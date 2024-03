Die Mainstream-Medien verstehen nicht, warum die Leute Gold besitzen

Das mit Spannung erwartete (und von einigen gefürchtete) Rückspiel zwischen Joe Biden und Donald Trump ist nun offiziell. Letzte Woche haben beide Kandidaten genügend Delegierte gewonnen, um sich die Nominierung ihrer jeweiligen Partei für das Präsidentenamt zu sichern. Zweifelsohne gibt es große Unterschiede zwischen ihnen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Wahl etwas an der Entwicklung der Bundesfinanzen ändern wird.Diejenigen, die sich Sorgen über steigende Defizite, einen abwertenden Notenbank-Dollar, eine hartnäckige Inflation und die Möglichkeit schwarzer Schwäne wie Bankenzusammenbrüche, Kriege oder Naturkatastrophen machen, suchen oft Schutz in Edelmetallen. Menschen, die physisches Gold und Silber als Teil einer finanziellen Vorsorgestrategie besitzen, wurden kürzlich in einem CNBC-Artikel als "Weltuntergangsvorbereiter" verspottet.Ein in dem Artikel zitierter Akademiker, der offenbar versuchte, eine Verbindung zwischen Goldkäufern und Anhängern von Donald Trump herzustellen, erklärte: "Die Hinwendung zu Gold ist wie die Hinwendung zu autoritären Obrigkeiten, zu dem Ideal von jemandem, der weiß, was wahr und richtig ist, und der den Mut hat, eine Nation zu ihrer früheren Wahrheit und Größe zurückzuführen." In Wirklichkeit kaufen die Menschen Gold vor allem aus dem gegenteiligen Grund: Sie fürchten eine autoritäre Regierungskontrolle und sind skeptisch, dass man irgendeiner politischen Figur voll und ganz vertrauen kann, dass sie tut, "was wahr und richtig ist".Gold ist ehrliches Geld. Die Tatsache, dass es vor kurzem auf ein neues Rekordhoch in Bezug auf die Federal Reserve Banknoten gestiegen ist, spiegelt die Unehrlichkeit des Fiatwährungssystems wider. Die Befürworter eines gesunden Geldes erwarten nicht, dass Donald Trump, sollte er erneut zum Präsidenten gewählt werden, im Alleingang die Fehler in der Finanz- und Geldpolitik der Nation beheben wird. Stattdessen erwarten sie mehr Schulden, mehr Inflation und eine Abrechnung, die für viele Menschen, die nicht vorbereitet sind, schmerzhaft sein könnte.Vorbereitet zu sein, ist keine festgefahrene ideologische Haltung, wie einige Gold-Neinsager in den Medien suggerieren. Wirtschaftliche Risiken, einschließlich einer Währungskrise, können Ihre persönliche finanzielle Sicherheit gefährden, unabhängig davon, ob Sie Republikaner, Demokrat oder Unabhängiger sind. Natürlich werden diejenigen, die blindlings darauf vertrauen, dass Washington, D.C. die Finanzprobleme der Nation lösen wird, wahrscheinlich keine Notwendigkeit sehen, sich auf harte Zeiten vorzubereiten. Für diejenigen, die den Machthabern etwas skeptischer gegenüberstehen, stellen physisches Gold und Silber einen greifbaren Reichtum dar, der kein Vertrauen erfordert und kein Gegenparteirisiko hat.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 18. März 2024 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.