kontrakte angewachsen ist, was ebenfalls den Spitzenwerten der Vergangenheit entspricht.• An diesem Punkt ist es an der Zeit, den alten "sich wiederholenden Zyklus" zu beginnen.Das soll nicht heißen, dass der Preis nicht über 2.300 Dollar liegen kann. Das kann er ganz sicher, und das wird er auch. Aber bitte verstehen Sie, dass alle Bullenmärkte bei Gold durch das derzeitige System der Mindestreserve und der digitalen Derivate begrenzt werden. Der typische Bullenmarkt entwickelt sich in einem Muster aus zwei Schritten vorwärts und einem Schritt zurück, und ich habe keinen Zweifel daran, dass diese nächste/aktuelle Rally denselben Weg nehmen wird.Daher ist es am besten, seine Emotionen zu kontrollieren und entsprechend zu kaufen/handeln. Es ist höchst zweifelhaft, dass der Goldpreis in kurzer Zeit auf 2.500 Dollar und dann auf 3.000 Dollar steigt, wie viele "Experten" auf X verkündeten. Stattdessen sollten Sie das übliche Bullenmarktmuster erwarten. Wie würde das aussehen? Auch hier handelt es sich um eine grobe Vereinfachung, die hoffentlich den Punkt trifft.• Ein Anstieg auf 2.300 Dollar, wie wir in unseren Makroprognosen für 2023 und 2024 erörtert haben.• An diesem Punkt werden der Preis und das Open Interest so weit gedehnt sein, dass ein Pullback unvermeidlich ist.• Der "sich wiederholende Zyklus" lässt den Preis auf 2.100 Dollar bis 2.150 Dollar zurückfallen, und das gesamte Open Interest an der COMEX für Gold sinkt wieder unter 500.000 Kontrakte.• An diesem Punkt beginnt der nächste Aufschwung des Bullenmarktes und der Preis bewegt sich auf 2.500 Dollar, wobei das gesamte Open Interest wieder auf 600.000 Kontrakte ansteigt.Natürlich würde ich es lieben, mich zu irren. Ich habe die letzten 15 Jahre damit verbracht, die Banken zu bekämpfen, und nichts würde mich glücklicher machen, als zu sehen, wie sie unter dem Gewicht ihres betrügerischen Preisbildungssystems mit ungedeckten Shorts und Lieferankündigungen zerschlagen werden. Wenn der Zusammenbruch jedoch noch nicht unmittelbar bevorsteht, dann müssen wir damit rechnen, dass der Goldpreis allmählich und schrittweise ansteigt - und nicht mit der "bis zum Mond"-Mentalität, die letztlich so viele auf unserer Seite frustriert.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 4. März 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.