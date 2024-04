Technische Marktanalyse vom 28.04.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Gold musste längst einmal eine Korrekturbewegung starten. Diese scheint allerdings nach einem Tag dynamischen Rückgangs schon wieder beendet zu sein. Eine Intraday-Stimmungswende führte dazu, dass sich das gelbe Edelmetall zumindest kurzfristig stabilisieren konnte. Das Verkaufssignal des MACD-Indikators dürfte noch nicht abgearbeitet sein. Somit sollte auch in der kommenden Woche noch ein Treten auf der Stelle zu beobachten sein. Insgesamt sollte der Aufwärtstrend weiter intakt bleiben.Mit vier Kerzen, die recht lange Schatten nach unten aufweisen, konnte die Unterstützungszone zunächst verteidigt werden. Die aktuelle Anstiegsbewegung wird nicht von den Indikatoren begleitet, da die meisten im neutralen Bereich notieren. Lediglich der MACD-Indikator steht vor einem Kaufsignal. Ein erneutes Überwinden der 90-USD-Marke sollte daher in der kommenden Woche erwartet werden.Es wirkt schon fast ein wenig wie das berühmte Theaterstück von Samuel Backett: "Warten auf Godot". In diesem Stück fragte irgendwann einer der Protagonisten: „Wer ist eigentlich dieser Godot?“ Eigentlich weiß es am Ende keiner so recht, aber alle haben gewartet. Nun war viel von dem Halving die Rede, nach dem die Kurse des Bitcoins doch so massiv steigen sollten. Viele, sicher nicht alle, Marktteilnehmer wissen aber kaum warum dies passieren sollte.Also es ist ein Warten auf den Ausbruch und viele wissen nicht warum. Sicher können es einige erklären und werden mir nun Kommentare schreiben, warum ich keine Ahnung habe. Aber auch ich gehöre zu den vielen, denen der Bitcoin mehr oder weniger suspekt daherkommt. Technisch betrachtet, tritt die Kryptowährung aktuell auf der Stelle und das Halving hat keine Initialzündung ausgelöst. Somit bleibt es bei dem Warten auf Godot, sorry, auf den Ausbruch.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.