Technische Marktanalyse vom 12.05.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Die Indikatoren bei Gold notieren noch im neutralen Bereich und der MACD-Indikator hat gerade erst ein Kaufsignal generiert. Somit dürfte der Ausbruch aus dem vermeintlichen Keil nachhaltiger sein, als es auf den ersten Blick aussieht. Die letzten beiden Handelstage haben einen positiven Eindruck hinterlassen. Da der MACD-Indikator gerade erst ein Kaufsignal generiert hat, dürfte ein Angriff auf die jüngsten Rekordstände in der kommenden Woche nur eine Frage der Zeit sein.Mit dem dynamischen Rückschlag in die alte Unterstützungszone hat Öl den Ausbruch, der Anfang April vollzogen wurde, negiert. Der Versuch diese Zone zu halten, wurde vor einigen Tagen mit einer Hammerformation gestartet. Zum Wochenschluss hat sich aber gezeigt, dass diese, eigentlich sehr verlässliche Formation, dieses Mal nicht funktionieren könnte. Auch die Kaufsignale bei den Indikatoren haben nicht die Wirkung erzielt, die man erwarten konnte. Im Handel am Freitag kam das schwarze Gold wieder unter Druck. Somit ist zumindest mit einem turbulenten Wochenauftakt zu rechnen.Ist es ein "Luftholen" vor dem nächsten Schub nach oben, oder beruhigt sich die Bitcoin-Euphorie jetzt etwas? Zumindest hat das Halving, welche viele Marktteilnehmer als Initialzündung für einen neuen Höhenflug gesehen haben, bislang keine Auswirkungen gehabt.Vielmehr tritt die Kryptowährung bislang auf der Stelle und kämpft sogar darum, die Unterstützungszone zu halten. Auch von der Indikatorenseite her, ist derzeit keine Unterstützung zu erwarten. Diese notieren im neutralen Bereich, was keine Überraschung darstellt, da sich der Kurs derzeit in einer Seitwärtsentwicklung aufhält. Allerdings ist der Bitcoin immer für eine Überraschung gut, weshalb ein Schub nach oben jederzeit möglich ist.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.