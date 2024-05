Die Fed abschaffen... und durch was ersetzen?

Letzte Woche hat der Abgeordnete Thomas Massie den Federal Reserve Board Abolition Act eingebracht. Der Gesetzentwurf würde genau das tun, was sein Titel nahelegt: die Abschaffung der Fed. "Die Amerikaner wären besser dran, wenn es die Federal Reserve nicht gäbe", sagte Massie. "Die Fed entwertet unsere Währung, indem sie die Schulden monetarisiert und damit Inflation verursacht." Massies Gesetzentwurf sieht vor, dass die Fed ihre Vermögenswerte an das US-Finanzministerium überträgt und danach ihre Tätigkeit einstellt.In der Gesetzgebung wird nicht erwähnt, wie (oder ob) das Finanzministerium die Verwaltung der Landeswährung übernehmen würde. Das ist ein wichtiger Punkt. Einige weit links stehende Kongressabgeordnete wollen auch die Kontrolle über die Geldpolitik von der Federal Reserve abziehen. Sie wollen sie direkt selbst kontrollieren. Die Befürworter der so genannten Modernen Geldtheorie wollen, dass die Regierung in der Lage ist, unbegrenzte Mengen an US-Dollar aus dem Nichts zu schaffen, um alle vom Kongress genehmigten Ausgaben zu finanzieren - und damit die Notwendigkeit zu umgehen, Anleihen auszugeben und an die Fed zu verkaufen.Dem Kongress die Befugnis zu geben, die Geldmenge nach Belieben aufzublähen, ist ein offensichtliches Rezept für eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass die gesetzgebende Körperschaft dazu neigt, rücksichtslos Geld auszugeben und dabei untragbare Haushaltsdefizite zu verursachen. Die Befürworter eines gesunden Geldes sind der Meinung, dass, wenn die Regierung für die Ausgabe einer nationalen Währung als gesetzliches Zahlungsmittel zuständig ist, diese Währung durch etwas mit echtem Wert gedeckt sein sollte - oder besser noch, aus etwas mit echtem Wert bestehen sollte.Die Gründer unserer Nation lieferten einen Entwurf für gesundes Geld, indem sie den Dollar in Form einer bestimmten Menge Gold und Silber definierten. Die Abschaffung der Fed ist ein notwendiger Schritt zur Wiederherstellung von gesundem Geld. Aber jedes Geldsystem, das auf einer ungedeckten, uneinlösbaren Fiatwährung basiert - ob von Bankern oder Politikern kontrolliert - ist von Natur aus unsolide.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 20. Mai 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.