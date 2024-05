Sparen in Gold ist die einzig zuverlässige Art zu sparen

Die längste Zeit, so die gängige und weit verbreitete Weisheit, mussten alle verantwortungsvollen und umsichtigen Mitglieder der Gesellschaft ein Sparkonto haben. Von all den hart arbeitenden Steuerzahlern und all den vorausschauenden und vernünftigen Menschen, die wissen, wie wichtig es ist, vorauszuplanen, auf alles vorbereitet zu sein, was die Zukunft bringt, und ihren Kindern ein besseres Leben zu sichern, wurde traditionell erwartet, dass sie jeden Monat von ihrem Gehaltsscheck das beiseite legen, was sie sich leisten konnten, und es auf dieses "unantastbare" Konto einzahlen.Es sollte ausschließlich für die Zeit nach der Pensionierung, für die Studiengebühren der Kinder oder für den Fall einer schweren Krankheit oder eines anderen katastrophalen Notfalls verwendet werden.Stück für Stück, Einlage für Einlage sollte dieser Betrag verzinst werden, wachsen und schließlich die Geduld, den Fleiß und die Opfer derjenigen belohnen, die so unermüdlich und konsequent dazu beigetragen haben. So sollte es schließlich auch funktionieren. Diejenigen, die auf sofortige Befriedigung zugunsten zukünftiger Stabilität verzichten, diejenigen, die heute schuften, um sich morgen auszuruhen, und diejenigen, denen die Bedürfnisse ihrer Kinder wichtiger sind als ihre eigenen, sollen belohnt werden und sich gegen die Leichtsinnigen, die Verantwortungslosen, die Zocker und die Opportunisten durchsetzen.In den letzten Jahrzehnten ist jedoch immer deutlicher geworden, dass sich das Blatt gewendet hat. Geduldige und fleißige Sparer müssen sich zurücklehnen und zusehen, wie ihr hart verdientes Geld Tag für Tag an Wert verliert und sie Zinsen erhalten, die nicht einmal annähernd die Inflationsverluste ausgleichen. Sie können sich sogar glücklich schätzen, überhaupt Zinsen auf ihre Ersparnisse zu erhalten - schließlich waren 0% oder annähernd 0% jahrelang die Norm, während einige unter der NIRP- und ZIRP-Politik der letzten Jahre sogar negative Zinsen hinnehmen mussten.Währenddessen mussten diese verantwortungsbewussten Sparer zusehen, wie Opportunisten und Zocker mit dem Handel wertloser Aktien und dem Ausnutzen von Marktblasen surreale Gewinne erzielten. Natürlich ist das alles dem Staat und den extremen Maßnahmen zu verdanken, die er ergreift und durchsetzt, um seine eigenen Interessen zu schützen und seine eigene Macht und Kontrolle zu festigen.Abgesehen von den finanziellen Verlusten, die mit Sparkonten verbunden sind, gibt es noch andere, viel schädlichere Risiken, denen Bankkunden ausgesetzt sind. Dazu gehört vor allem die Bedrohung der Privatsphäre und der finanziellen Souveränität. Es ist schockierend, wie frei und ungehindert eine staatliche Behörde auf die persönlichen Bankkonten einer Person zugreifen kann, ohne Durchsuchungsbefehl, ohne Verdacht auf ein Fehlverhalten und sogar ohne sie jemals zu benachrichtigen. Noch schockierender ist, wie diese Macht missbraucht und als tyrannische Waffe eingesetzt werden kann, um Gehorsam zu erzwingen und jegliche Opposition zum Schweigen zu bringen.Wenn ein Bürger seine klar umrissenen Rechte und Freiheiten überschreitet, indem er beispielsweise eine abweichende Meinung äußert, die die gängige Meinung in Frage stellt, oder - was noch wichtiger ist - wenn er es wagt, die Vorherrschaft und Autorität des Staates herauszufordern (oder auch nur in Frage zu stellen), muss er mit einer harten Strafe rechnen.Das ist Teil des viel zitierten und weithin verehrten "Gesellschaftsvertrags", der im Grunde auf das Versprechen hinausläuft, im Gegenzug für Sicherheit, Ordnung, Schutz und Stabilität Gehorsam und Unterwerfung unter eine höhere Autorität zu leisten. Bankkonten sind lediglich das neueste Instrument im umfangreichen Arsenal des Staates, das zum Schutz und zur Aufrechterhaltung dieses Status quo eingesetzt wird.Wie wir bei den COVID-Protesten, im Ukraine-Krieg und bei den jüngsten Krisen gesehen haben, können Bankkonten als Druckmittel gegen politische Staatsfeinde eingesetzt werden. Von den gezielten Ermittlungen der Steuerbehörden und den Kontensperrungen der Trucker-Protestler in Kanada über die Beschlagnahmung von Vermögenswerten russischer Privatpersonen bis hin zum "Debanking" von Politikern wie Nigel Farage (aber auch zahllosen anderen, weitaus weniger prominenten Bankkunden) im Vereinigten Königreich allein aufgrund ihrer politischen Ansichten - es ist klar, dass man so naiv sein sollte zu glauben, dass seine Bank sein Bestes im Sinn hat.In Wirklichkeit ist der Einzelne nicht einmal der Kunde der Bank, sondern das Produkt, das die Bank ihrem eigentlichen Kunden, dem Staat, anzubieten hat.Da sich Bankkonten und sogar das Bargeld selbst seit langem als völlig unzuverlässig erwiesen haben, um die eigenen Ersparnisse zu schützen, ist es für alle verantwortungsbewussten und vorausschauend denkenden Menschen inzwischen eine Notwendigkeit, nach einer Alternative zu suchen. Es gibt nichts Bewährteres und Widerstandsfähigeres als physisches Gold, das sicher außerhalb des Bankensystems gelagert wird. Es bietet nicht nur den besten Schutz gegen Inflation und Krisen, sondern auch eine solide Versicherung gegen die Exzesse und Verfehlungen des Staates.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 09.04.2024 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.