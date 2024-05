Werden die Vereinigten Staaten das nächste Argentinien?

Ehre, wem Ehre gebührt. Angesichts eines rekordhohen Haushaltsdefizits und eines hartnäckigen Inflationsproblems bekennt sich die Regierung endlich zu einer verantwortungsvollen Finanzpolitik. Dank umfassender Ausgabenkürzungen in diesem Jahr hat die Regierung drei aufeinanderfolgende Haushaltsüberschüsse erzielt, was zu einer Verringerung des Geldmengenwachstums und einem deutlichen Nachlassen des Inflationsdrucks geführt hat. Dieser hoffnungsvolle Zustand trifft natürlich nicht auf die Regierung der Vereinigten Staaten zu. Sie beschreibt, was die argentinische Regierung unter ihrem neuen Präsidenten Javier Milei erreicht.Der zum Politiker gewordene Volkswirtschaftler der freien Marktwirtschaft war mit einer Kettensäge in der Hand in den Wahlkampf gezogen und hatte versprochen, die Bürokratie der Regierung abzubauen und die dreistellige Inflationsrate Argentiniens zu senken. Die Medien taten ihn als exzentrischen Protestkandidaten ab. Als er dann alle schockierte und die Wahl deutlich gewann, hieß es in den Medien, er könne oder wolle seine kühnen Wahlversprechen nicht einhalten. Es gibt nur wenige Politiker, die das tun.Doch nach nur wenigen Monaten im Amt hat Milei bereits Dutzende von Behörden abgeschafft und Tausende von Staatsbediensteten entlassen. Er hat die staatliche Bürokratie um bis zu 50% abgebaut. Milei hat erklärt, dass es in Argentinien einfach keine defizitären Ausgaben mehr geben wird: "Das Nulldefizit ist für diese Regierung nicht nur ein Marketing-Slogan, sondern ein Gebot." Die Überwindung der Inflation ist noch nicht abgeschlossen. Nach jahrzehntelanger Herrschaft sozialistischer Politiker, die endlose Ströme von Wohltaten versprachen, die nie vollständig bezahlt wurden, steuerte Argentiniens Wirtschaft auf eine ruinöse Hyperinflation zu.Im vergangenen Monat ist die monatliche Inflationsrate in Argentinien zum ersten Mal seit Jahren unter 10% gefallen. Die offizielle Inflationsrate in den Vereinigten Staaten hat nie argentinische Ausmaße erreicht. Aber die Schuldenspirale zieht Vergleiche mit Ländern nach sich, deren Währungen und Volkswirtschaften aufgrund einer rücksichtslosen Steuer- und Geldpolitik zusammengebrochen sind. Washington, D.C. wurde immer wieder gewarnt, dass es seine Ausgabengewohnheiten ändern muss. Die US-Staatsverschuldung wurde von den großen Rating-Agenturen bereits zweimal herabgestuft. Die eigene Zentralbank hat den fiskalpolitischen Kurs als "unhaltbar" bezeichnet.Das Congressional Budget Office, die Treuhänder der Sozialversicherung und der Krankenversicherung sowie andere unabhängige Überwachungsinstanzen innerhalb der Regierung selbst haben ebenfalls Alarm geschlagen. Alles vergeblich. Jetzt warnt der Internationale Währungsfonds, dass das unhaltbare Wachstum der US-Staatsverschuldung - die innerhalb eines Jahrzehnts von 34 Billionen auf 46 Billionen Dollar ansteigen soll - eine Bedrohung für das globale Finanzsystem darstellt. In der Zwischenzeit hat sich der Kongress geweigert, die Empfehlungen einer überparteilichen Kommission zur Bewältigung der Verschuldung auch nur in Betracht zu ziehen.Die Gesetzgeber haben beschlossen, dass sie sich nicht sagen lassen wollen, dass sie zu viel Geld ausgeben, das sie nicht haben, und dass sie zu vielen Menschen zu viele Leistungen versprechen, die nicht bezahlt werden können. Es scheint klar zu sein, dass Politiker nicht handeln werden, um eine Krise abzuwenden. Sie werden nur dann handeln, wenn sie keine andere Wahl haben. In den späten 1990er Jahren sah es für kurze Zeit so aus, als ob die Bundesfinanzen auf einem tragfähigen Weg wären. Die Republikaner im Kongress drängten darauf, den Haushalt auszugleichen. Und Präsident Bill Clinton erklärte bekanntlich: "Die Ära der großen Regierung ist vorbei."Die Ära der großen Regierung war natürlich noch nicht vorbei. Sie wuchs Jahr für Jahr weiter, unabhängig davon, welche Partei in einem bestimmten Jahr an den Hebeln der Macht saß. Und trotz des Versprechens des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, "den Sumpf trocken zu legen", ist der Sumpf in Washington jetzt größer und undurchsichtiger als je zuvor. Niemand in Washington spricht mehr ernsthaft von einem ausgeglichenen Haushalt. Seit Jahrzehnten versuchen die Finanzkonservativen, die Mittel für die National Endowment for the Arts und die Corporation for Public Broadcasting zu streichen.Die Streichung dieser nicht lebensnotwendigen Programme würde den Haushalt natürlich nicht ausgleichen. Aber die Tatsache, dass sie unantastbar zu sein scheinen, obwohl sie unbezahlbar sind, symbolisiert das generelle Versagen der US-Finanzpolitik. Im Gegensatz dazu verschwendete der argentinische Ministerpräsident Javier Milei keine Zeit mit der Kürzung der Mittel für die staatlich geförderten Medienanstalten. Werden die Vereinigten Staaten das nächste Argentinien werden? Es sieht so aus, als müssten die USA ein viel größeres Inflationsproblem erleben, bevor sich die Regierung gezwungen sieht, ihren Kurs zu ändern. Die Dinge müssen wahrscheinlich erst noch schlimmer werden, bevor sie besser werden.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 13. Mai 2024 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.