Kriegsrasseln oder Anleihenrettung

Exzellente JPM Zahlen

Ein China Problem bei AMD und Intel, weil die Chinesischen Telekom-Firmen instruiert wurden, keine Chips der beiden Firmen mehr zu verwenden

Ein US-Produktionspreisindex mit 0,2% niedriger als erwartet 0,3%

Ein US-Konsumgüterpreisindex mit 0,4% höher als erwartet 0,3%

Der kolportierten Gefahr eines Iranischen Schlages gegen Israel;

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Das langsame Ende der extremen Fremdwährungsmanipulation treibt – wie wochen- bzw. monatelang hier geschrieben – die Gold-Short-Manipulation an ihr Ende:Und diese Woche:ein neues Gold-ATH bei 2432. Das hielt nicht lange, weil Geld zur Rettung der Staatsanleihenkurse benötgt wurde:an einer richtig gefährlichen Marke der Staatsanleihen. Das Ganze wurde garniert mit USD-Hebung:Die Kapitalflüsse in dieser Woche: Aktien → Gold → US-Staatsanleihen.Aktien sanken als erstewie erwähnt zuerst zu Gunsten von Gold.BitCoin in der Range und dort am unteren EndeWie wurde dieses Ergebnis "produziert"?sohin mit totaler Konfusion und latenter Gefahr.Wie es weiter geht wird davon abhängen, wie die Konfusion sich entwirrt.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.