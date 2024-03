Madison Metals kündigt eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung an

TORONTO, 12. März 2024 - Madison Metals Inc. (Madison oder das Unternehmen) (CSE: GREN) (OTCQB: MMTLF) (FWB: 4EF0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierung in Form einer Privatplatzierung durchführen wird, die aus dem Verkauf von bis zu 10.000.000 Einheiten (die Einheiten) am Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 CDN $ pro Einheit für einen gesamten Bruttoerlös von mindestens 1.000.000 CDN $ und höchstens 3.500.000 CDN $ besteht (das Emissionsangebot).Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (eine Stammaktie) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant zum Kauf einer Stammaktie ist ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Tag des Transaktionsabschlusses zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 CDN $.Es kann eine Vermittlungsprovision in bar in Höhe von 6 % und in Form der Ausgabe von Vermittler-Warrants, die 6 % der im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Einheiten entspricht, gezahlt werden, wobei jeder Vermittler-Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 CDN $ pro Stammaktie berechtigt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange.Die Einheiten werden Käufern zum Verkauf angeboten, die in Kanada (mit Ausnahme von Quebec) und/oder in anderen Rechtssystemen wohnhaft sind, die in der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung bei Finanzierungen durch börsennotierte Emittenten) im Rahmen von Teil 5A der kanadischen Vorschrift National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions (die Befreiung bei Finanzierungen durch börsennotierte Emittenten) aufgelistet sind. Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht keiner gesetzlichen Haltefrist.Im Zusammenhang mit der Befreiung bei Finanzierungen durch börsennotierte Emittenten wurde ein Angebotsdokument erstellt, das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter https://www.madisonmetals.ca eingesehen werden kann. Interessierte Anleger sollten dieses Angebotsdokument zur Kenntnis nehmen, bevor sie Wertpapiere zeichnen, die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegeben werden.Madison hat Gene McBurney und Michael Wekerle von ECM Capital Advisors Inc., einer in Bahamas ansässigen Kapitalgesellschaft, als strategische Berater im Zusammenhang mit dieser Transaktion beauftragt.Das Unternehmen wird den Erlös aus dem Emissionsangebot primär für die Aufnahme der Bohrtätigkeiten in der hochgradigen Uranentdeckung Khan in Namibia, für Akquisitionskosten und als allgemeines Working Capital verwenden.Madison Metals Inc. (CSE: GREN) (OTCQB: MMTLF) (FWB: 4EF0) ist ein aufstrebendes Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die nachhaltige Uranförderung in Namibia und Kanada konzentriert. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bergbau, 22 Jahre davon in Namibia, verfügt das Führungsteam über das nötige geologische und finanzielle Know-how sowie eine Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value.Weitere Informationen über Madison Metals Inc. finden Sie unter madisonmetals.ca und auf dem SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.Duane Parnham, Executive Chairman & CEO+1 (416) 489-0092ir@madisonmetals.caMedienanfragen:Adam Bello, Manager, Media & Analyst RelationsPrimoris Group Inc.+1 (416) 489-0092media@primorisgroup.comAnsprechpartner für Anleger in Europa:Florian Munsch, Euroswiss Equity Group+49 1575 5821793media@euroswiss.groupNICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.Weder die Canadian Securities Exchange noch CIRO übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Wörtern oder Ausdrücken wie können, werden, erwarten, wahrscheinlich, sollten, würden, planen, antizipieren, beabsichtigen, potenziell, vorgeschlagen, schätzen, glauben oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen ähnlichen Wörtern, Ausdrücken und grammatikalischen Variationen davon zu erkennen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden, oder anhand der Erörterung von Strategien. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Bedingungen und den Zeitplan der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Privatplatzierung sowie über die voraussichtliche Verwendung der durch diese Privatplatzierung erzielten Erlöse.Wenn das Unternehmen eine Erwartung oder Überzeugung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse ausdrückt oder impliziert, basiert diese Erwartung oder Überzeugung auf Annahmen, die in gutem Glauben getroffen wurden und von denen angenommen wird, dass sie eine angemessene Grundlage haben. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen erhält, um die Ausgabe der Wertpapiere im Rahmen der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Privatplatzierung abzuschließen, und dass das Interesse potenzieller Investoren ausreicht, um die Privatplatzierung zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen jedoch Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Ausgabe von Einheiten zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bedingungen oder überhaupt durchzuführen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Datum. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in anderen Dokumenten enthalten sind, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!